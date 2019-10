Ocho razones por las que deberías elegir AVM FRITZ!

Elegir router es una de las decisiones más complicadas que debemos tomar hoy por hoy. Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta para tomar esa decisión, pero gracias a compañías como AVM y su línea FRITZ! hoy por hoy lo tenemos un poco más fácil.

Desde su fundación en 1986 AVM ha trabajado con dedicación para crear un ecosistema de productos que ofrezcan un valor sólido al consumidor, y su gama FRITZ! ha sido el fruto de ese duro trabajo.

La compañía alemana ha sabido ir más allá de las simples especificaciones de hardware para crear soluciones únicas con las que marcar la diferencia frente a otros fabricantes, y en este artículo queremos compartir con vosotros ocho puntos clave que os ayudarán a entender por qué debéis elegir FRITZ! de AVM.

1.-AVM apuesta por el equilibrio hardware-software

Está claro que contar con un buen hardware es importante, pero si este no viene acompañado de un software a su altura no tendremos una experiencia de uso optimizada, y es probable que no podamos aprovechar su verdadero potencial

El fabricante alemán lo tiene claro, sabe que un hardware de gama alta debe estar acompañado de un software que sea capaz de exprimir todo su potencial, y por ello ha rodeado a sus productos de un ecosistema de software muy cuidado que abarca desde su propio sistema operativo hasta un conjunto de aplicaciones gratuitas que nos serán de gran utilidad.

2.-FRITZ!OS, AVM elige un corazón Linux

Ese excelente ecosistema de software al que hicimos referencia en el punto anterior tiene sus pilares básicos en FRITZ!OS, el sistema operativo que utilizan los routers FRITZ!Box de AVM.

Dicho sistema operativo es considerado por muchos medios como el mejor de su categoría, un reconocimiento más que merecido ya que es muy completo, fácil de usar y nos permite configurar y ajustar en segundos todos los elementos de nuestra red.

Mención especial merece, además, su interfaz, que es muy completa y está llena de posibilidades, pero al mismo tiempo resulta muy fácil de usar.

3.-Creando valor con las FRITZ!Apps

Ya conocemos el sistema operativo FRITZ!OS, el núcleo central de los productos FRITZ! de AVM, así que ahora vamos a hablar de las FRITZ!Apps, un conjunto de aplicaciones gratuitas que nos permite acceder a funciones adicionales y aprovechar al máximo nuestro FRITZ!Box.

Con ellas podremos, por ejemplo, configurar de forma remota nuestro router, acceder a nuestros archivos y descargarlos, revisar las llamadas perdidas y hasta reproducir los mensajes del buzón de voz de nuestro teléfono fijo.

4.-Actualizaciones de primer nivel gratuitas

Es un hecho, los productos FRITZ! de AVM se encuentran en constante desarrollo y evolución, y esto es algo que no sólo se refleja en el hardware, sino que también se traslada al software en forma de actualizaciones periódicas.

La compañía alemana desarrolla de forma continuada actualizaciones importantes que mejoran tanto el rendimiento como las prestaciones y la seguridad de sus productos. Uno de los ejemplos recientes más importantes lo hemos visto con la actualización FRITZ!OS 7, que introdujo el soporte de la tecnología Wi-Fi Mesh.

5.-AVM cuida constantemente la seguridad

La seguridad es importante. Actualmente vivimos en un mundo conectado donde muchas de las cosas que nos importan se encuentran, de una u otra manera, vinculadas a Internet. Nuestro router maneja una gran cantidad de información a diario, y buena parte de ella puede contener datos sensibles que, obviamente, no nos gustaría que cayesen en malas manos.

AVM es consciente de ello, y por eso trabaja constantemente para introducir mejoras de seguridad en sus productos que garanticen una protección constante del usuario. Estar siempre conectado a Internet y disfrutar de un alto rendimiento es importante, pero con AVM tendrás además la certeza de estar protegido.

6.-Mil premios avalan la calidad de AVM FRITZ!

Durante su trayectoria los productos AVM FRITZ! han recibido alrededor de mil premios. Esos premios han sido el resultado de superar con éxito una gran cantidad de pruebas y exámenes de medios independientes, que han corroborado su calidad y fiabilidad.

No basta trabajar a diario para ser el mejor, hay que demostrarlo, y en este sentido AVM es una de las compañías que más empeño ha puesto para demostrar al usuario la calidad, el rendimiento y las posibilidades que ofrecen sus productos.

Los premios avalan a AVM, pero no debemos olvidarnos de sus 33 años de experiencia en el sector.

7.-AVM y el soporte técnico

La compañía alemana cuida tanto el servicio preventa, es decir, la fase previa a la adquisición de un producto, como la fase posventa a través de un soporte técnico que es, sin duda, uno de los mejores del sector.

Si estás pensando en adquirir un nuevo router, quieres ampliar o completar tu red doméstica o profesional o tienes cualquier otro tipo de duda relacionada con tu red y sus posibilidades de mejora puedes estar tranquilo, AVM te ofrece asesoramiento totalmente gratuito para que aciertes con tu nueva compra.

A través de este enlace accederás al formulario de asesoramiento preventa, y a través de este otro podrás contactar con el soporte técnico.

8.-Desarrollo propio y valor único

Desde su fundación AVM ha mantenido una apuesta por el desarrollo propio y la creación de productos que ofrezcan un valor claramente diferenciado. La compañía alemana no se limita a seguir las tendencias del sector, ha marcado su propio camino y lo recorre con avances que realmente representan un aporte interesante y útil para los consumidores.

Los productos FRITZ! de AVM ofrecen un alto nivel de rendimiento, tienen una gran calidad de construcción, confían en FRITZ!OS para ofrecer una excelente experiencia de uso, ponen al alcance del usuario un ecosistema completo de aplicaciones y se apoyan en un soporte técnico de primera.

Todo eso da forma, como anticipados, a ese valor único con el que la compañía alemana marca la diferencia, y convierten a las soluciones FRITZ! en una de las mejores opciones del mercado.