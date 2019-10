Intel ha anunciado todos los detalles y la disponibilidad del que, según la compañía, es el mejor procesador de la historia para la ejecución de videojuegos: el Intel Core i9-9900KS.

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, Intel se ha sacado de la manga el Core i9-9900KS para intentar contrarrestar el empuje de AMD con sus Ryzen. El procesador que nos ocupa tiene como principal característica que sus 8 núcleos físicos son capaces de alcanzar los 5GHz en modo turbo con el fin de ofrecer la mejor experiencia gaming.

Sobre la disponibilidad del Intel Core i9-9900KS se cumplirán los pronósticos, ya que será lanzado al mercado a partir del 30 de octubre al precio de 513 dólares estadounidenses (para España puede que se conviertan en 499 euros). La compañía ha declarado a través de Frank Soqui, vicepresidente y gerente general del Grupo de Escritorio, Workstation y Canal, que han “elevado el listón de los juegos de escritorio con el nuevo procesador Intel Core i9-9900KS Special Edition de novena generación. Basado en la arquitectura Intel Core i9-9900K de novena generación, es el mejor procesador de escritorio para juegos del mundo hecho aún mejor y creado específicamente para jugadores extremos que desean el mayor rendimiento posible.”

Profundizando en los detalles técnicos, el Intel Core i9-9900KS tiene 8 núcleos físicos y 16 hilos. Partiendo de una frecuencia base de 4GHz, sus ocho núcleos físicos son capaces de alcanzar los 5GHz con la tecnología Tubo Boost 2, todo con un TDP de 127 vatios, 16MB de Smart Cache de Intel y soportando hasta 40 líneas de PCIe. Es compatible con las placas base Z390 existentes y según la compañía la capacidad de soportar tareas pesadas de forma simultánea mientras se juega, retransmite y graba ha mejorado un 27% frente a un PC equivalente de hace 3 años.

La compañía ha insistido mucho en la comparativa con un PC equivalente de hace 3 años, frente al cual el Core i9-9900KS ofrece presuntamente un 35% más de fotogramas por segundo y una edición de vídeos 4K hasta 78% más rápida (17% frente a la generación anterior). Además, ofrece capacidades de overlock confiables y características mejoradas como Intel Performance Maximizer para facilitar un ajuste personalizado, dinámico y confiable del procesador.

Si bien el procesador que nos ocupa fue anunciado como una forma de contrarrestar (al menos desde el punto de vista de la imagen comercial) a AMD, es importante tener en cuenta que se trata de un producto Edición Especial (Special Edition), por lo que habrá una cantidad limitada de unidades disponibles (edición limitada). Si bien Intel no ha dudado en mostrar músculo con el Core i9-9900KS, no es menos cierto que el reto en la actualidad, sobre todo si hablamos de juegos, no está en la potencia bruta del hardware, sino en cómo aprovecharlo.