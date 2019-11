Novedades VOD 44/19: ‘The King’, lo más destacado de Netflix en la semana de Apple TV+

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, esta semana, también de Apple TV+, que se acaba de estrenar internacionalmente, aunque todavía no esté al alcance de todo el mundo. Lo triste del asunto es que con tanta parte publicando cosas, el material sea tan mediocre a priori como para tener que seleccionar lo menos menos malo, en lugar de lo más bueno. Claro que tampoco se puede estar al tanto de todo (aunque lo publiquemos todo). ¡Comenzamos!

Netflix

Netflix se destaca una semana más por encima del resto no solo como el servicio que más contenidos originales o exclusivos viene a ofrecer, sino porque el elegido para encabezar la lista es suyo, aunque no el que, probablemente, hubiesen querido.

The King

Al estilo de lo que hiciesen con El rey proscrito, en Netflix vuelven a la carga con una nueva película histórica de presupuesto limitado basada en parte en dos escritos de Shakespeare, ambientada en la Edad Media y que recoge la historia de otro rey de los que dejaron su impronta por las Islas británicas, pero del que no se han rodado muchas cosas: Enrique V es The King, un príncipe que no tenía interés en ser rey hasta que le tocó… y acabó pillándole el tranquillo. La película es otro cantar y a pesar de sus muchos defectos -’detalles’ como tener a Robert Pattinson haciendo de Delfín de Francia no ayudan a darle verosimilitud, más bien al contrario- se deja ver, aunque sigue sin estar a la altura de series de la plataforma como The Last Kingdom.

Hache

Hablando de series, Netflix estrena una nueva serie española de época que, parece, resuelve con más acierto que basurillas recientes como Alta mar lo de mantener al espectador pegado a la pantalla, aun cuando la novela negra serializada que propone cae en los mismos clichés de todas sus demás producciones por estos lares. En resumen, Hache es una de suspense con trasfondo histórico, basada en hechos reales, dicen, en la que priman los romances forzados. No es un problema de Netflix, sino del sector creativo español y poco se puede hacer a estas alturas para remediarlo.

Más contenidos exclusivos:

American Son , película de suspense sobre una pareja interracial que denuncia la desaparición de su hijo a una policía blanca, sin escrúpulos ni cerebro (sic).

, película de suspense sobre una pareja interracial que denuncia la desaparición de su hijo a una policía blanca, sin escrúpulos ni cerebro (sic). Arsenio Hall: Smart & Classy , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Atípico (T3), nueva temporada de la bien tratada serie de Netflix sobre un chico semiautista y sus vivencias.

(T3), nueva temporada de la bien tratada serie de Netflix sobre un chico semiautista y sus vivencias. Detrás de las cámaras de El Camino: Una película de Breaking Bad , el cómo se hizo El Camino: Una película de Breaking Bad.

, el cómo se hizo El Camino: Una película de Breaking Bad. Drive , película india de acción y pasión.

, película india de acción y pasión. El hombre sin gravedad , drama emotivo italiano con una curiosa premisa cuyo título describe a la perfección.

, drama emotivo italiano con una curiosa premisa cuyo título describe a la perfección. Kengan Ashura (T2), nueva temporada de esta serie de anime en la que se reparten hostias como panes.

(T2), nueva temporada de esta serie de anime en la que se reparten hostias como panes. Little Miss Sumo , documental sobre las dificultades de una aspirante a luchadora de sumo.

, documental sobre las dificultades de una aspirante a luchadora de sumo. Midnight Diner: Tokyo Stories (T2), nueva temporada de esta serie sobre diferentes historias desde la barra de un bar… de sushi (o ramen, no está claro).

(T2), nueva temporada de esta serie sobre diferentes historias desde la barra de un bar… de sushi (o ramen, no está claro). Nowhere Man (T1), serie taiwanesa sobre mafia y un hombre dispuesto a todo para salvar a su familia.

