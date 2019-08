El lanzamiento de los procesadores Ryzen 3000 no ha estado exento de polémica. AMD ha dado un salto enorme con esta nueva generación, ya que ha conseguido ser la primera en llegar a los 7 nm (con las particularidades de la arquitectura MCM), ha logrado mejoras importantes a nivel de IPC y de rendimiento multinúcleo, y también ha hecho avances notables en términos de eficiencia energética.

Sin embargo, no ha sido capaz de superar dos de las carencias más importantes que presenta la arquitectura MCM que utilizan los Ryzen 3000: las posibilidades de overclock y la estabilidad al operar con frecuencias elevadas. Durante las semanas previas al anuncio de esta nueva generación vimos algunos rumores que decían que esta generación iba a poder alcanzar los 5 GHz, pero al final no ha sido así.

Los modelos más avanzados de AMD, los Ryzen 9 3900X y Ryzen 7 3800X, tienen fijadas unas frecuencias de trabajo de hasta 4,6 GHz y 4,5 GHz (respectivamente) en modo turbo, algo que, como vimos en este artículo, se refiere a la velocidad máxima que es capaz de alcanzar con uno o dos núcleos activos, y en unas condiciones determinadas de alimentación y temperatura.

No debemos caer en el error de pensar que esos procesadores pueden trabajar a 4,6 GHz y 4,5 GHz de forma estable con todos sus núcleos activos, porque no es así. Esta práctica es totalmente normal, de hecho Intel la utiliza en sus procesadores Core, que son publicitados con un modo turbo determinado en función de los núcleos activos, pero en el caso de los Ryzen 3000 tenemos un problema, y es que no siempre se alcanzan (y se mantienen) las frecuencias máximas que publicita AMD.

La incombustible Hardware Unboxed ha realizado una excelente comparativa en la que prueban un Ryzen 7 3800X en diferentes placas base, utilizando una misma configuración y un único sistema de disipación para evitar cambios que puedan introducir discrepancias derivadas del hardware o del software, y han llegado a una conclusión clara: no todas las placas base son capaces de exprimir al máximo el potencial de dicho procesador.

En ocasiones se logra superar incluso el nivel que fija AMD para el Ryzen 7 3800X, esos 4,5 GHz, pero en la mayoría de los casos no es así, y la diferencia puede llegar a ser bastante marcada, como vemos en el gráfico adjunto. La placa base GIGABYTE Aorus Extreme X570 utiliza de forma correcta los algoritmos asociados al moto turbo y lleva al Ryzen 7 3800X hasta los 4,55 GHz, pero la Biostar Racing X570GT apenas llega a los 4,37 GHz. También vemos diferencias notables al aplicar el modo turbo con todos los núcleos activos.

Aunque AMD ha reconocido que no todos los Ryzen 3000 son iguales (hay modelos que suben mejor que otros por la «lotería del silicio») lo cierto es que en este caso tenemos una situación que genera muchas dudas. Está claro que no es un problema de la CPU, sino que tiene su origen en las placas base utilizadas. Puede que todo se deba a la integración de las BIOS que ha hecho cada fabricante, pero la compañía de Sunnyvale tiene algo de culpa al publicitar una frecuencia máxima que no es realmente viable.

El Ryzen 7 3800X no llega siempre a esos 4,5 GHz, de hecho en algunos resultados de esta comparativa queda por debajo de los 4,4 GHz. No entiendo que ha llevado a AMD a tomar la decisión de anunciar una frecuencia máxima que realmente no se alcanza con un funcionamiento normal, pero desde luego era innecesario.

Los procesadores Ryzen 3000 ofrecen un rendimiento excelente para el precio que tienen, son compatibles con las placas base serie 300 y 400 y no tienen rival en capacidad multinúcleo dentro del mercado de consumo general. El valor de esta generación es tan grande que forzar de esta manera los valores del modo turbo a efectos de márketing no era necesario. Imagino que AMD ha querido apurar porque tiene en los 5 GHz una barrera psicológica importante debido al hecho de que los Core de Intel han logrado superar ese nivel de frecuencia, pero francamente, la carrera de los MHz acabó hace años, y es mejor ofrecer unas especificaciones realistas que no confundan al usuario.