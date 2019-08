Tras una época en la que hubo una gran cantidad de tecnologías de renderizado de páginas web, entre las que se encontraban Gecko, WebKit, Presto y Trident, en los últimos años hemos visto cómo muchos competidores se han rendido ante Chromium, base tecnológica de Chrome.

Tras la caída de Microsoft Edge, dentro de poco solo quedarán dos grandes proyectos de navegadores web: Chromium y Firefox. El primero está impulsado principalmente por Google y se ha convertido en el gran dominador del mercado a través de Chrome, mientras que el segundo, desarrollado por Mozilla Foundation, es en estos momentos el único competidor real, ya que la mayoría de los navegadores alternativos se nutren de la tecnología impulsada por Google (y a veces hasta tomando prestada su tienda de extensiones).

En la actualidad Chrome y Firefox son las dos grandes opciones en el mercado de los navegadores web, y elegir entre ellas resulta bastante complicado. Por mi parte, he decidido volver a Chrome tras un mes usando Firefox, y en este artículo expongo los motivos de la decisión que he tomado desde la perspectiva de un usuario de Linux (actualmente, KDE neon).

Por mucho que corra la tortuga, lentamente se desplaza

A pesar de que Firefox ha dado un enorme salto cualitativo a partir de Quantum, la tecnología de Mozilla sigue sin competir a nivel de rendimiento con Chromium y su derivado más popular: Chrome. Las diferencias no solo son apreciables en el día a día, sino que al realizar comparaciones mediante benchmarks estas quedan todavía más evidencia según lo que se puede ver en Phoronix. En algunos casos Chrome llega hasta a multiplicar por siete los resultados obtenidos por Firefox.

Mucho va a tener que mejorar Mozilla si quiere que algún día los usuarios no noten una gran diferencia de rendimiento entre su producto y Chrome, ya que en estos momentos esta es demasiado evidente.

Páginas web que se cargan mal

Un aspecto que he notado de Firefox es que muchas veces no carga correctamente las páginas web, con especial mención a las fuentes tipográficas. Aquí tenéis un ejemplo de la página de inicio de MuyComputerPRO, pudiéndose apreciar en la primera captura que se han cargado unas fuentes que no son las realmente establecidas. A veces corregir esto cuesta varios refrescos de la página, lo que termina siendo molesto.

Esto no solo me pasa en MuyComputerPRO, sino en muchos otros sitios web, entre los que se encuentran MuyComputer y MuyLinux. Si bien este fallo generalmente no merma la funcionalidad, hace que Firefox dé un sabor agridulce al no ser capaz en algunas ocasiones de hacer correctamente algo básico y aparentemente sencillo.

¿Y Linux para cuándo, Mozilla?

No es ningún secreto que Mozilla prioriza Windows sobre los demás sistemas, y los mayores perjudicados aquí somos los usuarios de Linux. Si en Windows las diferencias entre Firefox y Chrome son evidentes, en el sistema Open Source este asunto se acentúa con algunos problemas adicionales.

Lo primero que se puede destacar es la situación derivada de la eliminación de la barra de título. En los pantallazos de Firefox mostrando la página inicial de MuyComputerPRO se ven que las letras están oscuras en las pestañas no activas al usar el tema Brisa claro de KDE. A esto hay que sumar los problemas iniciales con el CSD en Plasma 5, ya que su precaria implementación se hizo en un principio con GNOME en mente. ¿Qué pasa aquí con Chrome? Según se puede apreciar en la siguiente imagen, todo está en orden.

Chrome y la mayoría de los derivados de Chromium tienen una integración muy superior a la de Firefox cuando se usa KDE Plasma, desplegando por defecto el diálogo de “guardar como” nativo del entorno de escritorio desde hace mucho tiempo, mientras que aquí el producto de Mozilla necesita de ciertos retoques que KDE neon incluye de manera predeterminada.

Pero no todo se reduce a lo estético, ya que a nivel de aprovechamiento de la GPU hay grandes diferencias en Linux. Si bien usando una gráfica AMD sería conveniente forzar ciertas cosas en Chrome (aunque la configuración por defecto ha mejorado mucho en los últimos meses), hacer lo mismo en Firefox mediante la activación de “layers.acceleration.force-enabled” en “about:config” puede terminar siendo contraproducente dependiendo de la gráfica y el driver utilizados, pudiendo haber fallos gráficos que deriven en el cuelgue total del sistema.

Dejándolo todo por defecto, la reproducción de vídeos de YouTube en Chrome es claramente mejor que en Firefox, algo que se nota sobre todo en el despliegue de colores rojos y anaranjados. En Windows, por su parte, las diferencias no son tan apreciables, aunque desde Mozilla han mostrado interés en corregir la situación de Firefox para Linux.

Privacidad Vs Rendimiento: El gran dilema

Elegir entre Chrome y Firefox es como elegir entre rendimiento y privacidad, más si se utiliza Linux como sistema operativo. Esta situación termina polarizando a los usuarios debido a que se les obliga a tener que decantarse entre navegadores con orientaciones muy diferentes.

Firefox bloquea por defecto algunos de los elementos más controversiales de la red y ofrece potentes opciones a nivel de privacidad, haciendo que se pueda prescindir de ciertas extensiones en este sentido. Por su parte, la privacidad de Chrome está cada vez más cuestionada, pero se muestra como un producto mucho más avanzado en ciertos aspectos, destacando su mayor rendimiento, su mejor soporte multimedia y su fuerte integración con el ecosistema de Google, lo cual puede terminar siendo muy útil para los usuarios de Chromebooks y Android.

Lo que más me preocupa no es tanto que Firefox ofrezca un rendimiento algo menor como el hecho de ver que su integración en Linux resulte claramente inferior a la de Chromium, más sabiendo que las situaciones expuestas llevan años resueltas en la tecnología impulsada por Google.

Sí, posiblemente Firefox recorte distancias, pero lo hará con respecto al momento actual, así que nada invita a pensar que la tecnología de Mozilla vaya recortarlas de forma real en el futuro, ya que Chromium seguirá evolucionando para mantenerse a la vanguardia del sector.