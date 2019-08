El iPhone 11 Pro Max será compatible con el Apple Pencil

Olixar, un conocido fabricante de fundas, ha confirmado con una serie de nuevos productos el soporte del Apple Pencil en el nuevo iPhone 11 Pro Max, un smartphone que, como os hemos comentado en ocasiones anteriores, será el sucesor del iPhone Xs Max.

No es la primera vez que hablamos de la posibilidad de que Apple introduzca soporte de su conocido lápiz óptico en sus smartphones, pero hasta ahora nunca habíamos tenido una información tan clara ni tan fiable. Como podemos ver en la imagen adjunta la funda de Olixar protege por completo el iPhone 11 Pro Max, y cuenta con un espacio dedicado en la parte trasera donde va ubicado el Apple Pencil.

Esto resuelve un problema importante en términos de diseño, ya que evita al gigante de la manzana tener lidiar con las limitaciones que supondría dar forma a un espacio dedicado en el interior del iPhone 11 Pro Max para poder guardar el Apple Pencil, cosa que sí hace Samsung con la serie Galaxy Note.

Apple todavía no ha presentado su nueva generación de smartphones, pero Olixar se ha atrevido incluso a poner precio a esta funda, 19,99 libras, poco más de 22 euros. No tenemos confirmación oficial, pero ya sabemos que la información que ofrecen los fabricantes de fundas suele ser bastante fiable, y está claro que este caso no es una excepción.

Lanzamiento y precio del iPhone 11 Pro Max

SoftBank dio a entender recientemente que Apple iba a lanzar sus nuevos iPhone el 20 de septiembre, y una reciente información apunta al 10 de septiembre como fecha de presentación. Como sabrán muchos de nuestros lectores es habitual que el gigante de la manzana anuncie primero sus nuevos smartphones y que la disponibilidad de los mismos no sea una realidad hasta unos días después, así que ambas fechas encajan a la perfección.

También sabemos que Apple presentará un total de tres nuevos smartphones, siguiendo la línea que inició con los iPhone 8-8 Plus y iPhone X, y que el precio del iPhone 11 en todas sus variantes será será superior al de los iPhone Xr, iPhone Xs y iPhone Xs Max, debido a las mejoras introducidas a nivel de hardware y también al citado soporte de lápiz óptico en el caso del iPhone 11 Pro Max.

Los iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max utilizarán el nuevo SoC Apple A13 y vendrán con iOS 13 preinstalado. El primero tendrá un tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas, utilizará un panel IPS y contará con doble cámara trasera, 4 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento. El iPhone 11 Pro tendrá una pantalla de 5,8 pulgadas, montará un panel OLED, vendrá con una configuración de triple cámara trasera, sumará 4 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento.

El iPhone 11 Pro Max será el modelo más avanzado y potente, ya que utilizará una pantalla de 6,5 pulgadas de tipo OLED, tendrá 6 GB de RAM, 128 GB de capacidad de almacenamiento, tres cámaras traseras, 128 GB de capacidad de almacenamiento y soportará el Apple Pencil.