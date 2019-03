PS Now llega a España: precios, juegos y todo lo que debes saber

Hace ya cinco años que se anunció PS Now, el servicio de juegos mediante streaming para la consola de Sony, y ahora por fin, cuatro años más tarde desde su primera implementación, se han confirmado la fecha y precio de su llegada a España.

Con este servicio, Sony pretendía rentabilizar los 380 millones de dólares de la compra de Gaikai, otro servicio basado en la nube que permitía correr videojuegos o aplicaciones desde un PC a través del navegador y otros dispositivos conectado a Internet.

Los últimos movimientos que estamos viendo en torno a la distribución de contenidos muestran una clara tendencia del streaming, “si en música y cine funciona, en juegos también” pensarán muchos. Sin embargo, este sector es especial, y todavía se enfrenta a otras problemáticas que lo separan de poder ser un servicio perfecto, aunque ya vemos que se apuntan maneras.

¿Qué incluye PS Now? Catálogo de juegos de PS4, PS3 y PS2

Este servicio por suscripción nos permitirá jugar vía streaming a un gran catálogo de juegos estrenados a lo largo de las tres últimas consolas de Sony (con la gran ausencia de la PlayStation One forzada por la PlayStation Classic), y que pondrá a nuestra disposición más de 600 títulos sin la necesidad de CD’s, ningún tipo de descarga ni instalación.

Entre otros, destacan títulos clásicos como Ape Scape o Dark Cloud 2, de la PS2, grandes títulos como la saga Uncharted de PS3, y títulos más “recientes” de la PS4 como Until Dawn, Mortal Kombat X, Last of Us, Bloodborne, WWE 2018, Limbo, o Sonic Generations. Además Sony ya ha prometido que este catálogo irá en aumento, incluyendo nuevos juegos de forma mensual.

Sin embargo, aunque quizás sea demasiado pronto, echamos de menos ver algunos títulos más recientes como God of War, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Odyssey, o incluso otros títulos estrenados hace más tiempo como Grand Theft Auto V.

¿Cómo funciona PS Now? Juega desde PS4 o PC

PlayStation Now es un servicio de streaming de juegos de PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4 en la nube, ejecutándose de manera remota y enviando la imagen a través de internet a nuestro televisor.

Una vez suscritos a este servicio, nos aparecerá una nueva aplicación en el menú de nuestra consola, a través del cual podremos acceder a este nuevo servicio. Con una distribución bastante parecida a la de la PS Store, tendremos acceso al enorme listado de juegos que podremos organizar por género, fecha o por orden alfabético.

Una vez sepamos a qué jugar, sólo tendremos que seleccionar el juego, que nos llevará a una pestaña con toda la información del mismo, capturas y tráilers, y donde encontraremos el botón de lanzamiento.

Pero este servicio no estará limitado en exclusiva para la consola, habiendo sido añadida recientemente la compatibilidad de uso a través de ordenadores con Windows. Esto nos permitirá, mediante la sincronización previa y obligatoria a través del DualShock 4, acceder y jugar a todos los juegos a través de nuestro PC.

Especificaciones mínimas

Sistema Operativo : Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

: Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10 Procesador : Core i3 2.0 GHz

: Core i3 2.0 GHz Almacenamiento : 300 MB disponibles

: 300 MB disponibles Memoria: 2 GB de RAM

Especificaciones recomendadas

Sistema Operativo : Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

: Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10 Procesador : Intel Core i3 de 3.5 GHz o AMD A10 de 3.8 GHz o más rápido

: Intel Core i3 de 3.5 GHz o AMD A10 de 3.8 GHz o más rápido Almacenamiento : 300 MB o más disponibles

: 300 MB o más disponibles Memoria: 2 GB o más de RAM

Aunque la velocidad mínima necesaria para funcionar es de 5 Mbps, si queréis tener una experiencia suficientemente fluida os recomendamos tengáis contratada alguna tarifa de Internet con velocidades mínimas o superiores a los 20MB simétircos.

Además, os recordamos que, aunque limitado en exclusiva a través de la PlayStation 4, contaremos también con la posibilidad de descargar algunos de los juegos directamente en la consola, pudiendo así ejecutarlos de manera nativa en el sistema, permitiéndonos jugar a ellos cuando no estemos conectados a internet.

En cuanto a la calidad de imagen, independientemente de la resolución original del juego, todos se ejecutarán a 720p. Algo que si bien parece ser más que suficiente para cubir los juegos de PS2, hace que la calidad de imagen sea muy mejorable para los títulos de PS3 y PS4, sobre todo en el caso de jugar en televisores de gran tamaño.

Otra de las nuevas ventajas de ésta actualización de PS Now, es que podremos transferir nuestros datos guardados directamente de la nube a nuestra consola, y viceversa. Esto nos permitirá poder jugar sin necesidad de tener una conexión a internet, y pudiendo mantener nuestro progreso y logros conseguidos.

No obstante, para el uso de este servicio en la nube necesitaremos mantener una suscripción adicional a PS Plus, aunque por el momento parece que ésta no será necesaria para disfrutar del modo multijugador online de los juegos de PS Now.

¿Cuánto cuesta PS Now y dónde comprarlo?

Hasta ahora se había estado barajando la posibilidad de que en España se mantuviesen los precios de EE.UU., con una suscripción mensual de 19,99 dólares y otra trimestral a 45,99 dólares, cambiando directamente la moneda sin realizar realmente una conversión.

Sin embargo, nos ha sorprendido gratamente ver que el servicio finalmente viene bajo un precio de 14,99 euros al mes, sustituyendo eso sí la opción trimestral por una cuota anual de 99,99 euros (equivalente a 8,34 euros al mes). También, como ya es costumbre, Sony nos ofrece un periodo gratuito de prueba de 7 días.

Para suscribirnos a PS Now, podremos acceder directamente a través de la PS Store desde nuesta consola, o contratarlo desde la web oficial de Sony.

Por último pero no menos importante, avisar que para poder mantener las ventajas de PS Now activas, deberemos verificar nuestra suscripción conectarnos a este servicio, través de PS4 y vía internet, mínimo una vez por semana.

¿Merece la pena? ¿Es mejor jugar en local o por streaming?

Realmente la respuesta depende mucho del propio usuario. Y es que existen demasiados valores a tener en cuenta como la calidad gráfica de los juegos, la cantidad de títulos disponibles, la necesidad de jugar a través de internet, el ahorro y el pago de cuotas, o la ausencia de los lanzamientos más recientes.

Por su parte las desarrolladoras parecen tener algo más claro que la tendencia del mercado nos dirige a una forzosa evolución hacia este tipo de juegos en remoto.

Si bien la capacidad de dejar de depender de la potencia de nuestros equipos para poder jugar a cualquier título es realmente tentadora, esto queda ligado a que los jugadores renunciemos a ciertos elementos muy arraigados como el coleccionismo, algo que aunque ya comenzó con el lanzamiento de los juegos digitales, se ve afectado en una mayor medida.

Y es que ya no seremos dueños de ningún juego, por lo que, si por alguna razón estos son eliminados de la plataforma, perderíamos el acceso a ellos para siempre.