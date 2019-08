Cinco juegos que no superaron al original, y cinco segundas partes que sí

Segundas partes nunca fueron buenas, ¿o quizá sí? Cuando hablamos de juegos para consolas y PC encontramos muchos ejemplos que cumplen al dedillo con esa máxima, pero también hay una gran variedad de títulos que han logrado superar al original.

No hay duda de que los grandes clásicos que se han convertido en juegos de culto sentaron unas bases que parecían, en su momento, imposibles de superar, pero los desarrolladores nos han dado más de una sorpresa al ser capaces de coger la fórmula original y modificarla en su justa medida, todo con el objetivo de lanzar una segunda entrega capaz de dejarnos boquiabiertos.

Por desgracia lo mismo ha ocurrido a la inversa. Hay muchas segundas partes que intentaron innovar y cambiar diferentes aspectos del original y que al final acabaron fracasando por ello, y otros que sin llegar a ser un fracaso quedaron muy por debajo de la primera entrega.

El mundo de las segundas partes siempre ha generado una gran expectación, y con razón. En MuyComputer nos gustan mucho los juegos de PC y consola, y también nos encanta todo lo relacionado con la historia de los videojuegos, así que hoy hemos decidido compartir con vosotros un artículo especial en el que vamos a repasar cinco segundas partes de juegos que no lograron superar al original, y veremos otras cinco que sí.

Cinco juegos que no superaron al original

La lista podría ser enorme, pero hemos querido centrarnos en cinco títulos de diferentes épocas que generaron un gran interés, pero que al final estuvieron por debajo de lo esperado. No todos pueden ser considerados como un fracaso, pero desde luego no cumplieron con las expectativas que habían generado y no lograron superar al original.

Super Mario Bros 2

No hay duda de que Super Mario Bros fue un fenómeno de masas, de hecho se convirtió en el segundo juego más vendido de NES. El primero es Super Mario Bros 3 y, curiosamente, Super Mario Bros 2 es el tercer juego más vendido de dicho sistema.

La entrega original vendió más que la segunda, pero esa no es la única razón por la que creo que Super Mario Bros 2 no logró superar al original. Los cambios que introdujo a nivel jugable marcaron un punto de partida demasiado grande que acabó diluyendo la esencia de la conocida franquicia de Nintendo.

Todavía recuerdo lo descolocado que me dejó cuando lo jugué a principios de los años noventa. Me daba la sensación de estar jugando a algo totalmente distinto, y la experiencia en general no me terminó de gustar.

No fue un fracaso, de eso no hay duda, pero no superó a Super Mario Bros. Por suerte con Super Mario Bros 3 la gran N volvió al buen camino y puso en el mercado uno de los mejores juegos de toda la historia.

The Evil Within 2

Ha sido una de las franquicias de reciente creación que más me ha gustado, y sin duda una de las mejores obras del conocido Shinji Mikami. La primera entrega me enamoró por completo, gracias a su historia, su ambientación, el diseño de niveles y enemigos y a la jugabilidad, pero la segunda parte me dejó sensaciones enfrentadas.

Es un buen juego, me gustó y lo disfruté, como os conté en su momento en el análisis, pero no consiguió que volviera a terminarlo una segunda vez, algo que sí logro la primera entrega. Los cambios que introdujo tanto a nivel de jugabilidad como de ambientación tienen sus luces y sus sombras, pero en general es un juego que queda un escalón por debajo del original.

Sé lo que estáis pensando, es tu opinión personal, y sí, así es, pero las ventas de ambos títulos me dan la razón. The Evil Within tuvo un éxito lo bastante grande como para dar pie a The Evil Within 2, pero este no logró un nivel de ventas lo bastante bueno como para que Tango GameWorks se embarque en una tercera entrega.

No debemos olvidar, además, que The Evil Within recibió tres DLCs, dos excelentes y uno mediocre, mientras que la segunda entrega solo ha recibido un parche gratuito para activar el modo en primera persona. Si os gusta el terror os recomiendo ambas entregas, pero si solo podéis comprar una id a por la primera «a ojos cerrados».

Destiny 2

Es uno de los juegos que más he disfrutado durante el último año y medio, de hecho todavía entro casi a diario a echar un ratito y tengo claro que compraré la próxima expansión, pero creo que no ha logrado superar al original.

