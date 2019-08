Oppo Reno 10X Zoom, análisis: Y verás

Oppo sustenta el quinto puesto entre los mayores vendedores del mundo. Hace cuatro meses presentó el Oppo Reno 10x Zoom, un terminal que tiene dos puntos claves que le diferencian de la competencia, primero su Zoom de hasta 10 aumentos y segundo su cámara delantera retráctil en forma de «aleta».

Especificaciones

Pantalla : OLED 6,6 pulgadas – Gorilla Glass 6

: OLED 6,6 pulgadas – Gorilla Glass 6 Resolución : 1080 x 2340 píxeles

: 1080 x 2340 píxeles GPU : Adreno 640

: Adreno 640 Procesador : Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core

RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 128 – 256 GB, ampliable con tarjetas microSD

: 128 – 256 GB, ampliable con tarjetas microSD Cámaras: Trasera con zoom óptico 10x y triple sensor: 48 MP, f/1.7, 1/2.0″, 0.8µm, OIS, Laser/PDAF + Periscope 13 MP, f/3.0, (teleobjetivo) + gran angular 8 MP, f/2.2, 13mm. Frontal motorizado 16 MP, f/2.0, 26mm.

Trasera con zoom óptico 10x y triple sensor: 48 MP, f/1.7, 1/2.0″, 0.8µm, OIS, Laser/PDAF + Periscope 13 MP, f/3.0, (teleobjetivo) + gran angular 8 MP, f/2.2, 13mm. Frontal motorizado 16 MP, f/2.0, 26mm. Conectividad : Type-C 1.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD. Sensor de huellas en pantalla.

: Type-C 1.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD. Sensor de huellas en pantalla. Dimensiones : 162 x 77.2 x 9.3 mm

: 162 x 77.2 x 9.3 mm Peso : 210 gramos

: 210 gramos Batería : No reemplazable Li-Po 4065 mAh.

: No reemplazable Li-Po 4065 mAh. Sistema Operativo : Android 9

: Android 9 Inlcuye : cargador de carga rápida, auriculares y funda.

: cargador de carga rápida, auriculares y funda. Precio: Desde 499 euros.

Diseño

Fuera el negro. El terminal que hemos tenido la oportunidad de analizar dice adiós al negro y lo sustituye por un color turquesa pulido que le da ese efecto reflejo en la parte trasera que muchas marcas están adoptando. Los de Oppo están orgullosos de su diseño y su marca y esta tiene un espacio principal detrás del móvil. Una línea surca la parte retaguardia del dispositivo en la que podemos ver el logo de Oppo y nos recuerda que el móvil ha sido diseñado por Oppo. Esta línea termina en una pequeña protuberancia, como un granito que tiene la función de proteger las cámaras de posibles rayaduras, ya que gracias a ella, el móvil no apoya de todo sobre la base y las cámaras queda ligeramente separadas de la superficie. Las tres cámaras se encuentran al final de esta línea.

Otra de las novedades de este terminal es que el lector de huellas se encuentra integrado en la pantalla por lo que en la parte trasera no encontramos nada más que lo anteriormente mencionado.

La pantalla logra crecer lo máximo posible gracias a la cámara delantera retráctil. Esta cámara aparece en una pequeña «aleta» que asoma por la parte superior del móvil cada vez que la necesitemos.

A nivel de peso y tamaño y nos encontramos con un móvil grande que se puede hacer algo pesado tras mucho uso continuado. Sus dimensiones son de 162 x 77,2 x 9,3 milímetros y tiene un peso de 210 gramos. Gracias a su tratamiento oleofóbico el móvil no se escurre fácilmente y no atrapa muchas huellas. Aunque, para protegerlo de impactos, incluye una funda negra en la caja.

En el borde derecho encontramos el botón de desbloqueo y en el izquierdo los de volumen. La ranura para la SIM se encuentra en la parte inferior del móvil, que se comparte con la de la tarjeta de memoria. La conexión es USB-C por lo que se comparte para carga y para los cascos, que vienen incluidos en la caja.

