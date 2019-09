Lanzamientos: juegos y recomendaciones para octubre 2019

Entramos en la recta final del año, pero no por ello bajamos el ritmo. Y es que este otoño dejará caer algo más que las hojas secas, trayéndonos algunos de los lanzamientos y juegos más esperados de todo 2019, entre los que destacan sobre todo algunas reediciones, y la vuelta de grandes clásicos.

Además, aunque no incluido más abajo, también cabe mencionar que este mes saldrán a la venta la SEGA Mega Drive Mini y el mando-consola Capcom Home Arcade, que nos devolverán a la época de oro de las recreativas de los años 80 y 90.

Así pues, y sin más dilación, a continuación podréis encontrar el listado completo con los lanzamientos más remarcables para el próximo mes de octubre, ordenados según su fecha de salida.

1 de octubre

Destiny 2: Bastión de sombras

Abrimos mes con lo que quizás algunos nos considerarían un lanzamiento legítimo, con la llegada del nuevo DLC de Desntiny 2, que por primera vez nos llevará de vuelta a uno de los escenarios de su primera entrega, la Luna, donde deberemos hacer frente a una nueva pesadilla escondida en La Ciudadela.

Esta nueva expansión estará disponbile para PC, PS4 y Xbox One, siendo uno de los primeros juegos disponibles para Google Stadia.



Sniper Elite 3 – Ultimate Edition

Un juego de acción bélica en tercera y primera persona ambientado en los combates que se sucedieron en África del Norte durante la Segunda Guerra Mundial.

Con más de 4 años entre los lanzamientos de su versión original y la llegada de esta edición especial al resto de consolas, todavía nos sorprende la incorporación tan tardía de Sniper Elite 3 al catálogo de Nintendo Switch.



Call of Duty: Mobile

Juega a través de múltiples modos de juego mientras te enfrentas a batallas cara a cara a través de mapas favoritos de los fanáticos como Nuketown y Crash, todos optimizados para dispositivos móviles, con esta versión reducida gratuita de este clásico shooter moderno.

Actualmente sólo disponible para preinscripción en la Google Play Store, el juego será lanzado en ambas plataformas Android e iOS.



What the Golf?

Un ridículo juego antigolf basado en la física en el que puedes golpear cualquier cosa. Cada campo tiene un estilo de golf que te pillará por sorpresa, pasando por las ideas brillantes, los escenarios desternillantes, y algún que otro momento que rozará el absurdo.

Estrenado en primicia para Apple Arcade, el juego repetirá lanzamiento en exclusividad para la Epic Games Store, retrasando su lanzamiento en Steam hasta 2020.



80 Days

Ambientado en un 1872 steampunk, tomaremos el papel de Phileas Fogg en su apuesta de dar la vuelta al mundo en 80 días, a través de un juego de estrategia contrareloj con una impresionante narrativa.

Estrenado originalmente en PC, este juego viajará ahora hasta la Nintendo Switch, aunque por el momento no se ha confirmado si contaremos con un modo competitivo online multiplataforma.

2 de octubre

Warsaw

Este juego de rol táctico ambientado en la Segunda Guerra Mundial nos llevará hasta una devastada ciudad de Varsovia, representada en su totalidad a través de unos impresionantes gráficos pintados a mano, y donde tomaremos el papel de un pequeño equipo de civiles y soldados que buscan recuperar su ciudad.

Warsaw llega como uno de los muchos lanzamientos exclusivos de PC de este mes, disponible sólo a través de Steam.

3 de octubre

The Long Return

Un bello juego de puzles y aventuras en tercera persona que cuenta la historia de un cachorro huérfano que vuelve sobre los pasos del último viaje que hizo con su madre.

Por el momento esta pequeña aventura indie estará sólo disponible para PC a través de Steam.

Paranoia: Happiness is Mandatory

Un juego de rol y combates tácticos que transcurre en el último refugio idílico de la humanidad, controlado por una inteligencia artificial paranoica e irracional, a la que deberemos tratar de proteger de todo peligro o traición (incluida la nuestra).

Con su llegada a Ps4, Xbox One y PC, de nuevo nos encontramos con uno de los lanzamientos exclusivos temporales de Epic Games, retrasando su lanzamiento en Steam hasta 2020.

