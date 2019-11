Ya casi han pasado tres años desde que se anunciase por primera vez la futura llegada de Super Nintendo World, el primer parque de atracciones temático basado en los videojuegos y el mundo de la saga Super Mario, y que abrirá sus puertas en Japón, Orlando, Hollywood y Singapur.

Y es que aportando una nueva fuerza a los primeros vídeos promocionales, se han ido sumando las filtraciones de maquetas y diseños oficiales, así como las primeras fotografías sobre el progreso real de la construcción del parque.



Como se aprecia en las imágenes, la ladera de Super Mario apunta a tener nubes o otras partes con movimiento, así como los ya clásicos bloques de interrogación o los pulsadores «POW».

Pero sin duda la atención está centrada en el letrero visible donde se puede leer «Mario Kart», y cuyos responsables han confirmado será la atracción más inmersiva y avanzada tecnológicamente vista hasta la fecha. Por desgracia, y para desilusión de muchos (entre los que me incluyo), todo apunta a que no se tratará de una atracción de Karts al uso, ni ninguna atracción de «coches de choque».

Según las filtraciones y diseños, se espera una montaña rusa de interiores, que contará con una nueva generación de vagones en los que se simularán las distintas acciones especiales de los vehículos en los juegos tales como los derrapes o los planeos.

No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los parques cuentan con el mismo espacio disponible, por lo que se esperan que no todas las secciones y atracciones estén disponibles en las cuatro inauguraciones.

De hecho, sorprende que el proyecto más grande se esté realizando en Singapur, donde presumiblemente se representaría la totalidad del parque mostrado en las maquetas, además de una zona adicional dedicada al universo de juegos de Donkey Kong.

Además de los propios escenarios, no podemos evitar fijarnos en los raíles de lo que apunta a ser una montaña rusa que recorrerá la mayor parte de la zona. Denominada «Mine-Cart Madness», esta atracción estará inspirada en las muchas fases de vagonetas y minas de los juegos, la cual haciendo uso de la misma tecnología de la atracción de «Mario Kart», nos promete vivir algunos de los saltos y derrapes inclinados sobre las vías.

Por el momento no se ha avanzado ninguna fecha de apertura definitiva, aunque según se anunció en un primer momento, el primer Super Nintendo World en abrir sería el de Japón, que apuntaba a una apertura previa a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a finales del mes de julio.