Pantalla

La pantalla es una OLED de 6,6 pulgadas con protección Gorilla Glass 6, pero además incluye una pegatina protectora, que puede utilizarse durante los primeros días para proteger la pantalla, eso sí a la semana de usarla ya le empiezan a salir picotazos y burbujas, por lo que lo mejor es retirarla. El Oppo Reno 10X Zoom entra en la batalla del todo pantalla. Cuenta con una resolución de 1.080 x 2.340 píxeles, con 387 píxeles por pulgada que reproduce 16.7 milliones de colores.

Gracias a la capa de de ColorOS 6.6 que se superpone sobre Android 9 el control del brillo se regula muy bien automáticamente. Aunque la calidad podría ser mejor llegando a una resolución QHD+, lo cierto es que esta resolución es muy cómoda y apta para leer, jugar o ver vídeos en el móvil.

Otra de las funcionalidades de la pantalla es el desbloqueo por huellas que se encuentra en la misma. Es un lector bastante rápido, no tarda más de un segundo en desbloquear el móvil, pero el problema no es su rapidez si no su eficacia, ya que en algunas ocasiones no reconoce la huella y es necesario desbloquearlo con el código o patrón cuando superas los tres intentos.

Cámaras

Estas son las grandes protagonistas del Oppo Reno 10X Zoom. Como cámaras principales cuenta en la parte trasera con tres cámaras que consiguen un zoom de hasta 10 aumentos sin pérdidas. Por un lado tenemos el sensor principal de 48 megapíxeles, con una lente de apertura f/1.7 y estabilización óptica de imagen, acompañado de un gran angular con apertura f/2.2 y un sensor de 8 megapíxeles. El teleobjetivo tiene una apertura de f/3.0, OIS y enfoque láser/PDAF.

Para la cámara frontal se ha optado por un sensor de 16 megapíxeles con una lente con apertura f/2.0. Para el vídeo los máximos de resolución son de 1080p para la frontal y 4K para la trasera, pudiendo grabar a 1080p en el caso de la cámara lenta. La cámara delantera funciona correctamente, sobre todo cuando cuenta con una buena iluminación.

El zoom de 10 aumentos es la gran ventaja competitiva de este móvil que nos procurará captar detalles con la mayor definición posible cuando no podamos acercarnos mucho. Notamos la calidad del zoom nada más abrir la app de la cámara que de manera muy sencilla nos permite aumentar hasta 10 y volver a la foto panorámica otra vez. Cuando este zoom da lo mejor de si mismo es cuando cuenta con una buena iluminación y poco movimiento.

La aplicación de la cámara también cuenta con una Inteligencia Artificial que reconoce automáticamente la escena para sacar lo mejor de sí que cambiará el modo de la cámara según la escena que reconozca.

Incorpora la opción «Colores deslumbrantes» que potencia los matices de la imagen cuando tomamos una foto con poca iluminación, una opción de la que se saca el mejor partido en fotografías de exterior.

Como podemos ver, la opción de color deslumbrante lo que hace es marcar y resaltar más los colores, algo que a en ocasiones puede llevar a saturaciones o sobreexposiciones, por lo que hay que saber muy bien cuando utilizarlos y tener cuidado de no dejarlo seleccionado por defecto.

La aplicación también cuenta con el ya conocido efecto bokeh o retrato que distorsiona automáticamente fondo de la imagen centrándose en la figura central. Este desenfoque es mucho más acertado cuando se hace con personas y con buena iluminación, pero falla algo con animales y cuando la iluminación no es tan buena.

Si activamos el modo retrato en la cámara delantera aparecerán multitud de opciones dentro del modo belleza. No solo nos eliminará arrugitas o imperfecciones de la piel, podremos agrandar o disminuir nuestros ojos y nariz o hacer nuestra cara más redonda o alargada.

