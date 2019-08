Plex, el popular reproductor y servidor de medios, ha publicado una nueva aplicación de escritorio para Windows y Mac, y ha anunciado la salida de la Microsoft Store y la finalización del soporte para su configuración de cine en casa, HTPC.

Ya conoces Plex. Nacido a partir de XBMC, es un completísimo reproductor de contenido multimedia y a la vez un servidor de medios. Fácil de configurar para su potencia, permite hacer streaming de contenido multimedia desde un ordenador a dispositivos móviles o a televisores inteligentes y también es compatible con servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox o Google Drive, entre otros.

Plex ganó popularidad como una de las grandes alternativas al Windows Media Center una vez que Microsoft anunció que su centro de entretenimiento multimedia no formaría parte de Windows 10 y de los siguientes sistemas. Junto a Kodi, es la solución que más nos gusta por su gran potencial.

Plex cambia de rumbo

Todo apunta a un cambio de dirección en sus servicios. La nueva aplicación de escritorio se llama genéricamente «Plex» y tiene el objetivo de reemplazar en el futuro a Plex Media Player como la única solución de la compañía para uso en PCs. Está disponible para Windows y Mac y valoran la destinada a Linux. Plex Media Player tedrá soporte hasta enero de 2020 para que los usuarios tengan tiempo de realizar la transición.

Incluye todas las capacidades de Plex Media Player junto con soporte para acceso sin conexión. Anteriormente llamada «Sincronización», esta función ha sido mejorada y renombrada como «Descargas» y permite llevar tus contenidos a cualquier parte. Un soporte similar para medios fuera de línea también llegará a las aplicaciones móviles de Plex, iOS y Android, en fechas posteriores.

La aplicación en sí es gratuita para todos los usuarios, aunque el soporte fuera de línea (descarga) aún requiere que el propietario del servidor tenga una suscripción Plex Pass activa.

Como consecuencia de la llegada de la nueva aplicación, Plex también eliminará su aplicación existente de la Windows Store. La tienda de Microsoft sigue siendo un «quiero y no puedo», sin relevancia para los desarrolladores, como reconocen desde Plex: «Cuando comenzamos a desarrollar aplicaciones de Windows, tenía mucho sentido adoptar el ecosistema, pero con el tiempo (Windows Phone muerto) tenía cada vez menos sentido seguir invirtiendo recursos de desarrollo dedicados a la interfaz Modern UI. Preferiríamos invertir el esfuerzo en una aplicación multiplataforma con un motor de primer nivel bajo el capó, por lo que a partir de hoy sacaremos nuestra aplicación de la tienda Windows».

Plex sin soporte para HTPC

Otro de los anuncios que marcan el cambio de rumbo de Plex es la finalización del soporte para la configuración tradicional de HTPC, que hasta ahora se servía desde una computadora de escritorio conectada a un televisor o sistema de cine en casa.

La compañía explica que ha tomado una serie de decisiones después de examinar cómo utilizan Plex la mayoría de sus usuarios descubrió que la mayoría tendría una experiencia igual o incluso mejor con un dispositivo de transmisión y sus nuevos reproductores. «Marca el final de una era para nosotros, y estaríamos mintiendo si dijéramos que no fue un poco agridulce», describe la compañía en una publicación en su blog sobre estos cambios.

La verdad es que las configuraciones actuales HTPC son remanentes de una era anterior en la que había menos recursos para transmitir contenido multimedia desde los PCs a los televisores. Hoy, sin embargo, las aplicaciones de Plex para dispositivos de streaming son bastante capaces, y mucho más simples de configurar y usar por los consumidores convencionales.

La compañía señaló que los nuevos reproductores Apple TV y Android TV admiten casi los mismos formatos y «no necesitan tanta atención y energía» como las computadoras de escritorio. «No necesitan dormir (mucho), usan una pequeña cantidad de electricidad … y no requieren esfuerzo para ponerse en marcha. Tienen controles remotos que funcionan perfectamente (no más asignaciones de teclas personalizadas y complicadas) En resumen, están diseñados para el entorno en el que los está utilizando, y se nota», explica la compañía, con la esperanza de defenderse de cualquier reacción.

Veremos. El negocio general de Plex ha cambiado en los últimos años para convertirse en algo más que un simple organizador de medios domésticos. Hoy, Plex es una solución de transmisión de bricolaje que permite a los usuarios ver no solo sus propios medios en las plataformas, sino también transmitir podcasts , noticias, series web y música desde TIDAL, así como capturar y grabar TV en vivo desde una antena digital.

Plex cambia de rumbo y desde hace tiempo. El año pasado cerró Plugins, Cloud Sync y su función de marcadores «Ver más tarde», además del desafío técnico que supone Plex Cloud con próximo cierre en noviembre. No está claro si estos cambios han sido bien recibidos, ya que la compañía no revela su número de suscriptores de pago. En enero de 2019 contaba con 20 millones de usuarios, aunque no se conocen cuantos de ellos eran gratuitos.