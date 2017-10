Obsidian admite que Fallout New Vegas estuvo limitado por las consolas

Durante una entrevista Scott Everts, de Obsidian Entertainment, ha confirmado que durante el desarrollo de Fallout New Vegas tuvieron que aceptar las limitaciones a nivel de hardware que imponían las consolas de la época, Xbox 360 y PS3.

Hablamos de un juego que llegó al mercado en octubre de 2010, fecha en la que ya estaban disponibles los procesadores Core de primera generación, los ordenadores gaming contaban con entre 2 GB y 4 GB de RAM y las GTX 480 y Radeon HD 5870 ya llevaban un tiempo disponibles.

Dicho hardware es suficiente para mover juegos de la presente generación de consolas, así que no nos sorprende que Fallout New Vegas estuviera lastrado por un desarrollo centrado en consolas y que como consecuencia no aprovechase todo el potencial del PC.

Lo que sí que nos sorprende es que esta afirmación se haga de forma pública y precisamente ahora, siete años después, pero en cualquier caso es interesante y merece ser tenida en cuenta ya que viene a confirmar esa realidad de la que ya os hemos hablado en ocasiones anteriores; lo mal aprovechado que está el hardware de PC en juegos.

Me quedo eso sí con la intriga de pensar cómo podría haber sido un Fallout New Vegas que realmente sacara partido a un PC gaming de nivel medio de 2010. Nunca lo sabremos, pero gracias a la comunidad que se dedica al desarrollo de mods podemos hacernos una idea aplicando diversas modificaciones que elevan la calidad gráfica.

El vídeo que acompañamos al final del artículo es un ejemplo de lo que podría haber sido un Fallout New Vegas adaptado al potencial del PC.

Más información: DSOGaming.