Batería y rendimiento

El Oppo Reno 10X Zoom cuenta con una batería Li-Po 4065 mAh y con un sistema de carga rápida que llena todas las barras en una hora y 25 minutos. Con estos datos conseguimos que el móvil llegue, con un uso normal, al final del día con un 50% restante de batería. Unos datos que, aunque no son espectaculares, si que bastante positivos. Eso sí, cuando le damos más trabajo diario: grabación de vídeo, juegos y reproducción multimedia consigue llegar con un 20% restante.

Hemos probado el modelo más potente que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core y una memoria RAM de 8 GB, con estos datos conseguimos un móvil que hará todo lo que queramos cuando queramos. Responde bien ante juegos, grabación de vídeo, redes sociales y navegación web.

Otra de las características importantes de este móvil es que cuenta con tres tecnologías distintas de enfriamiento: gel de enfriamiento, triple capa de grafito y tubos de cobre. Es cierto que las altas temperaturas que se han dado estos días no son normales, pero me ha sorprendido que teniendo una tecnología tan especial de enfriamiento el móvil haya alcanzado temperaturas de hasta 50 grados cuando realiza tareas exigentes como juegos o grabación de vídeo.

Software

Oppo cuenta con la capa ColorOS sobre Android 9 Pie. Esta capa utiliza diseños cuidados e incluye aplicaciones propias como la brújula, grabadora o clonar teléfono. Por defecto las aplicaciones se organizan en «modo cajón» pero si queremos podemos sacarlas fuera. Una cosa interesante del modo cajón es que intenta (y acierta muchas veces) predecir cual será la próxima aplicación que vas a utilizar y te las coloca en la parte superior del cajón para que no tengas que buscarlas.

Cuenta también una sección de Asistente inteligente en la última pantalla de la izquierda. Está organizando en tarjetas o módulos en los que podemos ver la temperatura actual, un calendario, una sección de funciones rápida en la que podemos añadir las aplicaciones que queramos, calendario, contador de pasos, álbumes de fotos y contactos favoritos.

Cuando iniciemos un juego o pongamos en marcha una aplicación que necesite la pantalla completa, pasará a ese modo automáticamente. Además, con el «modo juegos» optimiza los recursos para que le móvil de lo mejor de si mismo.

En general, ColorOS es una capa sobre Android muy fina y con detalles muy acertados. Me gusta la pequeña barra de herramientas de acceso rápido que aparece deslizando hacia la izquierda cada vez que la necesitas.

Solo le tengo que sacar una pega, que os puede parecer una tontería pero a mi me ha parecido bastante molesto. No sé vosotros pero yo utilizo el móvil como despertador, el móvil que tenga es mi despertador desde que tengo móvil. Por otro lado, yo soy de las que piden cinco minutos más, así que cuando suena el despertador lo atraso para que suene más tarde. Normalmente, todos los despertadores de Android se atrasan con tan solo dar un toque a la pantalla y para apagarlos hay que deslizar. El problema con el despertador de ColorOS es que te pide que le des a un sitio concreto de la pantalla, algo muy difícil para cuando el despertador suena a las 6:00 de la mañana y he dormido menos de 8 horas. En ocasiones, para conseguir que dejara de sonar tenía que darle al botón de bloqueo, el problema aquí es que de esta forma se apaga, no se retrasa, así que he tenido algún que otro susto estos días. No es más que un detalle que a nivel total no debería afectar a toda la valoración sobre el software del teléfono, pero me ha parecido interesante comentarlo.

Conclusiones

El Oppo Reno 10X Zoom es el móvil que necesitas si lo que primas es la cámara. Para mi es el móvil ideal para aquellos que disfrutan de sus viajes tomando fotografías. Eso sí, siempre que cuenten una batería externa o no pasen 24 horas lejos de un enchufe porque el ese caso el móvil no aguantará todo el día.

Pero también es el móvil que necesitas si además le das un uso elevado, si el móvil es una de tus herramientas de trabajo, el Oppo Reno 10X no te dejará tirado. Y también es una buena opción si lo que te gustan son los juegos. ¿Eres un poco de todo? Pues el Oppo Reno 10X también encaja contigo.