Antes de nada un matiz importante, y es que debemos hacer una comparación justa. Destiny es una franquicia viva, que evoluciona y mejora con cada parche y con cada DLC, así que quiero dejar claro que estoy valorando ambos juegos en su estado actual, es decir, tras haber recibido una gran cantidad de DLCs y de actualizaciones.

La ambientación de Destiny tiene un toque más serio, más maduro y más oscuro, algo que echo mucho de menos en la segunda entrega. A nivel técnico no hay duda de que Destiny 2 es superior, pero la versión de PS4, que es la que tengo, luce bastante bien a pesar de ser un título intergeneracional.

A nivel jugable y de desarrollo del personaje, tanto en equipamiento como en habilidades, también prefiero las mecánicas del original. No quiero terminar sin decir algo importante, y es que con todos los DLCs que han recibido ambos juegos siento que Destiny ofrece una experiencia más completa y profunda que Destiny 2.

DOOM II

Como sabrán nuestros lectores habituales soy un fan incondicional de la franquicia DOOM, así que puede que os sorprenda ver este juego en la lista. No debería, el hecho de que me guste una franquicia no me impide tirar de imparcialidad y ver las carencias de algunas de sus entregas.

La primera vez que jugué a DOOM fue en la versión «shareware» que se distribuyó de forma gratuita en 1993 y quedé prendado. Solo pude jugarlo unos minutos, pero quedó grabado a fuego en mi cabeza. Cuando por fin tuve mi propio PC fue el primer juego que instalé, y también al que más horas dediqué.

En este caso hablar de ventas no tiene mucho sentido. El impacto del DOOM original va mucho más allá de cifras de unidades vendidas y de ingresos, fue un juego que sentó las bases de los juegos de acción en primera persona y que marcó a toda una generación, y DOOM II fue una simple continuación que mantenía la fórmula original, aunque con algunas carencias.

Además de ese impacto único que tuvo en su lanzamiento la banda sonora del DOOM original, la distribución en capítulos con localizaciones y ambientaciones totalmente distintas y el diseño de los niveles son tres claves que explican por sí solas la superioridad de este frente a la segunda entrega.

Shenmue II

Otra de mis franquicias favoritas. El original marcó un punto de inflexión en el sector y se convirtió en uno de los juegos con mejores gráficos de su generación. A pesar de las limitaciones que presentaba Dreamcast era increíble ver lo que SEGA había logrado con Shenmue, un título que reafirmaba la enorme superioridad del sistema frente a PS1.

El acabado técnico, la ambientación, la historia y la jugabilidad que presentaba el Shenmue original consiguen absorberte por completo y te animan a vivir de principio a fin la primera etapa de la historia de Ryo Hazuki.

Con Shenmue II da comienzo la segunda etapa de esa historia. Abandonamos la ciudad natal de Ryo, Yokosuka (Japón), y nos trasladamos a Hong Kong, lo que supone un cambio de ambientación importante. Es un salto que SEGA logró dar con acierto a nivel técnico, pero no pudo mantener por completo la esencia del original.

A nivel gráfico no hay mejoras importantes, y lo mismo ocurre con la jugabilidad y la banda sonora. Sí, Shenmue II fue un juego sobresaliente, pero no superó al original.

Cinco segundas partes que sí y que, demás, arrasaron

De nuevo podríamos hacer una lista enorme, ya que por fortuna hay muchos juegos que superaron al original, pero de nuevo vamos a centrarnos en cinco títulos importantes que generaron una gran expectación, y que al final lograron superar de largo las mejores previsiones.

Street Fighter II

Un clásico que no necesita presentación. El Street Fighter original no gozó de demasiada popularidad, de hecho no llegué a verlo en los salones recreativos de mi zona en los años ochenta, pero con Street Fighter II la cosa cambió por completo.

Capcom potenció la fórmula del original, y de qué manera. Si DOOM fue el padre de los juegos de acción en primera persona Street Fighter II es el padre de los juegos de lucha en 2D, ya que sentó las bases del género y presentó a un elenco de personajes que forman parte del «salón de la fama» de los videojuegos.

Street Fighter II marcó un salto técnico enorme, y también introdujo novedades a nivel jugable que lo colocaron directamente en otro nivel, en otra liga. Decir que superó al original es poco, lo «arrolló».

Si hablamos de ingresos y de ventas no hay duda de que fue uno de los juegos que más dinero ha dado a Capcom, tanto por las unidades vendidas como juego para consolas domésticas como por el dinero que recaudó en los salones recreativos. No exagero, recuerdo perfectamente que cada vez que iba a los recreativos siempre había cola en «la máquina del Street Fighter».