(T1), serie taiwanesa sobre mafia y un hombre dispuesto a todo para salvar a su familia. Queer Eye: ¡Estamos en Japón! (T1), temporada especial del programa de telerrealidad con el que aceptarse a uno mismo a golpe de cepillo y maquillaje.

(T1), temporada especial del programa de telerrealidad con el que aceptarse a uno mismo a golpe de cepillo y maquillaje. S afari por Navidad , comedia romántica en la que una mujer se va a África para superar una ruptura, y se lía con… un blanco estadounidense, por supuesto.

, comedia romántica en la que una mujer se va a África para superar una ruptura, y se lía con… un blanco estadounidense, por supuesto. Somos la O la (T1), nueva serie juvenil alemana con el mismo patrón de siempre: inadaptados sociales y tal y tal.

(T1), nueva serie juvenil alemana con el mismo patrón de siempre: inadaptados sociales y tal y tal. Un abrazo de tres minutos, documental mexicano sobre lo duro que es no poder abrazar a tus seres queridos cuando te separa un gigantesco muro.

Nuevos capítulos:

En pocas palabras (T2)

My Country: The New Age (T1)

Rhythm + Flow (T1)

The Good Place (T4)

Vagabond (T1)

When the Camellia Blooms (T1)

Entra en catálogo:

Asesinato en 8mm

El aviso

El curioso caso de Benjamin Button

El despertar de Motti Wolkenbruch

El legado de un lunático

Fire in Paradise

Flipped

Gotham (T5)

Greenhouse Academy (T3)

Grego Rossello: Disculpe las molestias

Hermandad

Hola, ninja

Insidious: La última llave

La casa de las flores presenta: El funeral

La clave del éxito (T9)

Little Baby Bum: Nursery Rhyme Friends (T2)

Lo nunca visto

Locura padre

Matrix

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans

Monzón

Niquelao!

Niños grandes 2

Revenge of the Pontianak

Salam: El primer premio nobel

Serpiente de cascabel

Suits (T9)

Tatu

Tucker, un hombre y su sueño

Tunnel

Vera: Cosecha de dulzanas

Yo soy Dolemite

Shine On with Reese (T1)

Wild Wild West

Zoé: Panoramas

HBO

Tras el estreno de Watchmen la semana pasada, HBO retoma su ritmo habitual de a poquitines y aparte de un puñado de películas y los nuevos capítulos de sus series en emisión, solo trae un lanzamiento digno de mención, que es…

La señora Fletcher

La señora Fletcher es, o seguramente querrían que fuese, la nueva Sexo en Nueva York, es decir, una comedia -con sus toques de drama, por supuesto- en torno a una mujer de mediana edad a la que una cambio vital le hace recordar lo aburrida que está y las ganas de marcha que atesora en su interior. La crítica la está tratando bastante bien, a pesar de que acaba de comenzar y a pesar de que es un rebozado más, en los que en HBO son expertos.

Más contenidos exclusivos:

Wataha (T3), serie polaca sobre un grupo de élite que lucha en la frontera contra todo tipo de criminales.

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Axios (T2)

Batwoman (T1)

El padrino de Harlem (T1)

Embrujadas (T2)

Get Shorty (T3)

La vida secreta de las parejas (T2)

Legacies (T2)

Mayans M.C. (T2)

Mr Inbetween (T2)

Room 104 (T3)

Stumptown (T1)

Succession (T2)

Supergirl (T5)

The Deuce (T3)

Watchmen (T1)

Entra en catálogo:

¿Qué fue de baby Jane?

Autoescuela para mujeres saudíes

Gomorra (T4)

La abeja Maya, la película

Más allá del jardín (T1)

Niños grandes

Niños grandes 2

Silicon Valley (T6)

Sexo en Nueva York: La película

Sky Captain y el mundo del mañana

Un puente hacia Terabithia

Amazon Prime Video

¿Qué hay de Amazon Prime Video, te preguntas? Muchas cosas y no todas buenas, pero con la excusa de que el servicio sale muy barato, es lo que hay. Y me explico: como novedades llega la nueva temporada de una de sus series más solventes, pero también otras como la última de The Big Bang Theory o la tercera de Mr. Robot, cuyo tercer capítulo está doblado en latino, a diferencia del resto. Esto, señores de Amazon, es una chapuza inaceptable que lo único que hace es incitar al pirateo inmediato (esta pequeña anécdota no es personal, por si alguien se lo pregunta).

