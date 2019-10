Los iPhone 5G equiparán los primeros chips de 5nm de Apple

Según acaba de aparecer en la web Nikkei, la próxima generación de teléfonos iPhone 2020 habría confirmado la nueva conectividad 5G equipando el módem X55 5G de Qualcomm.

Si bien no es la primera vez que escuchamos rumores de que Apple planea lanzar sus primeros teléfonos 5G en 2020, con predicciones similares como la del analista Ming-Chi Kuo adelantada ya el pasado mes de julio, destaca el hecho de que finalmente Apple se utilice un chip de Qualcomm tras la reciente disputa legal entre ambas compañías.

Y es que pese a haber llegado a buen término, todo a punta a que en el largo plazo, Apple acabará incorporando sus propios módems, desarrollados con las bases obtenidas al adquirir la mayoría de los negocios de módems de teléfonos inteligentes de Intel.

Sin embargo, la nueva sorpresa de este informe reside en las declaraciones de que los iPhone 2020 traerán consigo un nuevo procesador desarrollado por Apple, presumiblemente bajo el nombre A14 Bionic, y que llegará como el primer chip de la compañía en usar procesos de 5 nanómetros.

También se espera que los nuevos iPhone 5G incluyan otras mejoras como la incorporación de un sensor de huellas digitales en la pantalla, una nueva pantalla de hasta 120Hz, e incluso el el primer rediseño estético desde 2017.

Por último, este informe menciona también la llegada de hasta tres nuevos modelos, siguiendo en línea con las prácticas habituales de la compañía, y que traerían por ende un modelo base junto con dos variantes de mayores y menores capacidades, eso sí, todos dentro del mercado 5G.

No obstante, por el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de Apple, por lo que esta información no deja de considerarse rumores. Dicho esto, nos encontramos ante una información recurrente y unas fuentes que en ocasiones anteriores han demostrado resultar bastante certeras.