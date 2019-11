El lanzamiento de Death Stranding está previsto para el 8 de noviembre en PS4-PS4 Pro, pero los primeros análisis ya han empezado a aparecer en varios medios especializados en videojuegos. No es habitual que se permita que los análisis de un juego triple A tan importante aparezcan con una semana de antelación, pero sin duda resulta de agradecer, ya que nos permite tener una visión más amplia de todo lo que ofrece y valorar si realmente merece la pena.

La polémica que ha rodeado a Death Stranding ha sido una constante casi desde que el momento en el que se produjo su lanzamiento. No es casualidad, estamos ante un juego que busca innovar introduciendo nuevas ideas y nuevos conceptos que afectan de forma notable a la jugabilidad, aunque en este sentido también ha que tener en cuenta que el argumento y la manera en la que Kojima Productions ha llevado la presentación del título en todas sus fases también ha contribuido de una manera u otra.

No hay duda, las expectativas estaban por las nubes, ¿pero ha sido Death Stranding capaz de cumplirlas? Esa es la pregunta que vamos a responder en este artículo donde valoraremos, en conjunto, las críticas que ha recibido de diferentes medios. Somos conscientes de que cada criterio puede tener un marcado componente subjetivo, pero al final siempre hay una serie de elementos en común que nos permiten sacar conclusiones bastante fiables, y es por ahí por donde vamos a centrar «el tiro».

The Verge define a Death Stranding como un viaje largo y bizarro que resulta tan aburrido como abrumador. Tiene momentos brillantes , pero también otros que alcanzan una estupidez absoluta y un aburrimiento total según este medio. No le han dado una puntuación, pero queda claro tras leer su artículo que tiene puntos muy mejorables y que es un título que requiere mucha paciencia por parte del jugador.

Pasamos ahora a ver el análisis de Death Stranding que ha publicado Polygon. En líneas generales nos deja una valoración similar a lo que hemos visto en el anterior, estamos ante un juego brillante que tiene momentos de todo tipo. Se puede definir como un «simulador de paseos», pero también trae momentos de acción intensa y otros en los que parece que nos encontramos ante una película interactiva. Reiteran la presencia de momentos muy aburridos (horas, que no minutos) y de diálogos que rozan lo ridículo.

(horas, que no minutos) y de diálogos que rozan lo ridículo. Vamos a por el análisis de The Guardian, que sí nos deja una puntuación clara: 80 sobre 100. En este caso tenemos un enfoque más benévolo y menos crítico con la obra de Kojima, ya que lo definen como un juego que niega la gratificación instantánea al jugador (que te obliga a aburrirte para empezar a divertirte, vamos) y valoran positivamente tanto el apartado técnico como la línea argumental y el toque emocional de los diálogos.

Desde IGN lo tienen claro, Death Stranding tiene momentos brillantes, pero no consigue un equilibrio adecuado que lo convierta en un juego verdaderamente sobresaliente. El mundo que ponte ante el jugador es increíble y está desarrollado con sumo cuidado, pero consideran que el enfoque que ha adoptado Kojima Productions en lo que a jugabilidad se refiere (en general) no está verdaderamente a la altura. El 6,8 sobre 10 que le han dado deja constancia de su decepción.

Terminamos nuestra ronda de análisis con ScreenRant, un medio que le ha dado un 100 sobre 100 a Death Stranding. He querido dejarlo para el final para que podáis ver el contraste de dicho análisis con todos los demás. Es evidente que algo no cuadra, y esto queda claro en la propia conclusión que deja dicho medio, ya que al final dice que «Death Stranding no es el mejor juego de la historia» y que «no es para todo el mundo», pero tiene una puntuación perfecta. Un análisis contradictorio que pone de relieve por qué es tan importante tomar como referencia a varios medios distintos.

Death Stranding es un juego brillante, pero con carencias importantes

Esa es, en líneas generales, la conclusión que he podido sacar de todos los análisis que he leído hasta ahora. Desde el punto de vista técnico está claro que Kojima Productions ha hecho un excelente trabajo, no solo por la amplitud del mundo en el que se basa Death Stranding, sino también por el grado de detalle que ofrece, por la ambientación y por el modelado de personajes, que gracias a la tecnología avanzada de captura de movimientos lucen de maravilla.

La historia y el desarrollo del hilo argumental tiene momentos brillantes, pero el hecho de que algunos medios coincidan en que puedes aburrirte durante varias horas ya confirma que algo no va bien. Es normal que un juego tenga un desarrollo lento en algunas secciones y que presente momentos «bajos» en los que tengamos que hacer el «esfuerzo» de seguir jugándolo para disfrutar de esos «picos de diversión» que se dan en las partes más intensas, pero no es normal que haya que asumir entre 15 y 20 horas de aburrimiento en un juego.

Mención aparte merece el tema de los diálogos y la carga emocional de los mismos. Esta confirmado que hay secuencias muy cargadas que pueden llegar a hacerse tan pesadas que casi parece que estamos ante una película digital, algo que puede gustar a algunos, pero sin duda acabará cansando a otros. No debemos ignorar tampoco todo lo que hemos dicho sobre la jugabilidad, un tema clave que en general resulta «mejorable».

Si miramos las puntuaciones que acumula Death Stranding en Metacritic vemos que al momento de escribir este artículo mantiene un 84 sobre 100, es decir, un notable alto. No he tenido la oportunidad de jugarlo, así que no puedo emitir una valoración sobre el mismo, pero a mi juicio un título que aburre durante horas y que tiene cosas tan importantes calificadas de «mejorable» no merece una puntuación tan elevada.

A pesar de todo estoy decidido a jugarlo, aunque lo haré el próximo año cuando llegue a PC. Y vosotros, ¿tenéis pensado darle una oportunidad a Death Stranding o vais a pasar de largo porque no ha cumplido con el hype que ha generado? Los comentarios son vuestros.