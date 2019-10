Sony confirmó ayer nuevos detalles sobre su consola de próxima generación, PlayStation 5, aunque no dio detalles sobre el precio. No nos sorprende que hayan elegido ese nombre, al fin y al cabo era lo lógico teniendo en cuenta que la generación actual se llama PlayStation 4, y que este ha adquirido un valor y un reconocimiento en el sector que implica que cualquier cambio importante podría acabar siendo contraproducente.

Poniendo en conjunto todas las filtraciones y las informaciones oficiales que se han publicado hasta el momento tenemos una visión bastante clara de casi todo lo que podemos esperar de PlayStation 5 a nivel de hardware, y esto nos permite hacernos una idea de cuál debería ser su precio final de venta.

Hace poco más de una semana publicamos un artículo dedicado a valorar el precio que debería tener Xbox Scarlett, y hoy queremos hacer lo propio con la consola de Sony. Como tenemos más información sobre PlayStation 5 dedicaremos más líneas a explicar y valorar cada uno de los componentes que darán forma a esta consola. También tendremos en cuenta sus periféricos y accesorios, incluyendo el nuevo DualShock 5 con respuesta háptica, todo con el objetivo de llegar a una conclusión lo más sensata posible.

El precio de PlayStation 5 dependerá de AMD

Empezamos por una de las piezas más importantes de esta consola, el «corazón». Sony va a repetir el planteamiento de la generación actual, es decir, va a montar una APU. Los rumores que apuntaban al uso de una CPU y una tarjeta gráfica quedan prácticamente descartados, algo comprensible no solo por lo que supone la segunda opción en términos de costes, sino también en todo lo relacionado con el espacio ocupado y el sistema de refrigeración extra.

Montar un procesador y una tarjeta gráfica sería caro e ineficiente en todos los sentidos, ¿pero qué APU va a utilizar Sony? Pues una solución personalizada que no existe actualmente en el mercado, cosa que ya ocurrió con PS4 y PS4 Pro. La prestigiosa revista japonesa Famitsu, uno de los medios más respetados y veteranos del mundo de los videojuegos, ha dado por «confirmado» que PlayStation 5 va a utilizar un procesador Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos, y una GPU Radeon de AMD.

Todavía no se conocen sus velocidades de trabajo definitivas y tampoco el conteo de shaders de la segunda, pero las informaciones más recientes que he podido ver indican que el procesador funcionará a 1,6 GHz en modo normal y 3,2 GHz en modo turbo y que contará con 4 MB de caché L3. Esto quiere decir que tendrá mucha menos potencia bruta que un Ryzen 7 3700X, pero será más fresco y superará de largo al AMD Jaguar de PS4-PS4 Pro.

La GPU estará basada en la arquitectura RDNA de AMD (segunda generación según algunas fuentes) y tendrá un rendimiento bruto similar al de la RX 5700, aunque a diferencia de aquella estará preparada para acelerar trazado de rayos por hardware. No sabemos si AMD ha introducido un bloque de núcleos específicos y si veremos, por tanto, cambios a nivel de silicio o si por el contrario esa aceleración se llevará a cabo mediante el trabajo conjunto de shaders y TMUs.

Si no recuerdo mal el coste de la APU que utiliza PS4 era, en su lanzamiento, de unos 100 dólares, así que no resulta descabellado que en el caso de PlayStation 5 acabe rondando los 150 dólares, aproximadamente. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones pero lo repetimos por si hay dudas, y es que no podemos comparar de forma directa el coste de componentes que paga Sony para montar una consola con el precio de venta al consumidor que tienen sus equivalentes más cercanos.

SSD de alto rendimiento, más RAM y lector de Blu-ray 4K

Todavía no sabemos qué cantidad exacta de memoria tendrá PlayStation 5, y tampoco se ha confirmado su capacidad de almacenamiento, pero sabemos que utilizará un SSD de alto rendimiento y que mantendrá la arquitectura de memoria unificada que hemos visto en las generaciones anteriores.

Gracias a ello podemos tener claro que el coste de la solución de almacenamiento que montará esta nueva consola será superior a la que encontramos en PS4, y también cabe esperar que venga con más memoria RAM que dicha consola. Tanto PS4 como PS4 Pro disponen de 8 GB de GDDR5 unificada (esta última suma 1 GB de DDR3 para el sistema), y Xbox One X cuenta con 12 GB de GDDR5, así que lo más sensato, en un principio, es pensar en 16 GB de memoria GDDR6.

