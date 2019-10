El CEO de EA, Andrew Wilson, ha confirmado en la última conferencia de resultados que el lanzamiento de Battlefield 6 no se producirá hasta el año fiscal de 2022, y que estará centrado en la próxima generación de consolas para estimular la «innovación y potenciar la base de usuarios» de los nuevos sistemas de Sony y Microsoft, conocidas como PS5 y Xbox Scarlett.

De momento solo Sony ha confirmado el nombre de su consola de próxima generación, así que cabe la posibilidad de que Microsoft acabe utilizando un nombre comercial distinto. No sería la primera vez que esto ocurre, con Xbox 360 nos llevamos una sorpresa, y lo mismo ocurrió con Xbox One, dos sistemas que en numerosos rumores fueron identificados como Xbox Two y Xbox 720, respectivamente.

Volviendo a Battlefield 6 la fecha que ha ofrecido el CEO de EA nos lleva directamente a la primera mitad de 2021, es decir, unos meses después del lanzamiento de Xbox Scarlett y PS5, ya que su debut está marcado para finales de 2020. Tiene mucho sentido, ya que un lanzamiento de este calibre centrado en la nueva generación podría ayudar en gran medida a Sony y a Microsoft a despertar un mayor interés sobre sus consolas, y les permitiría, además, demostrar el salto técnico que marcarán.

Es importante tener en cuenta que Andrew Wilson no ha dicho directamente que Battlefield 6 vaya a ser una exclusiva de la nueva generación, de hecho me parece poco probable, sobre todo teniendo en cuenta la enorme base de consolas instaladas que suman PS4 y Xbox One. Lo más seguro es que llegue como un lanzamiento multiplataforma, aunque con mejoras gráficas importantes que demuestren, como dijimos, las mejoras que trae la nueva generación.

Hace unos años ya vivimos una situación similar con el lanzamiento de Battlefield 4, un juego que sirvió también como demostración temprana de la diferencia que existía entre la (por entonces) nueva generación, PS4 y Xbox One, y la generación del momento, PS3 y Xbox 360, así que creo que cabe esperar algo similar con la llegada de Battlefield 6, aunque estoy convencido de que en esta ocasión las diferencias serán más marcadas gracias al salto a nivel de resolución y a la utilización del trazado de rayos.