The Wild Eight

Un implacable juego cooperativo de supervivencia que nos llevará hasta los inhóspitos parajes nevados de Alaska, generados procedimentalmente. Explora, caza y crea hombro a hombro con amigos o jugadores en línea al azar.

Actualmente disponible mediante acceso anticipado en Steam, The Wild Eight mantendrá su exclusividad en PC para su lanzamiento completo.



Neo Cab

Este juego entremezcla la novela narrativa con la acción, poniéndonos en la piel de una de las últimas conductoras de taxi humanas de una oscura ciudad futurista, mientras tratamos de investigar a los pasajeros para recabar cualquier información de nuestra amiga desaparecida.

Neo Cab estará disponible para PC a través de Steam y en la consola portátil Nintendo Switch.



4 de octubre

Ghost Recon Breakpoint

En esta nueva entrega del shooter táctico en primera persona que nos trasladará a un clima de supervivencia contra un grupo de soldados de élite llamados Wolves. De nuevo contaremos con una campaña cooperativa hasta cuatro jugadores, un renovado modo multijugador online competitivo (PvP), y un sistema de raids a través de un mundo abierto en el que la infiltración y el sigilo cobrarán un papel crucial.

PC Steam, PS4, Xbox One

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Una de las remasterizaciones más inesperadas de este año llega de manos de este juego, que vuelve a traernos al elenco original de este clásico de televisión, con una puesta a punto del juego estrenado hace más de una década.

Si algo extraño ocurre en tu vecindario, no dudes en llamar a los cazafantasmas, disponibles a través del contacto directo en PC (Steam), PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

7 de octubre

Space Robinson

Mucha acción, una alta dificultad, y muchas muertes y frustración. Esto es lo que nos propone este juego de rol y shooter en tercera persona, con un estilo pixel art y un marcado género dungeon crawler con mapas generados de manera procedimental.

Space Robinson estará disponible en exclusiva para PC a través de Steam.

8 de octubre

Concrete Genie

Coge tu pincel mágico y devuélvele la vida y el color a la ciudad abandonada de Denska, acompañando al joven Ash a través de esta emotiva aventura de acción y arte, que llega como una de las apuestas más controvertidas entre los exclusivos de PS4.



Atlas

De la mano de los creadores de ARK: Survival Evolved nos llega esta nueva aventura de fantasía y piratería en primera y tercera persona, a través de un enorme mundo multijugador masivo habilitado para hasta 40.000 jugadores simultáneos.

Actualmente disponible a modo de acceso anticipado en Steam, en esta ocasión se repetirá el modelo con llegada a Xbox One, que se realizará a través del programa Game Preview.

Call of Cthulhu

Toma el papel del investigador Pierce en esta aventura de terror atmosférico para desentrañar los misterios alrededor de la trágica muerte de la familia Hawking, y los sucesos sobrenaturales que se esconden en la isla de Blackwater.

Estrenado el año pasado en el resto de plataformas, finalmente esta aventura atmosférica aterrizará para Nintendo Switch, lo cual podría implicar también la futura llegada de Sinking City, la segunda entrega de esta saga basada en las novelas clásicas de Lovecraft.

Trine 4: The Nightmare Prince

La última entrega de la exitosa serie de plataformas en 2,5D volverá a unir a estos tres héroes para emprender una nueva aventura por los fantásticos paisajes de cuentos de hadas, y cómo no, salvar al mundo de las tinieblas.

Además, este lanzamiento coincidirá con el lanzamiento de Trine: Ultimate Collection, una colección de las tres primeras entregas de esta saga, y que también llegará disponible para todas las plataformas desde los XX euros.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Una nueva entrega de esta saga de plataformas y aventuras en 2.5D creada por algunos de los desarrolladores de los míticos Donkey Kong Country.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair hará uno de los estrenos más completos, disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

John Wick Hex

Este juego de estrategia con toques de acción y un ritmo trepidante que te hará pensar y atacar como John Wick, el asesino a sueldo profesional de la franquicia de películas aclamada por la crítica.

John Wick Hex llega como otro de los lanzamientos exclusivos de la Epic Games Store.

10 de octubre

Deliver Us the Moon

Viaja hasta la Luna con este thriller de ciencia ficción ambientado en un futuro cercano apocalíptico, cuya narrativa tratará temas de la actualidad como el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales mundiales.

Con una propuesta y unos gráficos realmente atractivos, por el momento esta aventura indie sólo estará disponible para PC.

BDSM: Big Drunk Satanic Massacre

Nos encontramos con un shooter en trecera persona que combina elementos de RPG y dungeon crawling con una satírica historia en la que tomaremos el papel de Lou, el hijo alcohólico de Satán, para tratar de salvar el infierno de los humanos, monstruos y criaturas que se han revelado contra su padre.

BDSM estará disponible para PC a través de Steam, PS4 y Nintendo Switch.



Pine

Un juego de un jugador de simulación de acción y aventura, ambientado en un prehistórico mundo abierto donde tomaremos el papel del joven Hue que tendrá que explorar, comerciar y luchar en un mundo vibrante lleno de criaturas mucho más inteligentes que los humanos.

Pine estará disponible en PC, en exclusiva a través de Steam, y con la única presencia en consolas para Nintendo Switch.

Mistover

Inspirado en los juegos de rol clásicos, este título nos propone una curiosa reinvención dentro del género combinando la exploración a través de un mundo de estilo anime 2D con unos combates por turnos con un sistema de acción/reacción, que podrá dar la vuelta a cualquier comabte.

Mistover estará disponible para PC, así como en las consolas PS4 y Nintendo Switch.

We Were Here – Too

Uno de los lanzamientos más curiosos de este mes se presenta con esta aventura cooperativa online, donde deberemos utilizar la comunicación y el trabajo en equipo para tratar de resolver un sinfín de puzles y rompecabezas.

Al igual que su primera entrega, We Were Here – Too llegará de forma exclusiva para PC, disponible a través de Steam.

Earthfall: Alien Horde

Como una secuela del título original estrenado en 2018, volvemos a encontrarnos con un shooter cooperativo para hasta cuatro jugadores, donde deberemos sobrevivir a las interminables hordas de criaturas, explorando y fortificando las diferentes estructuras y zonas.

Ausente durante los lanzamientos de su primera entrega, en esta ocasión Earthfall: Alien Horde llegará de forma exclusiva para Nintendo Switch.



11 de octubre

GRID

Codemasters recupera una de sus sagas de conducción arcade para traernos un simulador de conducción de la mano del motor gráfico EGO Engine 3.0, y uno de sus títulos más inmersivos y realistas estrenados hasta la fecha.

PC, PS4 y Xbox One

Frostpunk: Console Edition

Combinando la dificultad de dos géneros tácticos como la supervivencia y la gestión de ciudades y recursos, deberemos poner a prueba nuestro criterio y moralidad para tratar de sacar adelante nuestra propia sociedad.

Como su propio nombre indica, se trata de la versión para consolas del juego de 2018 ya estrenado anteriormente en PC. Así pues, podremos encontrarlo disponible sólo en PS4 y Xbox One, sin haberse mencionado ninguna posible futura adaptación para la consola portátil de Nintendo.

AeternoBlade 2

Continuando con los hechos de su primera entrega, este juego repetirá la estructura básica de su predecesor, combinando la acción hack and slash con las plataformas en 2D, en el que deberemos dominar y utilizar las distintas técnicas de control del tiempo de los personajes.

Aunque actualmente no aparece su ficha en Steam, AeternoBlade 2 estará disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Doraemon Story of Seasons

El famoso gato cósmico se adentra en la exitosa franquicia Story of Seasons para traernos un juego donde disfrutar de actividades como cuidar de las cosechas, cultivar la granja, explorar, cazar bichos, y más.

De nuevo, aunque por el momento no aparece su ficha en Steam, Doraemon Story of Seasons se estrenará para PC y Nintendo Switch.

15 de octubre

Overwatch

Tal y como os adelantamos a comienzos de este mes, finalmente el exitoso shooter competitivo de Blizzard aterrizará en Nintendo Switch, con todos los contenidos y personajes disponibles hasta la fecha.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

Otra de las grandes adaptaciones para Nintendo Switch llega de la última entrega de CD Projekt RED, la cual, pese a haber recibido un importante downgrade, parece mantener la esencia de este juego de rol y acción.

Children of Morta

Un juego de acción y rol de estilo dungeon crawler en el que dirigiremos a los Bergons, una extraordinaria familia de héroes cargada de defectos y virtudes, y por lo tanto, su propio estilo de combate. Sin embargo, uno de los mayores puntos fuertes de este juego es su estética pixel art dibujada a mano, que combinada con una animación y unas técnicas de iluminación modernas, le otorgan una belleza única.

Estrenado el mes pasado para PC, finalmente Children of Morta completa su calendario de lanzamientos con su llegada a PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Disco Elysium

Disco Elysium se presenta como un innovador juego de rol de mundo abierto para un jugador, donde tomaremos el papel de un detective con un sistema de habilidades único, y una libertad casi total a la hora de interrogar o coaccionar, resolver o ignorar crímenes, e incluso aceptar sobornos.

Disco Elysium se estrenará en exclusiva para PC, con una disponibilidad única a través de Steam.

16 de octubre

Little Town Hero

De mano de los creadores de los clásicos juegos de Pokémon nos llega esta aventura de rol en la que, a diferencia de la mayoría de los juegos de rol, no tendremos que recurir a luchar de forma repetitiva contra monstruos débiles para subir de nivel, sino que contaremos con un sistema 1v1 al más puro estilo Pokémon.

Siguiendo con la línea de la productora, Little Town Hero llegará bajo la exclusividad de Nintendo Switch.

Chernobylite

Una experiencia de terror de supervivencia de ciencia ficción, que combina la exploración de una inquietante y recreada al detalle Chernobyl llena de secretos retorcidos que nos llevarán a unos combate desafiante, y una sobresaliente narración no lineal.

Chernobylite está ya disponible mediante el acceso anticipado en Steam, plataforma donde se estrenará en exclusiva como juego completo.

17 de octubre

Stela

Muy parecido a las propuestas de Limbo e Inside, este juego nos presenta un atmosférico plataformas en 2 dimensiones que apuesta por un gran apartado artístico y una progresión narrativa cinemática que elimina por completo los diálogos.

Stela llega como uno de los pocos lanzamientos exclusivos de Xbox One del año, y el único de este mes.

Monkey King: Hero is Back

Basado en la película de animación y fantasía homónimo, este juego de acción nos contará la historia del pequeño Liuer junto con el Rey Mono (del cual tomaremos control), quien acaba de ser liberado tras 500 años.

Monkey King: Hero is Back se estrenará en PS4 y PC, disponible a través de Steam.

The Fisherman – Fishing Planet

Cuando hablamos de juegos deportivos, casi por norma general en nuestro país pensamos en el fútbol o las carreras. Y es que aunque a día de hoy la caza deportiva se haya reducido en gran medida debido a la gran velocidad de la resruralización, ahora no será necesario abandonar la ciudad ni mancharse las manos para poder vivir de una de las experiencias más inmersivas y realistas.

The Fisherman estará disponible en PC a través de Steam, así como en consolas para PS4 y Xbox One.

Travis Strikes Again: No More Heroes – Complete Edition

Reuniendo el juego original y todos los paquetes de contenido adicional estrenados hasta la fecha, este irreverente hack and slash abandonará la exclusividad de las consolas de Nintendo, dejando por fin este anti-héroe hacer su aparición en PC y PS4.



18 de octubre

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Utilizando las bases de su última entrega, EA expande el universo de Plants vs Zombien con un nuevo shooter en tercera persona que, además de mantener los modos de juego competitivo, añadirá nuevos contenidos y personajes, y un modo historia de exploración cooperativa.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville estará disponible para PC, a través del launcher de Origin, así como en PS4 y Xbox One.

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition

Un juego de rol en tercera persona donde tomaremos el control de un joven transportado al mundo digital para convertirse en uno de los nuevos «niños elegidos», pudiendo reclutar y luchar con algunos de los personajes clásicos como Palmon o Agumon.

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition completará sus lanzamientos con su vuelta a PS4, y su primera llegada a PC.

Megacuarium

Este juego de gestión y construcción sustituirá los ya conocidos parques de atracciones y hospitales por las exhibiciones marinas, donde deberemos cuidar por igual de peces y humanos, y buscar la máxima rentabilidad y felicidad de nuestros visitantes

Tras un primer lanzamiento para ordenador, Megacuarium finalmente da el salto a las consolas para aterrizar en PS4 y Xbox One.

A Hat in Time

Definiéndose a sí mismo como «un plataformas muy mono», este juego nos presenta uno de los mejor títulos plataformeros de los últimos años, donde tomaremos el papel de la pequeña Hat Kid, una niña capaz de alterar y usar distintos poderes según el sombrero que lleve.

Estrenado originalmente en 2017, finalmente este plataformas aterriza en la consola portátil Nintendo Switch.

Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure llega como uno de los exclusivos más arriesgados presentados por Nintendo. Y es que tras el poco éxito de los accesorios de Nintendo Labo y algunos juegos como Starlink, la compañía japonesa parece querer insistir en volver al modelo de la antigua Nintendo Wii, buscándole un uso diferente a los giroscopios de los Joy-Con, y acercando la actividad deportiva al ya todavía encasillado sedentarismo gamer.



Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure

Directamente sacado de las películas de animación, este juego nos presenta una propuesta de aventuras, plataformas y acción en 3D en la que acompañaremos a Scrat, la torpe ardirrata dientes de sable en la búsqueda de su querida bellota.

De igual manera que nos cautivó en los cines, Scrat se hará con todos los jugadores, con uno de los lanzamientos más completos y la disponibilidad en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

21 de octubre

Eastshade

Basado casi por completo en la exploración, tomaremos el papel de un pinto ambulante para capturar los distintos paisajes de este mundo, cumpliendo los encargos de los distintos habitantes, y descubriendo los muchos misterios y secretos de estas tierra.

Tras su lanzamiento en ordenadores a comienzos de este año, esta aventura de exploración atmosférica llega también a PS4 y Xbox One.

22 de octubre

WWE 2K20

Una año más vuelve la lucha libre más salvaje de manos de los chicos de 2K. Además de la actualización de personajes, este año contaremos con la nueva inclusión del modo Universo, que dará todavía más libertad al lado creativo de los jugadores.

WWE 2K20 estará disponible para PC, PS4 y Xbox One.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3

La tercera entrega de esta aclamada saga de juegos de rol y elementos estrategicos, que incluirá nuevas mecánicas jugables y continuará con la historia y el fuerte componente narrativo que caracteriza la serie.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 llegará como uno de los lanzamientos exclusivos para PS4.

Beholder 2

Llegando como una secuela directa del original, en esta ocasión tomaremos el control de un «pelele» recién empleado dentro del Ministerio de un estado totalitario. Con las miras puestas en una carrera ilustre, e incluso, convertirnos en el nuevo primer ministro, ¿hasta donde seremos capaces de llegar por nuestro sueño?

Tras su primer lanzamiento en ordenador, Beholder 2 se volverá a estrenar de forma exclusiva en una única consola, habiendo elegido en este caso la PS4.

24 de octubre

Dusk Diver

Un juego de acción beat-em-up de estilo anime donde jugaremos como Yumo, una chica aparentemente normal de secundaria, que dedicará su tiempo libre a luchar contra los espectros y fantasmas que se atreven a aventurarse en el reino de los vivos.

Disponible actualmente a través del acceso anticipado en Steam, Dusk Diver hará un primer estreno en exclusiva para PC, aunque tan sólo tendremos que esperar un día más para completar sus lanzamientos, disponible también en las consolas PS4 y Nintendo Switch.



25 de octubre

MediEvil remake

Como bien decíamos, este mes de octubre llega cargad de grandes reediciones y remakes, pero sin duda, la corona se la lleva MediEvil, el más que mítico hack and slash que nos remontará más de 20 años para traernos de vuelta uno de los juegos más clásicos de la primera PlayStation.

Así pues, tal y como se hizo antaño con todas las ediciones de sus juegos, Sir Daniel Fortesque volverá como uno de los lanzamientos exclusivos de Sony más potentes de este año, disponible sólo para PS4.

Call of Duty: Modern Warfare

Volviendo al clásico modelo de un modo historia en solitario, un modo online multijugador, y una gran cantidad de novedades, Activision volverá a apostar por la guerra moderna para la nueva entrega de su saga de shooters.

Call of Duty: Modern Warefare estará disponible para PC, en exclusiva a través del launcher Battle.net de Blizzard, así como en las consolas PS4 y Xbox One.

The Outer Worlds

Un RPG de ciencia ficción para un jugador entrado en la acción, la exploración, y un gran componente variable que hará que la historia y esta colonia espacial se desarrollen en base a nuestras decisiones y acciones.

The Outer Worlds estará disponible para PC, con la exclusividad temporal de Epic Games, y en las consolas PS4 y Xbox One.

Into the Dead 2

Enfréntate a un apocalípsis zombie en este survival horror shooter que, dos años después de sus lanzamientos originales en PC y consolas, y tras haber pasado por las plataformas móviles, finalmente Into the Dead 2 estará disponible para los jugadores de Nintendo Switch.

29 de octubre

Disney Classic Games: Aladdin y El Rey León

Directo a la nostalgia de los más veteranos, y coincidiendo con su reciente vuelta al cine, Disney rescata dos de sus juegos clásicos de la SNES con una adaptación idéntica a los originales que nos permitirá revivir viejas experiencias en la nueva generación de plataformas.

Disney Classic Games hará un aterrizaje completo con sus lanzamientos en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

Vuelve al fantástico mundo de Super Monkey Ball con la remasterización de la séptima entrega de esta saga de habilidad que mezcla las carreras competitivas con algunos componentes de plataformas, y su característico estilo «pinball».

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD hará una reaparición completa, disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

La última entrega de la saga Atelier vuelve a reinventarse, manteniendo sus bases de JRPG, pero apostando por el concepto más reciente de amistad, superación y la evolución personal gracias al apoyo de una fuerte amistad.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout estará disponible PC, PS4 y Nintendo Switch, repitiendo una vez más su ausencia en Xbox One.

Close to the Sun

Este juego de terror y aventura en primera persona nos devolverá a finales de la década de 1890, durante la época de esplendor científico de Nikola Tesla, con una aventura gráfica en primera persona que nos narrará un intrigante y terrorífico pasado distópico. Secretos, enigmas y amenazas desconocidas nos esperan dentro de este arca para grandes mentes.

Estrenado hace unos meses como uno de los lanzamientos exclusivos temporales de Epic Games, finalmente Close to the Sun compelta sus lanzamientos con su llegada a PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Vampyr

Tras dedicar y dar su vida para tratar de curar una de las peores plagas sucedidas en Londres, el Dr. Jonathan Reid volverá a abrir los ojos para verse envuelto en una historia de acción y duras decisiones para tratar de desenmarañar el otro oscuro secreto que lo ha traído de vuelta: la existencia de los vampiros.

Tras su estreno en el resto de plataformas, finalmente Vampyr se une al catálogo de la Nintendo Switch.

Gwent

Directamente sacado del juego dentro del juego de la saga The Witcher, este título de cartas coleccionables digital podrá a prueba nuestra estrategia y habilidad por encima del mero azar.

Disponible hasta ahora en exclusiva para PC, por fin veremos un primer salto para móvil con la disponibilidad para dispositivos iOS, que se adelantará unos meses a su también previsto lanzamiento en Android.

Devil May Cry 2

De forma independiente a la ya estrenada Devil May Cry HD Collection, por el momento sólo contaremos con la presencia de la segunda (y más polémica) entrega de la saga del cazador de demonios para la Nintendo Switch.

Resident Evil 5 y Resident Evil 6

Capcom sigue aprovechando el tirón de su conocida franquicia shooter de zombis, que pese a ser una de las sagas con más entregas, no deja de ser objeto de relanzamientos y remasterizaciones, en esta ocasión porteada a la consola portátil Nintendo Switch.

Yakuza 4 Remastered

Devolviendo tres de los últimos títulos de esta saga a la PS4, lo más curioso de esta colección es que se basará en un modelo de lanzamientos no simultáneos, desbloqueando cada una de las entregas según vaya avanzando el tiempo, completándose así ya entrado 2020.



31 de octubre

Luigi’s Mansion 3

Vuelven las desventuras del hermano segundón en una nueva entrega de este juego de acción y rompecabezas, coincidiendo con el terrorífico día de Halloween, y que tras años de espera llega como uno de los lanzamientos exclusivos más esperados y demandados por los fans de la Nintendo Switch.