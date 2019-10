10 películas para aprovechar la Fiesta del Cine

La semana que viene, del 28 al 30 de octubre, vuelve a celebrarse la Fiesta del Cine. Tres días en los que las películas de un gran número de cines de toda España están a 2,90€. Un precio que merece la pena aprovechar, sobre todo cuando pueden comprarse desde la web sin esperar colas.

A continuación te dejamos nuestra selección de 10 películas con las que puedes aprovechar este descuento.

Joker

La película que narra la historia del surgimiento del malo más malo de Batman está dejando con la boca abierta tanto a la crítica como al público general. No te confundas, Joker no es la típica película de superheroes, más bien este villano es la excusa para hablar de una sociedad que ha perdido sus valores y cuales son las consecuencias de esta decadencia. La mejor opción para aprovechar la Fiesta del Cine.



Maléfica: Maestra del mal

De villanos sigue yendo la cosa, aunque esta vez redimidos. Angelina Jolie vuelve en el papel de Maléfica para contarnos la segunda parte de su versión de la Bella Durmiente. En esta ocasión Maléfica se enfrenta a las decisiones de Aurora y de su presumible nueva familia política.

Aunque la crítica no ha sido muy benéfica con esta segunda parte, la fiesta del cine es una buena oportunidad para pasar un buen rato con Angelina Jolie, Ellen Fanning y Michelle Pfeiffer, en el caso de que te gustara la primera parte.

Otra secuela que no nos queda muy claro si era necesaria o no, pero que por 2,90€ no nos parece una mala inversión.

Diez años después de que ‘Bienvenidos a Zombieland’ se convirtiera en un gran éxito y un clásico de culto, el reparto principal (Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin y Emma Stone) se vuelve a unir al director Ruben Fleischer (Venom) y los guionistas originales Rhett Reese y Paul Wernick (Deadpool) para ‘Zombieland: Mata y remata’. En la secuela, escrita por Rhett Reese, Paul Wernick y Dave Callaham, a través de un divertido y loco caos que va desde la Casa Blanca al corazón del país, estos cuatro cazadores deben luchar contra nuevos tipos de zombis que han evolucionado desde la primera película, así como nuevos supervivientes humanos. Pero por encima de todo, se tendrán que enfrentar a los problemas de su alocada e improvisada familia.



El silencio de la ciudad blanca

Daniel Calparsoro lleva al cine la primera entrega de la trilogía escrita por Eva García Saenz de Urturi. Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de veinte años aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. Unai López de Ayala, un inspector experto en perfiles criminales, debe cazar al asesino ritual que lleva aterrorizando a la ciudad desde hace dos décadas. La sucesión imparable de crímenes y una investigación policial contaminada por las redes sociales llevarán al límite a Unai, enfrentándolo a un asesino camaleónico y despiadado que podría estar más cerca de lo que creía.

El asesino de los caprichos

Otro thriller español en el que también aparece Aura Rodriguez, pero esta vez como protagonista principal. Dos policías van tras la pista de un misterioso asesino en serie que escoge a sus víctimas entre la clase pudiente de Madrid y reproduce con sus cadáveres las escenas de los Caprichos de Goya.

La familia Adams

Si te apetece llevar al cine a los más pequeños la familia más perturbadora y divertida vuelve en versión animada.

También para los más pequeños, esta vez con una temática más tierna. Yi es una adolescente más en la enorme ciudad de Shanghai. Un día, se encuentra a un joven yeti en la azotea de su edificio. La supuestamente “abominable” criatura, que se ha escapado del laboratorio donde estaba encerrado, está siendo buscada por toda la ciudad. Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi decide ayudarle a huir, le bautizan como “Everest” y los cuatro se embarcan en una épica aventura para reunir a la mítica criatura con su familia en el pico más alto del mundo.

Mientras dure la guerra

España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, Unamuno acude a su Palacio, decidido a hacerle una petición.

Ad Astra

La película protagonizada por Brad Pitt ha recibido críticas descafeinadas, pero si os gusta le temática, la Fiesta del Cine puede ser una buena oportunidad para verla.

El astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Su viaje desvelará secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos.

Este viernes se estrena Secretos de Estado. La película narra la historia de Katharine Gun y el escándalo en el que se vio envuelta por filtrar los trapos sucios del Gobierno Británico durante el mandato de Tony Blair para forzar la intervención en Irak.

2003. Mientras los políticos en Gran Bretaña y Estados Unidos buscan una excusa para invadir Irak, la traductora del GCHQ (Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno) Katharine Gun (Keira Knightley) filtra un correo electrónico confidencial que insta a espiar a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para forzar la aprobación de la resolución para ir a la guerra. Acusada de infringir la Ley de Secretos Oficiales y con la posibilidad de acabar en prisión, Katharine y su equipo de abogados se proponen defender sus actos. Con su vida, su libertad y su matrimonio en peligro, deberá defender aquello en lo que cree…