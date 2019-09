Nueve cosas que debe tener un buen router para juegos online

Los juegos online trabajan de una manera muy particular, lo que hace que para disfrutar de una buena experiencia no baste con tener una conexión a Internet de alta velocidad, la misma debe ser estable y tener una latencia contenida.

Al jugar en línea se lleva a cabo un proceso de comunicación en el que nuestro sistema se conecta a los servidores dedicados del juego. Estos actúan como intermediarios, es decir, como nexo de unión entre nuestro equipo, el mundo online del juego y los demás usuarios.

Ese trabajo se lleva a cabo a través de nuestra conexión a Internet, nuestro router y nuestro PC. Todos esos elementos funcionan de forma conjunta para conseguir un resultado óptimo, pero si alguno de ellos falla es probable que nuestra experiencia de uso se resienta de forma notable.

No es complicado entender el funcionamiento de los juegos online. La tarifa que tengamos contratada, y el servicio que ofrezcan nuestro ISP, determina la velocidad y la estabilidad y calidad (de inicio) de nuestra conexión a Internet. El router actúa como elemento de comunicación bidireccional con los servidores del juego online, y precisamente en esa comunicación entra en juego uno de los aspectos que más puede influir en nuestra experiencia, la latencia.

Antes de continuar debemos tener claro qué entendemos por latencia. Es muy sencillo, podemos definirla como el retraso en la comunicación entre los servidores y nuestro equipo, es decir, el tiempo que transcurre para que se complete el envío y la recepción de los paquetes de red que se utilizan en las comunicaciones.

En caso de que la latencia sea muy alta sufriremos retrasos que pueden llegar a ser muy graves. Lo entenderemos mejor con un ejemplo que estoy seguro habréis sufrido en más de una ocasión: cuando estás moviendo a tu personaje por el escenario y ves que no se mueve, o que van dando saltos, o cuando las acciones que ejecutas en el teclado tardan varios segundos en reflejarse en el juego.

Sí, es muy molesto, ya que puede impedirte jugar de forma adecuada y hacer que tu personaje muera de forma continuada. Pues bien, eso, queridos lectores, es un claro ejemplo de «lag», es decir, de latencia alta.

Otros problemas habituales que pueden afectar a nuestras partidas online son la pérdida de paquetes y las interferencias por ruidos en la señal. Ambos son más comunes en redes Wi-Fi y se producen sobre todo en routers antiguos y de baja calidad, así que podemos subsanarlos si cambiamos nuestro router a un modelo superior u optando, en muchos casos, por una conexión cableada.

No quiero seguir adelante sin recordaros que la conclusión que debéis sacar de este artículo es que no necesitamos una conexión a Internet de 300 Mbps para disfrutar de una buena experiencia en juegos online. Lo importante es que la conexión sea estable y que tenga una señal limpia, es decir, que esté libre de latencia y de interferencias.

Dicha conexión debe estar apoyada en un router de calidad, ya que éste será el dispositivo encargado de controlar todos los puntos clave de esa comunicación bidireccional que se produce entre nuestro PC y los servidores del juego, y si este falla, todo falla.

Qué debe tener un buen router para juegos online

En el momento de elegir un buen router para juegos online debemos tener en cuenta una serie de puntos fundamentales que son imprescindibles si queremos tener la seguridad de que vamos a disfrutar de una experiencia óptima en todo momento.

Ya lo hemos anticipado, pero lo recordamos por si no ha quedado claro. La velocidad no lo es todo cuando hablamos de juegos online, lo que significa que para acertar no basta con elegir un router muy rápido, hay un total de nueve puntos que debemos tener en cuenta si queremos asegurarnos de que hemos hecho una buena compra.

Sé lo que estás pensando, ¿y cuáles son esas nueve claves que debo tener en cuenta antes de elegir un router para juegos online? Tranquilo, no te hago esperar más, aquí las tienes:

Procesador de cuatro núcleos: es importante porque es el corazón del router y el encargado de gestionar aquellas tareas intensivas que utilizan un gran ancho de banda, que generan altos niveles de tráfico y/o requieren un trabajo de red intensivo. Una CPU de cuatro núcleos en un router asegura un buen nivel de rendimiento y hace posible conseguir una conexión muy estable y con latencias bajas. El router FRITZ!Box 7590, por ejemplo, viene con una configuración de dos chips MIPS de cuatro núcleos a 2 GHz. Estándar Wi-Fi 5 (AC): en general es mejor utilizar conexiones cableadas para jugar online, pero no siempre es posible conectar por cable todos nuestros dispositivos. Por ello es importante elegir un router gaming que sea capaz de ofrecer una conexión Wi-Fi en la banda de 5 GHz (Wi-Fi 5). Dicha banda está menos saturada que la de 2,4 GHz, por lo que tiene menos interferencias y permite conseguir una conexión más estable y de mayor calidad. Beamforming: se trata de una tecnología que concentra de forma automática la señal Wi-Fi y la orienta directamente hacia los dispositivos conectados, de manera que éstos la reciben de forma más intensa. Dicho de otra forma, el router identifica dónde está cada dispositivo y envía directamente la información en esa dirección, lo que reduce el efecto rebote y mejora como dijimos la estabilidad y la calidad de la señal. Puertos Gigabit: los puertos estándar ofrecen velocidades de transferencia de 100 Mbps, mientras que en los puertos Gigabit la tasa es de 1.000 Mbps (1 Gbps). La diferencia es muy grande como podemos apreciar, así que es un requisito imprescindible en conexiones cableadas. Hemos dicho que la velocidad no es lo más importante, pero nos ayudará a reducir los tiempos de espera al descargar juegos, parches y actualizaciones. Calidad de servicio: esta característica actúa priorizando el tráfico en función de la configuración que tengamos aplicada, de manera que podemos establecer por ejemplo una preferencia al juego online. De esta manera, si tenemos muchos dispositivos conectados a nuestra red nos aseguraremos de que el router priorice rendimiento y estabilidad hacia aquellos que utilizamos para jugar online. Seguridad avanzada: es recomendable buscar modelos que permitan establecer configuraciones de seguridad de forma sencilla, ya que un router protegido mantiene alejados a los intrusos y evita que tengamos problemas asociados a ellos, como las altas latencias y un bajo ancho de banda. Protección contra ataques DoS: una función de seguridad muy importante que permite bloquear paquetes de red intrusos para así evitar desconexiones de red. Con esta protección podemos evitar que en una partida online alguien bloquee la conexión del router y éste nos «tire», lo que supondría una derrota garantizada. Apertura de puertos automática y segura: esta función facilita la apertura segura de puertos que normalmente están cerrados, pero que debemos abrir para asegurar el correcto funcionamiento de ciertos juegos o consolas. Podemos abrir los puertos de forma manual, pero si nos equivocamos es posible que pongamos en riesgo la seguridad del router y que tengamos problemas de rendimiento. UPnP (Universal Plug and Play): es un complemento de la anterior, ya que se trata de una funcionalidad que reconoce automáticamente los programas/juegos que necesiten aperturas de puertos específicas.

Notas finales

Como hemos visto a la hora de disfrutar de nuestros juegos online favoritos debemos contar con una conexión a Internet estable, pero también con un router avanzado que sea capaz trabajar de forma óptima en todo momento.

Aunque la estabilidad y la latencia son los dos puntos más importantes a la hora de jugar online no debemos olvidarnos de que la velocidad de la conexión afectará a la descarga del juego, de sus parches y de las actualizaciones, así que tampoco debemos descuidarla, ya que es un elemento más que redondea el conjunto.

Es un muy fácil de entender, aunque lo veremos mejor con un ejemplo. Si tenemos un router de baja calidad y queremos descargar un juego de 60 GB vamos a tardar mucho tiempo, incluso aunque tengamos una buena conexión a Internet, ya que el router no será capaz de aprovecharla, y es probable que incluso suframos caídas y pérdida de señal con cierta frecuencia, o que no podamos hacer nada más mientras no terminemos el proceso de descarga.

Con un buen router gaming, y una buena conexión a Internet, podríamos haber descargado ese mismo juego en unos minutos, y mientras esperábamos a que se completase el proceso habríamos tenido suficiente ancho de banda como para hacer otras cosas.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!