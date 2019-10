Se filtran las primeras imágenes de los AirPods 3 de Apple

Recibidos primeramente como uno de los grandes deslices de Apple, y convirtiéndose más tarde en los auriculares inalámbricos más vendidos entre los usuarios, parece que la compañía ya está preparando una nueva reversión y llegada de los AirPods 3, que finalmente solucionarían uno de los mayores puntos flacos actuales.

Tras haber sido filtrados primeramente a través de un nuevo icono descubierto en la versión beta de iOS 13.2, ahora parecen haberse filtrado las primeras imágenes reales de los componentes básicos de su estructura.

Tal y como podemos ver en estas imágenes, nos encontramos con un diseño bastante distinto al de los actuales AirPods 2, con un auricular algo más ancho, y una barra de agarre ligeramente inclinada, la cual pasaría a estar mucho más pegada a la cara.

Además, este nuevo espacio apunta a una mayor novedad, la primera inclusión de unas almohadillas de silicona, que permitirían un mayor aislamiento de los auriculares con respecto al ruido ambiental. Algo que además supondría un cambio todavía mayor en su diseño, tal y como muestran los primeros renders, que podrían alejar los nuevos AirPods 3 de la ya reconocible silueta de los actuales auriculares.

I made a small mistake regarding the eartip size. This should be closer.@DylanMcD8 @Ani1u7 pic.twitter.com/2k0qpSM1j4

— Rieplhuber (@RieplhuberGD) October 4, 2019