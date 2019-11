CryTek lanza el benchmark de trazado de rayos Neon Noir: ¿está tu tarjeta gráfica a la altura?

Crytek ha publicado hoy en su tienda un benchmark para probar el rendimiento de Neon Noir en cualquier ordenador Windows que sea capaz de ejecutarlo, siendo compatible tanto con gráficas AMD como NVIDIA.

Para los que anden perdidos, Neon Noir es una demostración técnica de trazado de rayos construida con CryEngine 5.5 que transcurre en una ciudad futurista y con una ambientación policíaca-detectivesca. Su gran peculiaridad no fue utilizar la mencionada tecnología de reflejos e iluminación, sino en cómo lo hizo. En lugar de apoyarse en el hardware dedicado de las RTX, Crytek consiguió implementar el trazado de rayos mediante software, empleando para ello una API agnóstica con respecto a la GPU.

Con el fin de demostrar que no iba de farol, Crytek mostró Neon Noir ejecutado en una gráfica RX Vega 56 de AMD, que no incluye ningún hardware dedicado para el trazado de rayos. A pesar de que en teoría emplear software ofrece un menor rendimiento que la utilización de hardware dedicado para realizar una tarea, Neon Noir fue capaz de ejecutarse en la mencionada gráfica a 1080p y 30fps sin que fuese necesario hacer sacrificios gráficos. Si bien hablar de 1080p y 30fps no es ningún logro técnico reseñable en los tiempos actuales en PC, es importante tener en cuenta que estamos hablando de una tecnología, el trazado de rayos, que a día de hoy se muestra muy verde, hasta el extremo de que NVIDIA ha fracasado en su primer intento de ponerla en funcionamiento con hardware dedicado.

Crytek no se conforma y quiere ir a más, por lo que trabajará para que su técnica pueda ser utilizada por hardware dedicado al trazado de rayos de distintos fabricantes e incluso sea compatible con API que trabajan a bajo nivel como DirectX 12 y Vulkan, siendo los requisitos del benchmark de Neon Noir los siguientes:

Procesador: AMD Ryzen 5 2500X o Intel Core i7-8700

Gráfica: AMD Vega 56 con 8 GB de VRAM o NVIDIA GTX 1070 con 8 GB de VRAM

RAM: 16 GB.

Sistema operativo: Windows 10 de 64-bit.

API mínima: DirectX 11.

Por otro lado, en WccFetch han probado sobre un Intel Core i9-9900K y 16GB de RAM una gran cantidad de gráficas para medir su rendimiento con Neon Noir. Por lo que se puede ver, poniendo la calidad gráfica de la demostración técnica en ultra y a resolución 1080p se rozan los 60fps de media con una RX Vega 64 y en una GTX 1070, por lo que la técnica empleada por Crytek puede ayudar a “democratizar” el trazado de rayos sin tener que utilizar una gráfica de la gama más alta.

Poniendo Neon Noir a 1440p y en calidad ultra los resultados ya no son tan halagüeños, pero hay que tener en consideración de que se trata de una técnica que todavía está en fase de desarrollo, por lo que posiblemente tenga bastante margen de mejora.

Os dejamos con un vídeo de WccFetch mostrando Neon Noir ejecutado a 1080p con una Radeon RX 5700XT, habiendo sido capturado el vídeo a 60fps.