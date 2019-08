Las últimas actualizaciones de Windows 10 publicadas esta semana han llevado al sistema a la compilación 18362.295, incluyendo cambios, solución de bugs conocidos y parches de seguridad.

Sin embargo, han provocado fallos en la misma instalación y distintos errores de funcionamiento incluyendo reinicios aleatorios entre los equipos actualizados, como han señalado en Windows Latest: «La pantalla se pone negra, el PC se reinicia, y vuelve directamente al escritorio. Como si simplemente se reiniciara normalmente, si no fuera por el hecho de que no espera a que los programas se cierren antes de hacerlo, no tengo un inicio de sesión, y tampoco va a la BIOS«.

Además, estos usuarios aseguran que aparentemente las actualizaciones de Windows 10 no llegaron a finalizar su instalación correctamente, habiendo sufrido la aparición de mensajes de errores durante la instalación, donde se les mostraron los códigos «0x80073701» y «0x800f0982». Todavía sin identificar, parece que no se trata de un problema generalizado, ya que tanto los errores como la problemática del reinicio parecen no estar vinculada a un solo dispositivo o un conjunto de ellos.

Microsoft no ha realizado ninguna declaración publica por el momento, aunque suponemos está trabajando en una solución ante las numerosas quejas publicadas en los foros comunitarios de la compañía.

Aunque la estabilidad ha mejorado -y mucho- en Windows 10 May Update, los fallos en las actualizaciones se siguen sucediendo y parece que es un problema sin solución completa a pesar del esfuerzo de Microsoft y ante el enorme ecosistema de Windows, hardware y software. Las recomendaciones son las de costumbre, vuelta a una compilación anterior y aplazamiento de las actualizaciones hasta que se compruebe la estabilidad de la versión.