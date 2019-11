Su presentación se produjo hace algunas semanas, pero su lanzamiento quedó marcado para el 25 de noviembre. Tal y como estaba previsto han empezado a aparecer los primeros análisis de los Threadripper 3960X y Threadripper 3970X de AMD, y las conclusiones que hemos visto en todos los medios comparten un punto en común: son muy positivos y destacan que la compañía de Sunnyvale ha logrado un avance importante.

Antes de entrar en materia creo que es importante hacer un repaso a las claves de esta nueva generación para entender mejor el salto que ha dado AMD. Los procesadores Threadripper de segunda generación, la serie 2000, utiliza como base la arquitectura Zen+ y está fabricada en 12 nm, mientras que los procesadores Threadripper de tercera generación, la serie 3000, utiliza la arquitectura Zen 2 y está fabricada en proceso de 7 nm.

Está claro que hay una diferencia importante solo por el salto a nivel de proceso de fabricación, pero AMD también introdujo cambios profundos a nivel de arquitectura que han permitido aumentar tanto el IPC como el máximo de núcleos e hilos activos. Esto ha sido posible gracias a numerosas modificaciones, entre las que podemos destacar la reducción de latencias a nivel de cachés, el aumento de la cantidad de memoria caché L3 integrada, que se ha doblado, y a la introducción del chiplet, una nueva unidad mínima que integra dos unidades CCX de cuatro núcleos cada una (ocho núcleos en total), y a la externalización de los elementos I/O, que se integran en una pastilla de silicio central que comunica con todos los chiplets y que está fabricada en proceso de 12 nm.

Reducir y simplificar las unidades CCX e integrarlas en chiplets ha permitido a AMD dar forma a CPUs de hasta 64 núcleos y 128 hilos en 7 nm sin tener que asumir grandes riesgos, y sin que el precio se dispare a niveles astronómicos. Como hemos dicho el Threadripper 3990X tendrá dicha configuración, y AMD nos ha confirmado que su lanzamiento se producirá a principios de 2020. No nos han dado detalles sobre el precio, pero todo parece indicar que costará 2.999 dólares.

Threadripper 3960X y 3970X: un valor sólido

En el análisis que ha publicado Guru3D tenemos una gran cantidad de pruebas que dejan constancia de la gran mejora a nivel de rendimiento monohilo que ha logrado AMD frente a la generación anterior. Fijaos en las gráficas que acompañamos (podéis ampliarlas haciendo clic en ellas), en CPU-Z tenemos una diferencia de 61 puntos frente al Threadripper 2990WX.

Esa diferencia de rendimiento monohilo permite al Threadripper 3960X superar al Threadripper 2990WX en rendimiento multihilo, a pesar de que el primero tiene 24 núcleos y 48 hilos y el segundo 32 núcleos y 64 hilos, los mismos que el Threadripper 39670X. Las diferencias son claras, y los resultados se mantienen en las demás pruebas de rendimiento con cargas de trabajo altamente paralelizadas.

Sé lo que estáis pensando, ¿y qué hay del rendimiento en juegos? Pues como podemos ver en la segunda galería AMD ha hecho un excelente trabajo con estos nuevos procesadores. No solo son excelentes para trabajar y crear contenidos, sino que además permiten jugar al mismo nivel que cabría esperar de un procesador específico para gaming como el Core i9 9900KS, un chip al que Intel definió como «el mejor para juegos».

En resumen, los Threadripper 3960X y 3970X ofrecen un valor excelente en términos de rendimiento tanto en aplicaciones profesionales como en aplicaciones de consumo, juegos incluidos, y tienen un precio bastante equilibrado teniendo en cuenta sus prestaciones: 1.399 dólares y 1.999 dólares, respectivamente. Como contrapartida tenemos el hecho de que obligan a cambiar de placa base y que la plataforma que utilizan no es precisamente económica, algo que los aleja del usuario medio pero que los mantiene como una excelente opción para aquellos profesionales que busquen una solución con la que poder jugar y trabajar con todas las garantías sin tener que hacer una inversión enorme. Os recuerdo que, hasta hace nada, el Core i9 9980XE de 18 núcleos y 36 hilos costaba más de 2.000 dólares.

No quiero terminar sin hacer una referencia especial a otro análisis importante por al reputación y la solera del medio, Tom´s Hardware. En sus conclusiones han destacado como positivo prácticamente todo lo que ofrecen los nuevos procesadores HEDT de AMD, incluyendo la soldadura de indio que mejora la conductividad térmica a nivel del IHS, y han indicado, como único dato negativo, esa falta de retrocompatibilidad que ya os hemos comentado.

Los Threadripper serie 3000 no están dirigidos al usuario medio. Por conteo de núcleos ofrecen una potencia que no necesitamos, y el coste de su plataforma también es un problema para un usuario que solo tenga pensado jugar. Si quieres un chip muy potente y con una larga vida útil no te preocupes, no tienes que irte a esta serie, puedes optar por los Ryzen 9 3900X y Ryzen 9 3950X, equipados con 12 núcleos y 24 hilos y 16 núcleos y 32 hilos, respectivamente.