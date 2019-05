La presentación del nuevo tráiler de Death Stranding se produjo el pasado miércoles a través de un curioso «streaming» en vivo que, francamente, acabó resultando bastante molesto y repetitivo.

Para los que no tuvisteis la oportunidad de verlo os resumo la situación, se mostró un tráiler en bucle tapado por una especie de lodo en color negro, un elemento que tiene una importante presencia en Death Stranding, y solo era posible ver pequeñas partes del mismo a través de una serie de manos que eliminaban esa capa de lodo.

Con el paso del tiempo el lodo se iba reduciendo hasta que, finalmente, se pudo ver el tráiler sin ningún tipo de obstáculo. A título personal ya he expresado mi opinión, me pareció poco acertado, pero entiendo que pueda haber gente a la que le guste este tipo de prácticas para generar expectación.

Es algo muy curioso. Las expectativas siempre han sido un arma de doble filo que puede llevar un producto a la gloria o hundirlo en el fracaso absoluto, pero con la democratización de Internet y la globalización su importancia ha crecido de manera exponencial.

Death Stranding es uno de los mejores ejemplos. Lo nuevo de Hideo Kojima ha generado un gran «hype» (expectación), no solo por el hecho de que está siendo desarrollado por una de las figuras más importantes del mundo de los videojuegos, sino también porque promete un apartado técnico sobresaliente y un planteamiento «nunca visto».

Llegados a este punto no puedo evitar preguntarme si realmente queda algo que no hayamos visto, de una forma u otra, en el mundo de los videojuegos. No me aventuro a responder porque puede que sí, pero me cuesta creer que un juego que llega con un desarrollo centrado en una generación de consolas que ya está agotada pueda llegar a sorprendernos al nivel que dice el señor Kojima.

No dudo de la historia, de hecho creo que puede ser lo único realmente excepcional de Death Stranding, pero a nivel técnico lo que vi en el tráiler me dejó indiferente. El mismo enfoque tipo sandbox que ha imperado en la generación actual de consolas, un sistema de combates que resulta incluso inferior a lo visto en juegos como Mad Max o la saga Arkham y una interfaz que permite utilizar objetos para acceder a determinadas zonas del mapa. Nada de eso es innovador.

Llamadme escéptico, pero este tráiler me ha dejado frío. Lo único que realmente me intriga es, como dije, la historia. En general creo que no tiene pinta de ser un triple A que marque un punto de inflexión, a priori me parece «uno más» con buenos gráficos.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué opináis de Death Stranding? ¿Acabará siendo víctima de un exceso de «hype»? Los comentarios son vuestros.