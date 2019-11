Valve presenta Half-Life Alyx y nos deja soñando con Half-Life 3

Hoy era el día fijado por Valve para la presentación de Half-Life Alyx y al final la compañía que dirige Gabe Newell no ha defraudado. Como os contamos en este artículo se trata de un proyecto triple A centrado en la realidad virtual, un detalle este último que generó una cierta polémica, pero lo cierto es que tras ver el tráiler creo que podemos respirar tranquilos.

No hablo a la ligera, echad un vistazo y decidme que no tiene una pinta espectacular. Half-Life Alyx es un juego de nueva generación que utiliza el motor gráfico Source 2, sucesor del Source original que vimos en Half-Life 2. El grado de realismo que muestra el entorno y los personajes, así como los efectos de luces y sombras y el nivel de detalle es tan bueno que roza la excelencia.

El lado técnico importa, pero la jugabilidad y el argumento también. En este sentido no puedo valorar ambos de una manera definitiva, pero debo decir que me gusta lo que veo. Todo lo que aparece en el tráiler me ha transmitido buenas sensaciones y debo reconocer que puede que Half-Life Alyx sea ese estímulo que necesitaba para hacerme con un kit de realidad virtual.

Sobre la historia estamos, tal y como os anticipamos en su momento, ante un «spin-off» que nos lleva a vivir lo ocurrido entre Half-Life y Half-Life 2. En este juego se narran los hechos que llevaron a Alyx y Eli Vance a organizar la resistencia que hará frente a la invasión de la Tierra por parte de la Alianza.

Half-Life Alyx nos permitirá vivir los momentos más oscuros y dudosos de la supervivencia de la especie humana en la Tierra, ya que arranca unas pocas horas después del final de la Guerra de las Siete Horas. Los habitantes de Ciudad 17 encontrarán en Alyx y Ali Vance una pequeña luz de esperanza que poco a poco les hará creer.

¿Qué necesito para jugar a Half-Life Alyx y cuándo estará disponible?

Valve ha confirmado que los requisitos mínimos para poder jugar a Half-Life Alyx son:

Windows 10.

Procesador Core i5 7500 o Ryzen 5 1600.

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 580 de 8 GB.

Kit de realidad virtual compatible.

Como podemos ver no son unos requisitos demasiado elevados, ya que encajan con lo que podemos considerar como un PC de gama media actual, aunque hay un pequeño error en las equivalencias a nivel de procesador, ya que el Core i5 7500 tiene cuatro núcleos y cuatro hilos y el Ryzen 5 1600 suma seis núcleos y doce hilos. La equivalencia correcta sería un Ryzen 3 1300X.

Hemos dicho que vamos a necesitar un kit de realidad compatible y para que no hayan dudas Valve ha ofrecido un listado completo de todos los que funcionarán sin problemas con Half-Life Alyx: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift y Windows Mixed Reality.

¿Tienes una consola y quieres jugar a Half-Life Alyx? Pues tenemos malas noticias, solo estará disponible para PC. Sí, por fin tenemos un triple A exclusivo para compatibles. Su lanzamiento está previsto para marzo de 2020 y tendrá un precio de 49,99 euros, aunque ahora mismo se puede precomprar en Steam rebajado a 44,99 euros.