Sonic 2

El conocido erizo azul de SEGA tuvo un debut fantástico. Se convirtió en la mascota de la compañía nipona y dejó claro que correr a lo loco por un escenario lleno de plataformas mientras recogías anillos podía ser tremendamente divertido.

La fórmula del Sonic original se trasladó a la segunda entrega de una manera directa, pero SEGA supo introducir los cambios necesarios para superar a la original.

El apartado técnico mejoró de forma considerable, las fases de bonus cambiaron por completo y se adaptaron mucho mejor a la esencia del personaje, el diseño de niveles y enemigos también fue revisado y mejorado, y la introducción de «Super Sonic» y de Tails pusieron la guinda al pastel.

Sonic 2 era superior al Sonic original en todos sus aspectos. SEGA no lo tenía nada fácil, pero jugó sus cartas con gran inteligencia y logró subir el listón sin que la franquicia perdiera su esencia original.

Quake 2

La llegada de Quake marcó una revolución en el mundo de los videojuegos. Fue el primer título de acción en primera persona con un acabado gráfico totalmente tridimensional, y podía funcionar bastante bien en procesadores Pentium sin aceleradora 3D, siempre que utilizásemos una resolución inferior a 640 x 480 píxeles.

Con el lanzamiento de Quake 2 los chicos de id Software no se limitaron a seguir las bases del original, subieron el listón, y de qué manera. El apartado gráfico mejoró de forma notable, la banda sonora fue soberbia y su escalado a nivel de hardware era fantástico. Si tenías un Pentium a 120 MHz o superior podías jugarlo en 320 x 240 píxeles con total fluidez y la experiencia era más que aceptable, y si tenías la suerte de contar con una tarjeta gráfica Voodoo 1 3DFX podías disfrutarlo bajo Glide en todo su esplendor. Era otro mundo.

Todo en Quake 2 era sobresaliente, incluso el diseño de los niveles, de los enemigos y de las armas que, curiosamente, tienen más de un guiño al DOOM original.

No quiero dejarme en el tintero la ambientación. Quake ofrecía una atmósfera de primera, pero Quake 2 logró lo que parecía imposible: superarla.

Resident Evil 2

Sigo pensando que es la mejor entrega de la franquicia original, y con diferencia. Resident Evil es, en muchos aspectos, el sucesor espiritual de Alone in the Dark, un clásico que sirvió de inspiración a Capcom para crear una de las mejores sagas de terror de toda la historia.

A nivel técnico Capcom tuvo que jugar con escenarios pre-renderizados y modelos tridimensionales para ofrecer una calidad gráfica de primera sin que las limitaciones de PS1 y Saturn fueran un problema, y no hay duda de que consiguió un resultado excelente.

Este título popularizó las bases de un género que, como dijimos, debutó con Alone in the Dark, y Resident Evil 2 supo llevarlas a otro nivel. Se mantiene la posibilidad de jugar con dos personajes, pero se produjo una mejora notable a nivel técnico, de diseño de niveles (con diferentes escenarios) y de ambientación.

Capcom podría haber adoptado una actitud conservadora con Resident Evil 2, pero en lugar de eso supo introducir los cambios necesarios para dar forma a un título casi perfecto que, como sabemos, ha tenido recientemente un remake sobresaliente que tuvimos la oportunidad de analizar en este artículo.

Diablo II

Recuerdo el lanzamiento de Diablo. Uno de mis compañeros de clase logró hacerse con él antes que yo, y tuve que aguantar durante semanas la «envidia sana» que produciría el oír las maravillas que me contaba.

Cuando por fin me hice con él quedé totalmente «enganchado». Pasé horas y horas recorriendo sus mazmorras, descubriendo sus secretos y farmeando equipamiento. Recuerdo que terminé el juego con el guerrero y la arquera, aunque no llegué a hacer lo propio con el mago porque no me llegó a gustar.

En el momento en el que Blizzard anunció la segunda entrega tuve claro que iba a comprarlo, y cuando empecé a jugarlo quedé gratamente sorprendido. La mejora a nivel técnico fue muy marcada, y la introducción de diferentes personajes con sus propias habilidades fue todo un acierto.

La llegada de su expansión y los parches que fue recibiendo lograron convertirlo en uno de los mejores juegos de su género, y en el mejor título de la franquicia hasta el momento.