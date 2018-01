Marte es uno de los planetas más parecidos a la Tierra de todos los que existen en el sistema solar. Ambos son de tipo rocoso, tienen una orografría bastante cercana y ocupan una posición muy similar con respecto al Sol.

También se trata de un planeta donde aunque no es posible la vida compleja sobre su superficie, al menos no en la forma tradicional que conocemos, no resulta especialmente hostil, sobre todo si comparamos con otros como Venus, que a pesar de tener también un cierto parecido con la Tierra es un auténtico infierno donde incluso llueve ácido sulfúrico.

Marte podría albergar sin problemas colonias humanas, siempre que las mismas se adapten a las necesidades de nuestra especie, una realidad que lo ha convertido en el objetivo prioritario de la exploración espacial y las misiones tripuladas.

Gracias a ello hoy disponemos de una gran cantidad de información y es probable que te creas que lo sabes todo sobre nuestro vecino rojo, ¿pero de verdad es así? Te invitamos a ponerte a prueba con estas diez curiosidades sobre Marte que igual no conocías.

1-Se llama igual que el dios romano de la guerra

Nuestro vecino rojo recibió el nombre del dios romano de la guerra, Marte, un honor que consiguió precisamente debido a ese color rojizo que presenta.

En las culturas antiguas el rojo se identificaba con la sangre y ésta con la guerra, aunque en otras culturas como la china por ejemplo se le conoce como “estrella de fuego”.

Otras como la cultura egipcia lo conocían como “el rojo”.

2-Marte tiene el mayor volcán del sistema solar

A pesar de que como dijimos tiene una orografía muy parecida a la Tierra en Marte se encuentra el mayor volcán de nuestro sistema solar, el Monte Olimpo, toda una rareza.

Su altura ronda los 23 kilómetros, es decir, 23.000 metros, y tiene un diámetro de 600 kilómetros.

Para que os hagáis una idea en la Tierra el monte Everest es el más alto y apenas llega a los 8.848 metros, es decir, menos de 9 kilómetros.

3-En Marte serías mucho más ligero

La gravedad en Marte equivale a un 37% de la que tenemos en la Tierra, lo que significa que una persona con un peso de 100 kilogramos allí se sentiría como si pesara 37 kilogramos.

Sí, tu masa y tu cuerpo seguiría siendo igual que en la Tierra, no adelgazarías milagrosamente ni nada por el estilo, pero al reducirse la gravedad pesarías menos.

Esto quiere decir que podrías saltar más alto y más lejos, y moverte con más agilidad sobre su superficie.

4-Un año en Marte dura 687 días terrestres

En la Tierra un año equivale a 365 días, entendiéndose por tal el tiempo que tarda nuestro planeta en completar el movimiento de traslación alrededor del Sol.

Pues bien, en Marte ese mismo movimiento se completa en 687 días, lo que significa que un año marciano equivale casi a dos años terrestres, debido a su mayor distancia con respecto al Sol.

Sin embargo los días marcianos sólo son 40 minutos más largos que los días terrestres.

5-Marte se recupera de una edad de hielo

Gracias a los nuevos estudios que se han realizado sobre la superficie de Marte, y al uso de técnicas avanzadas con numerosos sensores y dispositivos, se ha descubierto que dicho planeta está saliendo todavía de una edad de hielo.

Esa edad de hielo se produjo hace unos 400.000 años, y a consecuencia de ella Marte se ha convertido en un terreno tan árido como gélido, o lo que es lo mismo, en una especie de desierto helado.

6-Es mucho más pequeño que la Tierra

El planeta “del dios de la guerra” tiene un diámetro de 6.779 kilómetros, cifra que llega casi a doblar a la Luna pero que queda muy por debajo de la Tierra.

Nuestro planeta azul tiene un diámetro de 12.742 kilómetros, lo que supone que es el doble de grande que Marte, y también tiene nueve veces más masa que éste.

7-Marte tiene casi la misma masa terrestre que la Tierra

Hemos dicho que nuestro planeta tiene nueve veces más masa que Marte, pero si nos limitados al contenido terrestre ambos planetas son muy similares.

Esto se debe a que en la Tierra hay una gran presencia de gases y elementos en estado líquido, cosa que sin embargo no ocurre en Marte.

Para entenderlo mejor basta recordar que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua.

8-Hay agua en Marte, aunque no potable de forma directa

De nuevo gracias a los últimos estudios y a las misiones que se han llevado a cabo sobre el planeta rojo hemos podido confirmar que en Marte hay agua, y que la misma estaría concentrada sobre todo en sus polos y bajo Tierra.

Sin embargo esos restos de agua no son potables de forma directa, ya que se estima que tienen concentraciones muy altas de minerales y que por tanto necesitarían un proceso previo de potabilización.

9-La atmósfera de Marte es 100 veces menos densa

Comparada con la atmósfera de la Tierra la marciana tiene una densidad casi 100 veces menor, lo que supone que apenas filtra la radiación ionizante y que su superficie es casi como un vacío.

A esto debemos unir que está formada casi en su totalidad por dióxido de carbono.

Se estima que un humano expuesto sin traje espacial en la superficie de Marte perdería el conocimiento en unos 20 segundos y moriría en aproximadamente un minuto.

10-Marte habría sido habitable en el pasado

La teoría de la terraformación de Marte es una de las más interesantes que todavía hoy se mantienen, y que aseguran que en un pasado lejano nuestro hoy arenoso y vacío vecino fue un planeta fértil, verde y con grandes océanos en su superficie.

Actualmente se baraja la posibilidad de que se mantengan formas de vida microscópicas en el planeta, cosa que se vio reforzada tras el descubrimiento y estudio del meteorito Shergotty.

Enlaces de interés:

Diez grandes curiosidades sobre Venus que quizá no sabías

Diez cosas impresionantes sobre la Tierra que quizá no sabías

Especial: Cosas sorprendentes sobre Júpiter que igual no sabías

Diez hechos interesantes sobre Mercurio que igual no conocías

Diez cosas interesantes sobre Urano que igual no conocías