Muchos rumores apuntan en esa dirección, aunque tampoco se ha descartado la posibilidad de que Sony decida subir el listón y monte 20 GB de GDDR6. La memoria unificada juega un papel muy importante, ya que se reparte entre RAM (memoria del sistema para juegos) y VRAM (memoria gráfica para texturas y otros elementos). En un escenario con 16 GB los desarrolladores podrían utilizar 12 GB como RAM y 4 GB como VRAM, o 10 GB como RAM y 6 GB como VRAM. Con 20 GB sería posible dedicar, por ejemplo, 12 GB como RAM y 8 GB como VRAM.

Contar con mayor memoria RAM permite crear juegos más complejos y mundos más amplios, y disponer de una mayor cantidad de memoria gráfica es fundamental cuando trabajamos con resoluciones elevadas (4K por ejemplo) y queremos utilizar texturas de alta calidad. En juegos actuales los 4 GB de VRAM se han vuelto imprescindibles en configuraciones 1080p y calidades máximas, mientras que en 4K es recomendable contar con 6 GB-8 GB de memoria gráfica.

Todo esto nos permite intuir por dónde podría ir Sony en lo que a cantidad de memoria unificada se refiere, pero hay que recordar, además, que podrían adjuntar 2 GB o 4 GB de memoria DDR4 más lenta que estaría reservada en exclusiva al sistema. Ya lo hicieron con PS4 Pro, consola que, como recordamos, viene con 1 GB de DDR3 para el sistema.

Por lo que respecta al coste sabemos que los 8 GB de GDDR5 que montaba PS4 tenían un precio de 88 dólares. En este caso es probable que Sony se mueva entre los 100 y los 125 dólares, según la configuración que acabe montando. Con respecto al SSD la estimación es más complicada, pero debería rondar entre los 30 y los 50 dólares, y el lector de Blu-ray 4K debería sumar también unos 30 dólares.

Nuevo DualShock 5 con respuesta háptica y retrocompatibilidad

A todo lo anterior debemos sumar, además, los costes relacionados con la integración de otros elementos clave para el correcto funcionamiento del sistema, como la fuente de alimentación, la solución de conectividad inalámbrica (Wi-Fi y Bluetooth), el sistema de refrigeración y la placa sobre la que se integrarán la APU, la memoria unificada y otros componentes, además de los gastos asociados al montaje y testeo de la consola.

Podríamos decir que con eso cerramos el «despiece de PlayStation 5 y que podemos lanzarnos a dar una estimación fundamentada del precio de venta, pero queda todavía una pieza clave en la ecuación, el nuevo mando DualShock 5. Ya os contamos ayer que Sony está trabajando en un nuevo mando de control para su consola que integrará mejoras importantes tanto a nivel de altavoces y de micrófono como de inmersión, gracias a un sistema de respuesta háptica que permitirá crear efectos más realistas.

Obvia decir que todo esto implica un coste y que afectará al precio final de PlayStation 5, ya que la consola vendrá, en su pack más básico, con un mando de control incluido.

El tema de la retrocompatibilidad con PS4 y PS4 Pro no debería añadir, en teoría, ningún tipo de coste, ya que la propia arquitectura base de PlayStation 5 sería la que permitiría llevarla a cabo a través varios ajustes realizados vía software.

Notas finales: ¿cuándo costaría fabricar una PlayStation 5?

El coste de fabricación de PS4 era, en su lanzamiento, de 381 dólares y la consola llegó al mercado con un precio de venta de 399 dólares. Sony ganaba dinero con cada unidad vendida, y obtenía grandes ingresos a través de la venta de software y de servicios (PS Plus).

En el caso de PlayStation 5 las estimaciones que hemos realizado nos dejan un coste de fabricación aproximado de 425 dólares en la versión con 16 GB de GDDR6 y de 450 dólares en la versión con 20 GB de GDDR6. Dado que, según las últimas informaciones, la consola podría llegar al mercado con un precio de venta de 499 dólares vemos que tiene sentido, ya que Sony tendría un buen margen de ingresos por cada unidad vendida.

Volviendo al tema del precio de venta creo que, haciendo una valoración conjunta de sus prestaciones, PlayStation 5 debería costar un máximo de 499 euros en su configuración base. Superar esa cifra podría generar un cierto rechazo entre los consumidores y afectar negativamente a sus ventas durante su periodo de lanzamiento, y todos sabemos lo importantes que son los primeros meses tras el lanzamiento de una consola para consolidar su ecosistema y ampliar el grueso de usuarios.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué precio creéis que debería tener PlayStation 5 y por qué? Los comentarios son vuestros.