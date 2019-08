La Gamescom 2019 ha arrancado cargada de trazado de rayos. NVIDIA ha aprovechado su participación en el conocido evento que está teniendo lugar en Alemania para mostrar las diferencias que marcará esta tecnología aplicada a juegos triple A tan esperados como Call of Duty: Modern Warfare, Dying Light 2, Control, Vampire: The Masquerade- Bloodlines 2 y Watch Dogs Legion, y también a otros juegos muy populares que ya se encuentran en el mercado, como Wolfenstein: Youngblood y el incombustible Minecraft.

Como recordarán nuestros lectores habituales (y más avanzados) NVIDIA utiliza una tecnología de renderizado híbrida con las tarjetas gráficas GeForce RTX serie 20. Esto quiere decir que la carga de trabajo que supone mover un juego se distribuye a través de los motores de geometría y los shaders, y también entre los núcleos RT y los núcleos tensor cuando activamos el trazado de rayos y el DLSS. No se trata, por tanto, de un renderizado puro bajo trazado de rayos, hoy en día es inviable, sino de un trabajo híbrido que ha tenido su máximo esplendor en Quake 2 RTX, un juego que gracias a su baja carga geométrica ha podido implementar la tecnología NVIDIA RTX en todas sus vertientes:

Reflejos y refracción.

Sombras y oclusión ambiental.

Iluminación realista e inmersiva.

Esas tres claves no han concurrido todavía de forma plena en un juego actual, y por lo que hemos podido ver en la presentación que nos ha pasado NVIDIA los nuevos lanzamientos mantendrán ese enfoque, es decir, se centrarán en mejorar uno de esos tres puntos a través del trazado de rayos. Como anticipamos la carga de trabajo que supondría aplicar esas tres mejoras en un título triple A actual es tan grande que resulta inviable.

Call of Duty: Modern Warfare: sombras y oclusión ambiental bajo trazado de rayos

La próxima entrega de la conocida franquicia de NVIDIA utilizará un nuevo motor gráfico y recurrirá a la fotogrametría para mejorar su apartado técnico. La guinda al pastel la pone la tecnología RTX que, como podemos ver en el vídeo adjunto, se centrará en mejorar las sombras y la oclusión ambiental.

El resultado es, en general muy bueno, aunque con un pequeño matiz, y es que en ocasiones (puntales, eso sí) se aprecia un mayor grado de inmersión al desactivar el trazado de rayos gracias a un cierto «exceso» de sombras proyectadas.

Todavía no tenemos un listado definitivo de requisitos de Call of Duty: Modern Warfare, pero hace poco vimos una estimación bastante acertada que debería cumplirse sin grandes cambios.

Vampire: The Masquerade- Bloodlines 2 apuesta por los reflejos

En este título se ha hecho una apuesta total por los reflejos, un enfoque no está nada mal, aunque en lo personal creo que habría sido mejor opción aplicar el trazado de rayos a la iluminación por la propia temática del juego.

Las capturas de pantalla confirman que la mejora gráfica es sustancial, de hecho hay escenas como la del ataúd que cambia completamente gracias a los reflejos en tiempo real, pero también hay otras en las que las diferencias son menos llamativas.

Habrá que ver, eso sí, el impacto que acaba teniendo el trazado de rayos en este juego. Por lo que hemos podido ver la calidad gráfica es muy buena, así que cabe esperar que al activar el trazado de rayos tengamos una caída importante de FPS.

Otros juegos: reflejos, refracción e iluminación en tiempo real

Si echamos un vistazo al resto de juegos que soportarán trazado de rayos nos damos cuenta de que hay una importante apuesta por centrar dicha tecnología alrededor de los reflejos. Watch Dogs: Legion, Wolfenstein: Youngblood y Control son los mejores ejemplos.

Por su parte el DLC Metro Exodus – The Two Colonels, Dying Light 2 y Minecraft se centran en la iluminación, y SYNCED: Off Planet queda como un caso bastante particular, ya que aplica trazado de rayos a reflejos y a la oclusión ambiental. Interesante, pero veremos cómo afecta esto al rendimiento del juego.

Os recuerdo que ahora mismo el nivel más básico que ofrece NVIDIA para disfrutar de trazado de rayos acelerado por hardware lo tenemos en la RTX 2060, una tarjeta gráfica que tiene una potencia bruta similar a la que ofrece una GTX 1080, pero que cuenta con la ventaja de integrar núcleos RT y núcleos tensor. Su precio ronda los 310-349 euros.

Según NVIDIA comprar una tarjeta gráfica sin trazado de rayos es, hoy, una locura, una afirmación exagerada que, obviamente, solo busca aumentar el «hype» alrededor de dicha tecnología. Antes de terminar aprovecho para dejaros un listado con todas las tarjetas gráficas RTX serie 20 de NVIDIA y la resolución y calidad óptima que permiten alcanzar si utilizamos trazado de rayos: