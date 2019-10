Durante los últimos días hemos ido hablando de tres grandes tarjetas gráficas que están por llegar al mercado de gama media: la Radeon RX 5500, que estará basada en Navi 14; la GTX 1650 Ti, que estará basada en el núcleo TU117, y la GTX 1660 Super, que utilizará el núcleo TU116.

El lanzamiento de todas ellas se espera para este mismo mes de octubre, y gracias a una nueva ronda de información que ha publicado VideoCardz hemos podido aclarar muchas cosas sobre lo nuevo de NVIDIA y AMD, y tenemos alguna que otra sorpresa. En primer lugar vemos un cambio de nombre que ha sido confirmado por varios registros de GIGABYTE, y es que no veremos una GTX 1650 Ti, sino una GTX 1650 Super que, como anticipamos, será la que competirá de forma directa con la Radeon RX 5500 de NVIDIA.

En segundo lugar también hemos podido confirmar gracias a los listados de dicha ensambladora que la Radeon RX 5500 tendrá 8 GB de memoria GDDR6, un dato muy curioso y muy interesante, ya que no esperábamos esa cantidad y ese tipo de memoria en una tarjeta gráfica de gama media que rondará, en teoría, los 200 euros, aproximadamente.

Por lo que respecta a la GTX 1660 Super se mantienen todas las informaciones que apuntaban al uso de memoria gráfica GDDR6, un cambio que la colocaría muy cerca de la GTX 1660 Ti, aunque esta última seguirá ofreciendo mayor rendimiento gracias a su configuración de shaders y unidades de texturizado.

Tras todo este resumen estamos preparados para repasar las especificaciones que tendrá, en teoría, cada una de estas tarjetas gráficas, así como su precio, su rendimiento comparativo y su fecha de lanzamiento.

Radeon RX 5500

Núcleo gráfico Navi 14 (7 nm).

1.408 shaders.

88 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB/8 GB de GDDR6.

Precio: alrededor de 200 euros.

Lanzamiento: primera mitad de octubre.

Su rendimiento estará más o menos al mismo nivel que la GTX 1660 de NVIDIA, lo que significa que será, en teoría, una tarjeta gráfica diseñada para jugar en resoluciones 1080p de forma totalmente óptima. Si esto se confirma será más potente que las RX 580 y RX 590.

GTX 1650 Super

Núcleo gráfico TU117 (12 nm).

1.024 shaders.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR6 a 12 GHz.

Precio: menos de 200 euros.

Lanzamiento: 29 de octubre.

En términos de rendimiento bruto debería superar a la GTX 1650 por un 15%-20%, aproximadamente. Será capaz de mover juegos en 1080p, pero no con calidades máximas y 60 FPS estables. Posicionará más o menos al nivel de las RX 570 de AMD. Por precio debería ser el rival directo de la Radeon RX 5500, pero por rendimiento esta última quedará en un nivel superior.

GTX 1660 Super

Núcleo gráfico TU116 (12 nm).

1.408 shaders.

GPU a 1.530 MHz-1.785 MHz.

88 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

Precio: entre 250 y 270 euros.

Lanzamiento: 29 de octubre.

Cabe esperar que su rendimiento quede muy cerca de la GTX 1660 Ti, lo que significa que permitirá jugar a todo en 1080p con garantías plenas (60 FPS estables). Esta será la auténtica respuesta de NVIDIA a la RX 5500 en términos de rendimiento bruto, pero como vemos su precio será superior.

No podemos descartar que AMD decida lanzar nuevas tarjetas gráficas de gama media para ampliar su catálogo, de hecho no me sorprendería nada ver una Radeon RX 5500 XT con 1.536 shaders, pero de momento todas las filtraciones se están centrando en el modelo con 1.408 shaders.

Con todos los datos que tenemos hasta ahora no hay duda de que la Radeon RX 5500 podría convertirse en la nueva reína de la gama media.