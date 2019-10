Windows 10 1803: Tres puntos a tener en cuenta ante su fin de ciclo

Windows 10 1803 tiene los días contados. La versión perteneciente a abril de 2018 pronto llegará a su fin de ciclo y será descontinuada por Microsoft siguiendo la hoja de ruta de actualizaciones del sistema operativo. Si bien lo recomendable en esta situación es actualizar, no todos los usuarios se verán afectados de la misma manera, así que hoy expondremos tres puntos a tener en cuenta sobre la descontinuación de Windows 10 1803.

Lo primero es que no se descontinuarán todas las ediciones de Windows 10 que hagan uso de la actualización 1803. Siendo más precisos, los usuarios afectados son los de las ediciones Home y la Pro destinada a workstations, mientras que las Educations y Enterprise seguirán gozando de un año más de actualizaciones, siendo mantenidas hasta el 10 de noviembre de 2020.

Sin embargo, las ediciones Home y Pro son las dominantes en el mercado doméstico, por lo que la mayoría de los usuarios de Windows 10 1803 verán que el soporte se les acabará el 12 de noviembre de 2019, viéndose forzados a actualizar si quieren seguir teniendo soporte, algo especialmente importante cuando se trata de las actualizaciones de seguridad.

El segundo punto es que las notificaciones que invitan al usuario a actualizar de la versión 1803 de Windows 10 a otra más reciente son reales. Apoyándose en el asistente de actualización del sistema operativo, los usuarios que se queden sin soporte verán una notificación indicando que están utilizando una versión sin soporte del sistema y que deberían actualizar, si bien los procesos forzados, al menos de momento, no son la tónica general.

Por último, es importante tener en cuenta que no hay razones de peso para no actualizar y que correr el riesgo merece la pena. A lo largo del tiempo, los usuarios de Windows han sido poco amantes de los cambios, haciendo que muchos no solo no actualicen a la nueva versión mayor del sistema operativo, sino que además han tenido la mala costumbre de inhabilitar Windows Update. El hecho de que Windows 10 esté padeciendo más incidencias de las deseables y el fiasco de la actualización de octubre de 2018 (sucesor de 1803) ha podido generar cierta fobia, pero es que actualizar es algo crítico para mantener el sistema seguro frente a las ciberamenazas.

Windows 10 1803 se acabará el 12 de noviembre de 2019, y ante esa situación lo mejor que pueden hacer los usuarios de las ediciones Home y Pro es prepararse para el cambio.