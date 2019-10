Obsidian, responsables de juegos tan queridos como Fallout New Vegas y Pillars of Eternity, han revelado los requisitos mínimos y recomendados de The Outer Worlds en su versión para PC, un juego de rol de acción en primera persona que nos llevará a un futuro muy lejano.

Aunque la ambientación y el momento temporal es muy distinto está claro que The Outer Worlds tiene cosas en común con Fallout New Vegas, como por ejemplo el sistema de diálogos, algunas mecánicas a nivel de jugabilidad y la posibilidad de reclutar compañeros que harán que nuestra aventura sea menos complicada.

El lanzamiento de The Outer Worlds se producirá el próximo 25 de octubre y llegará a PC, Xbox One y PS4, aunque la versión para compatibles será una exclusiva temporal de la Epic Games Store, lo que significa que no llegará a Steam hasta mediados o finales de 2020. Sin más dilación entramos a ver las especificaciones que deberemos cumplir para moverlo en PC.

Requisitos mínimos

Sistema operativo : Windows 7 SP1 de 64 bits.

: Windows 7 SP1 de 64 bits. Procesador : Intel Core i3-3225 o AMD Phenom II X6 1100T.

: Intel Core i3-3225 o AMD Phenom II X6 1100T. Memoria : 4 GB de RAM.

: 4 GB de RAM. Tarjeta gráfica : GeForce GTX 650 Ti o Radeon HD 7850.

: GeForce GTX 650 Ti o Radeon HD 7850. DirectX : versión 11.

: versión 11. Almacenamiento : 40 GB.

: 40 GB. Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Tenemos dos errores importantes a nivel de equivalencias en los requisitos de The Outer Worlds. El primero está en los procesadores, ya que Core i3-3225 tiene dos núcleos y cuatro hilos y el Phenom II X6 1100T tiene seis núcleos. La equivalencia real del primero sería un FX 4300.

La otra equivocación se encuentra en las tarjetas gráficas, puesto que la Radeon HD 7850 es más potente que la GTX 650 Ti. La equivalencia correcta a esta última seria una Radeon HD 7790.

Requisitos recomendados

Sistema operativo : Windows 10 de 64 bits.

: Windows 10 de 64 bits. Procesador : Intel Core i7 7700K o AMD Ryzen 5 1600.

: Intel Core i7 7700K o AMD Ryzen 5 1600. Memoria : 8 GB de RAM.

: 8 GB de RAM. Tarjeta gráfica : GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 470.

: GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 470. DirectX : versión 11.

: versión 11. Almacenamiento : 40 GB.

: 40 GB. Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Como en el caso anterior tenemos errores tanto a nivel CPU como GPU. El Core i7 7700K tiene cuatro núcleos y ocho hilos, y el Ryzen 5 1600 suma seis núcleos y doce hilos, así que como vemos no encajan. La equivalencia más cercana del primero sería un Ryzen 5 1500X, que tiene cuatro núcleos y ocho hilos.

En el caso de las tarjetas gráficas listadas la GTX 1060 de 6 GB es más potente que la Radeon RX 470. La equivalencia correcta sería una Radeon RX 580 de 4 GB.