Reef Entertainment sigue terminando de pulir Terminator Resistance, un nuevo juego de acción basado en el universo poscapocalíptico de la conocida franquicia cinematográfica cuyo lanzamiento se espera para el 15 de noviembre.

Como cabía esperar será un lanzamiento multiplataforma, lo que significa que estará disponible para Xbox One, PS4 y PC, y que contará con mejoras gráficas en Xbox One X y PS4 Pro, aunque estas todavía no han sido concretadas.

Desde el punto de vista técnico Terminator Resistance no plantea ninguna novedad importante. Es un juego basado en el motor gráfico Unreal Engine 4 y está limitado a la API DirectX 11, así que cabe esperar que las tarjetas gráficas GTX serie 900 y anteriores se lleven bastante bien con este título, y que un procesador de cuatro núcleos con un buen IPC sea más que suficiente para disfrutar de una buena experiencia.

Tengo serias dudas sobre la optimización del juego, pero los requisitos que ha listado Reef Entertainment y las estimaciones de rendimiento que ha dado en cada nivel nos invitan a ser optimistas. No os hago esperar más, estas son las especificaciones que deberemos cumplir para mover Terminator Resistance en compatibles.

Requisitos mínimos

Sistema operativo : Windows 7 de 64 bits.

: Windows 7 de 64 bits. Procesador : Intel Core i3 4160 o AMD FX 8350.

: Intel Core i3 4160 o AMD FX 8350. Memoria : 8 GB de RAM.

: 8 GB de RAM. Tarjeta gráfica : GeForce GTX 1050 o Radeon RX 560 con 2 GB.

: GeForce GTX 1050 o Radeon RX 560 con 2 GB. DirectX : versión 11.

: versión 11. Red: conexión a Internet de banda ancha.

conexión a Internet de banda ancha. Almacenamiento : 32 GB.

: 32 GB. Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Con estas especificaciones afirman que será posible jugar en 1080p, calidad media y mantener 60 FPS estables. En cuanto a las equivalencias es importante tener en cuenta que aunque el Core i3 4160 tiene un IPC mucho mayor que el FX 8350 este último tiene un mayor rendimiento multinúcleo, así que habría sido más correcto colocar en su lugar un FX 4350.

A nivel de tarjeta gráfica la equivalencia es correcta, ya que la RX 560 y la GTX 1050 de 2 GB juegan en la misma liga

Requisitos recomendados

Sistema operativo : Windows 7 de 64 bits.

: Windows 7 de 64 bits. Procesador : Intel Core i5 8400 o Ryzen 5 2600.

: Intel Core i5 8400 o Ryzen 5 2600. Memoria : 8 GB de RAM.

: 8 GB de RAM. Tarjeta gráfica : GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 590.

: GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 590. DirectX : versión 11.

: versión 11. Red: conexión a Internet de banda ancha.

conexión a Internet de banda ancha. Almacenamiento : 32 GB.

: 32 GB. Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Si nos encontramos en este nivel podremos jugar en 1440p y calidades muy altas manteniendo 60 FPS. Repasando las equivalencias vemos que en el nivel CPU todo está correcto, pero hay una discrepancia importante a nivel GPU, ya que la GTX 1070 es mucho más potente que la RX 590. Su equivalencia real es una Radeon RX Vega 56.

Antes de terminar os recuerdo, para que tengáis más claras las equivalencias, que la GTX 1070 ofrece un rendimiento similar una GTX 980 Ti-GTX 1660 Ti.