HP ENVY Wood y HP Spectre x360 13, disponibles en España

HP ha anunciado el lanzamiento en España de dos convertibles muy especiales, por el acabado en madera del HP ENVY Wood y la ligereza del HP Spectre x360 13. Los han presentado nuestros compañeros de Movilidad Profesional y ambos ofrecen un gran atractivo.

HP ENVY Wood

HP apuesta por la sostenibilidad con un modelo que más allá de prestaciones destaca por unos acabados que incorpora madera de nogal natural junto al típico aluminio de la gama alta, que combinado resulta en un equipo muy atractivo. Las placas de madera ocupan el reposamanos, el touchpad o el sensor de huella dactilar.

HP ha desarrollado este equipo con el objetivo de conectar con las ‘nuevas generaciones’ de clientes, que «perciben el compromiso de las empresas como una de las claves en su decisión de compra, y donde cerca del 82% de estos usuarios estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo con tal de reducir el impacto en el medio ambiente». No es la primera vez que HP apuesta por materiales más sostenibles y naturales y recordamos el HP Spectre Folio que destacó por el uso de cuero genuino como parte principal de su estructura y no solo como mero revestimiento.

Por lo demás, el HP ENVY Wood es un convertible con pantalla multitáctil de 13 pulgadas y el conocido sistema de bisagras que permite girar la pantalla hasta 360 grados para utilizarlo como portátil o tablet. Incorpora lector de huella digital, junto con las prestaciones de seguridad y privacidad proporcionadas por las soluciones HP Sure View y HP Webcam Kill Switch. Ofrece hasta 20 horas de autonomía con sistema de carga rápida.

Con Windows 10 de 64 bits preinstalado y acabados en madera de nogal natural y aluminio gris ceniza, ya está disponible en el mercado español con precio oficial de 899 euros. HP anunció en su momento otros acabados como el «Nightfall Black with Naural Walnut» (un chásis negro con una madera de nogal oscura), «Ceramic White with White Birch» (un chásis blanco con madera de y abedul blanco), y «Natural Silver with Pale Birch» (un chásis plateado con madera de abedul pálido).

HP Spectre x360 13 (2019)

El análisis del modelo anterior nos dejó completamente enamorados del que pasa por ser el convertible más atractivo del mercado. Creado a medio camino entre un ultraportátil y un tablet, ofrece las funciones de ambos y sirven de igual manera en movilidad, en el hogar y en el trabajo, porque HP lo enfoca a un uso tanto profesional como de consumo.

El modelo renovado, HP Spectre x360 13 (2019) mantiene características generales, pero mejora todos los apartados del actual. Está basado en una pantalla multitáctil de 13 pulgadas con resolución nativa desde FHD hasta una OLED 4K que puede montarse opcionalmente. En su interior encontramos una de sus grandes novedades, la presencia de los nuevos procesadores Intel de décima generación Core, Ice Lake, fabricados en procesos de 10 nm y con gráficas integradas Iris Pro con lo que se aumenta el rendimiento de proceso y gráficos.

Su diseño sigue la línea del fantástico modelo de 2018, con bordes brillantes, un botón de encendido inteligente y un puerto USB Type-C tipo Thunderbolt en cada una de las esquinas. Sí se han reducido la parte superior y los biseles alrededor de la pantalla, haciendo que este último componente ocupe ahora el 90% de la superficie frente al 78% de la generación anterior.

Su peso de 1,32 kilogramos lo hacen fácil de llevar, reforzando una portabilidad en la que el Spectre x360 13 2019 ya ha ganado si tenemos en cuenta la disminución de tamaño del propio ordenador, siendo sus dimensiones de 30,73 centímetros de ancho, 19,56 centímetros de fondo y 1,78 centímetros de grosor. El apartado de la seguridad se refuerza con un botón de la muerte para la webcam y evitar las grabaciones furtivas por parte de actores maliciosos, además de un atajo de teclado para apagar los micrófonos y de manera opcional una pantalla Sure View.

En el apartado de la conectividad, destacan Thunderbolt 3 (compatibles con USB Type-C), un USB 3.1 Type-A un conector jack para cascos (o cualquier periférico que se apoye en este conector para emitir sonido), una cámara de 2,2 milímetros, una ranura lectora de tarjetas microSD, un lector de huellas dactilares, soporte para el lápiz digital HP Active y teclado retroiluminado. También nos encontramos con WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, soporte opcional para 4G LTE y una cámara de infrarrojos compatible con Windows Hello.

La batería es de 60W y viene acompañada de un cargador de 65W. Según HP, soporta carga rápida, pudiendo obtener un 50% en tan solo 30 minutos y ofreciendo luego una autonomía máxima de 22 horas. HP Spectre x360 13 (2019) preinstala Windows 10 y está disponible en España con un precio que parte de 1.499 euros. Más información e imágenes | Movilidad Profesional