Jack Ryan, de Tom Clancy

Más allá de chapuzas, otras cosas las hacen bien y en lo que se refiere al estreno de la segunda temporada de Jack Ryan, de Tom Clancy, no hay de qué quejarse, salvo que no te atraiga nada la franquicia de este analista de la CIA con vertido en salvador de la patria ‘imperialista norteamericana’, que dirían algunos. Pero si te van las historias de espías, la producción es muy correcta y se deja ver.

Nuevos capítulos:

The Purge (T2)

Entra en catálogo:

Absolución

Area 51

Bailando con lobos

Conspiración militar

Cuando los ángeles cantan

Deadbeat (T2-T3)

Distrito 13: Ultimatum

El aprendiz de Papá Noel y el copo de nieve mágico

El espía que surgió del frío

El foco de la tempestad

El gángster

El jinete del amanecer

El niño y la bestia

El tren de las 3:10

El último vuelo

Encuentro en París

Ernest & Célestine

Escapa, Charlie Brown

Europa One

Flipado sobre ruedas

Frontera

Graves (T1-T2)

Hospital Valle Norte (T1)

Imperium- Miniserie

Independence Daysaster

Justin Bieber: Never Say Never

Katy Perry – Part of Me

Kerity, la casa de los cuentos

Kill Switch

La caza. Monteperdido (T1)

La mujer zurda

La otra mirada (T1)

Las últimas vacaciones

Lo que el día debe a la noche

Los incorregibles albóndigas

Mentiras e ilusiones

Mr. Robot (T3)

Nevada Smith

Psycho (Pass (T3)

Sabuesos (T1

The Big Bang Theory (T12)

The Domestics

The Royals (T2)

Todos tus secretos

Una verdad incómoda

Verano Azul (Serie TV

Who Let the Dogs Out

Zarafa

Aple TV+

Tal y como estaba anunciado, ayer se estrenó internacionalmente Apple TV+, el servicio de vídeo bajo demanda de la marca de la manzana. Llega, como ya se sabía, a un precio tan reducido como su catálogo de originales, que de momento es todo lo que ofrecen , y no para todo el mundo, sino para quienes tengan un dispositivo compatible. Más adelante se podrá usar también vía navegador web, pero aún queda para eso. Mientras tanto…

The Morning Show

Mientras tanto, destacamos lo más destacable, valga la redundancia, y dentro de la limitada oferta de originales de Apple TV+, The Morning Show se lleva la palma al contar con estrellas como Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon entre muchas otras, además de un presupuesto por capítulo mayor al que manejaba Juego de tronos… Y sin embargo, la crítica se está mostrando muy disconforme con el resultado. Dicho con otras palabras, si esperabas algo así como una secuela actualizada de The Newsroom, sigue esperando o ponte otra cosa.

See

En el terreno fantástico, la apuesta más destacada de Apple TV+ es See, una historia de corte postapocalíptico encabezada por Jason Momoa y Afre Woodard que está saliendo bastante peor parada que la anterior, aunque cuando se nota que se han gastado los dólares con alegría. Pero no parece ser suficiente. Dice una de sus críticas más lacerantes que “Apple ha amasado miles de millones en el mercado con sus gadgets. Quizás debería limitarse a eso…”. La primera parte de See consta de apenas tres capítulos, así que…

Dickinson

Y más palos que se está llevando Dickinson, principalmente por el tratamiento tan contemporáneo de lo que pretender ser el biopic de la célebre poeta estadounidense Emily Dickinson, aunque justo en su principal debilidad está también su principal virtud y, a grandes rasgos, es quizás lo más recomendable del material con el que salta a la palestra Apple TV+.

Más contenidos exclusivos: