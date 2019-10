PS Now baja de precio y amplía catálogo con God of War y Uncharted 4

El lanzamiento oficial de PS Now en España se produjo hace poco más de medio año. Como sabrá la mayoría de nuestros lectores se trata de un servicio de streaming de videojuegos bajo demanda que da acceso a una gran selección de títulos de PS4, PS3 y PS2.

PS Now funciona tanto a través de PC, previa descarga del cliente y sincronización con un mando DualShock 4, como con una PS4. Es bastante sencillo de utilizar y ofrece una experiencia más que aceptable, siempre que tengamos una buena conexión a Internet, ya que como ocurre con otros servicios de juego en la nube la carga de trabajo más importante se realiza en la nube, pero esto implica un flujo constante de paquetes de datos en dos direcciones que solo se mantendrá de forma óptima con 20 megas simétricos.

La popularidad que está adquiriendo el juego en la nube ha facilitado la proliferación de una gran cantidad de servicios de este tipo con precios muy interesantes, entre los que destacan, por ejemplo, el GamePass de Microsoft, que tiene un coste de 9,99 euros. Sé que muchos de vosotros habréis pensado en Stadia de Google cuyo coste es también de 9,99 euros, pero debemos tener en cuenta que dicho servicio no incluye un amplio catálogo de juegos, solo unos pocos gratuitos, el resto hay que comprarlos, así que no se puede comparar directamente con PS Now ni con GamePass.

No hay duda de que Sony se ha dado cuenta de que el precio de PS Now resultaba demasiado elevado y que esto podía hacerle perder usuarios. Para evitarlo ha decidido reducir el coste de 14,99 euros al mes a 9,99 euros al mes, una cifra que mejora todavía más si nos decidimos por pagar de golpe una suscripción de tres meses (24,99 euros) o de un año (59,99 euros, antes costaba 99,99 euros).

Los números no mienten, el ahorro es considerable, y viendo el enorme catálogo de juegos que ofrece PS Now (alrededor de 600 títulos) la verdad es que hoy resulta más apetecible que nunca. Desde hoy podemos jugar, además, a God of War, GTA V, Uncharted 4 y a inFAMOUS Second Son, cuatro grandes muy recomendables que forman parte de la lista de los mejores juegos de la presente generación de consolas.

Sony ha confirmado que estos juegos estarán disponibles por tiempo limitado (hasta enero de 2020), y explican que esto se debe a que quieren ofrecer una rotación de juegos triple A en PS Now para que los usuarios tengan disponibles nuevos títulos cada poco tiempo. Un enfoque muy acertado, todo sea dicho.