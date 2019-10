PS4 supera los 100 millones de unidades, pero Nintendo Switch lidera las ventas

No hay duda de cuál es y con toda probabilidad será la gran vencedora en ventas de la actual generación de consolas, y es que PlayStation 4 ha superado los 100 millones de unidades vendidas, según las, por lo general, certeras estimaciones de VGChartz. Sin embargo, la tendencia en ventas es otra y, siempre dependiendo del lugar, es la consola de Nintendo la que domina en parte de occidente desde hace meses.

Las cifras de Nintendo Switch son oficiales y apuntan a un total de 15 millones de unidades colocadas solo en América del Norte, situándola como la consola más vendida en el territorio por décimo mes consecutivo. A nivel global las ventas ascienden a más de 39 millones, por lo que también está cada vez más cerca de arrebatarle la segunda posición a Xbox One y sus 43 millones y pico de unidades despachadas hasta el momento.

Pero no es solo cosa de América. En España está sucediendo lo mismo, con Nintendo Switch vendiendo en torno a un 10% más que PS4 y más de diez veces más que Xbox One; lo mismo en el ámbito europeo, donde en el último año las ventas de la consola híbrida han crecido un 33%, mientras que las de PS4 han caído un 1% y las de Xbox One se hunden hasta un menos 28%.

De hecho, es muy posible que Nintendo Switch supere antes a Xbox One en Europa que en América, pues la distancia entre ambas es más corta: de 10,24 millones de unidades vendidas para Nintendo Switch y 11,52 millones para Xbox One.

El porqué del despunte de Nintendo Switch en comparación a PlayStation 4 y Xbox One se debe, de acuerdo a la opinión de los analistas, a que todavía le queda mucha vida y lanzamientos importantes por delante. Por el contrario, las dos veteranas se encuentran dando sus últimos coletazos y con Sony y Microsoft más pendientes del relevo que de otra cosa. Lo cual no supone su muerte, ojo; aún les queda bastante camino por recorrer.

Cabe recordar que tanto PlayStation 4 como Xbox One llegaron al mercado a finales de noviembre de 2013 y Nintendo Switch hizo lo propio a principios de marzo de 2017, pero quizás por eso es más significativo el repaso que la consola de Nintendo le está pegando a la de Microsoft, dado el poco tiempo que lleva en tiendas.

Como significativo es que en dos años y medio Nintendo Switch ha conseguido superar en ventas a su predecesora, Wii U, que durante sus cinco años de vida (2012-2017) se quedó en los 13,56 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Y no solo a Wii U; también a Nintendo GameCube (21,74 millones) y hasta a Nintendo 64 (32,93), con la clásica Super Nintendo (49,10 millones) como próxima meta a batir.