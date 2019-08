La CEO de AMD, Lisa Su, ha confirmado durante el evento Hot Chips que las configuraciones multiGPU han dejado de ser un objetivo «significativo» para la compañía, lo que equivale a decir que la tecnología CrossFire pasa a ser «insignificante» para la compañía de Sunnyvale.

No es la primera vez que se pone en duda la utilidad de montar más de una tarjeta gráfica en el mercado de consumo general para mejorar el rendimiento gráfico. Tanto NVIDIA como AMD tienen sus propias tecnologías que permiten configuraciones multiGPU, SLI en el caso de los de verde y CrossFire en el caso de los de rojo, pero su rendimiento depende en gran medida de la optimización a nivel de software y del soporte que ofrezca cada juego.

Esto quiere decir que al montar dos tarjetas gráficas iguales no siempre obtenemos el doble de rendimiento, sino que además en aquellos juegos en los que no exista soporte del modo SLI o CrossFire, según utilicemos tarjetas gráficas GeForce o Radeon, solo trabajará una tarjeta gráfica, la otra quedará «inutilizada».

Las Radeon RX 5700 y Radeon RX 5700 XT no soportan CrossFire, y AMD ya dijo que no veía futuro en las configuraciones con más de una tarjeta gráfica, así que no debería sorprendernos que Lisa Su haya anunciado el final de dicha tecnología. En el caso de NVIDIA también hemos visto una clara apuesta por distanciarse de las configuraciones multiGPU en el mundo del gaming, es decir, dentro del mercado de consumo general, pero a diferencia de lo que ocurre con AMD sus tarjetas gráficas GeForce RTX serie 20 todavía soportan configuraciones SLI-NVLink.

Personalmente creo que los modos SLI y CrossFire tienen una utilidad demasiado limitada por la dependencia de la optimización concreta de cada juego, de hecho existen motores gráficos que por sus propias particularidades no pueden trabajar con configuraciones multiGPU, así que en general me parece un movimiento acertado por parte de ambas compañías.