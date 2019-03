Neon Noir es el nombre que recibe la primera demo técnica del CryEngine centrada en el trazado de rayos, una tecnología que ha sido la gran abanderada de NVIDIA en el lanzamiento de las GeForce RTX serie 20, pero que como ya os contamos en este artículo no es exclusiva de dichas tarjetas gráficas.

En realidad toda tarjeta gráfica que sea compatible con la API DirectX 12 puede mover, con mayor o menor fluidez, el trazado de rayos, un hecho que CryTek ha ratificado con esta nueva demo técnica del CryEngine, un motor gráfico de última generación que se mantiene como uno de los más impresionantes del sector.

Como podéis ver en el vídeo la demo técnica es simplemente impresionante. Neon Noir utiliza la última versión del CryEngine (5.5) y permite crear efectos de iluminación realistas de forma dinámica gracias al trazado de rayos, y sin tener que recurrir a una GeForce RTX serie 20, de hecho ni siquiera han tenido que utilizar una tarjeta gráfica tope de gama para mover esta demostración.

Según CryTek lo que vemos en el vídeo funciona sobre una Radeon RX Vega 56, una tarjeta gráfica que hasta hace nada podíamos considerar como gama alta, y que ahora, tras la llegada de la GTX 1660 Ti, debemos valorar como gama media, ya que ofrece un rendimiento ligeramente superior al de aquella.

No puedo evitar acordarme de aquél artículo en el que dijimos que el trazado de rayos podría llegar a las consolas de nueva generación. Para algunos esto era imposible, pero como podemos ver la información tenía mucho sentido. La demo Neon Noir trabaja sobre una Radeon RX Vega 56 y no tiene implementada todavía optimización plena para Vulkan y DirectX 12, así que hay margen de mejora.

Dado que Xbox Scarlett y PS5 van a contar, en teoría, con una GPU que tendrá una potencia igual o ligeramente superior a la Radeon RX Vega 64 la conclusión es clara: ambos sistemas podrían mover sin problemas juegos de nueva generación con trazado de rayos.

Estaremos atentos para ver cómo evoluciona esta apuesta por parte de CryTek, pero debo decir que me sorprende mucho la calidad que han logrado con una modesta Radeon RX Vega 56, algo que me hace pensar no solo en la necesidad real de los núcleos RT que integran las GeForce RTX, sino también en el tema de la optimización en PC.

Si con una Radeon RX Vega 56 es posible crear una demo de ese nivel funcionando en tiempo real es evidente que los juegos actuales para compatibles aprovechan los recursos reales de un PC incluso menos de lo que yo mismo pensaba.