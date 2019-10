Conexión a Windows, aplicación de Microsoft para Android, elimina el soporte de Bluetooth

“Compañero de Tu Teléfono – Conexión a Windows”, aplicación gratuita de Microsoft para Android, se ha convertido en la más popular dentro de su categoría según datos que se han podido extraer de la propia Play Store, y eso parece haber motivado a la desarrolladora de Windows a seguir mejorándola.

La última versión de “Compañero de Tu Teléfono – Conexión a Windows” ha introducido un cambio importante en el mecanismo de emparejamiento entre dispositivos Android y Windows 10: la eliminación de la conectividad por Bluetooth. La compañía ha explica que “si anteriormente (usted) estaba disfrutando de la pantalla del teléfono a través de Bluetooth y tiene un modelo de teléfono que aún no tiene soporte para Link to Windows, el nodo de la pantalla del teléfono desaparecerá automáticamente de la aplicación ‘Compañero de Tu Teléfono – Conexión a Windows’. Le recomendamos que desvincule sus dispositivos accediendo a la configuración de Bluetooth tanto en su PC como en su teléfono Android para no tener una conexión que ya no está en uso.”

En lugar de Bluetooth, “Compañero de Tu Teléfono – Conexión a Windows” pasará apoyarse en la conexión Wi-Fi, haciendo que el requisito ahora sea que la instalación de Windows 10 y el dispositivo Android se encuentren en la misma red. Esta forma de emparejar dispositivos recuerda a KDE Connect, una aplicación que permite conectar un dispositivo Android con una instalación de Linux que use el entorno de escritorio KDE Plasma 5. Sin embargo, con el paso del tiempo han ido apareciendo implementaciones para GNOME (también Linux) y macOS.

Las características básicas de esta aplicación de Microsoft para Android son las siguientes: recibir y gestionar las notificaciones del teléfono Android en el PC, leer y responder a los mensajes de texto desde el PC y las fotos hechas con el teléfono están disponibles de forma inmediata en el ordenador personal, facilitando así la vida a aquellos usuarios que tengan tendencia a usar el smartphone y el ordenador prácticamente a la vez.

Además de tener un dispositivo compatible, para usar “Compañero de Tu Teléfono – Conexión a Windows” se necesita tener Android 9 o superior y Windows 10 October 2018 Update o superior como sistemas operativos. Su crecimiento a nivel de popularidad también ha podido deberse a que viene preinstalado en algunos dispositivos Samsung, siendo esto fruto de una colaboración entre la compañía surcoreana y Microsoft.