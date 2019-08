La pugna que libran actualmente Steam y la Epic Games Store trae causa en una polémica que, curiosamente, fue iniciada por figuras poco conocidas de la industria y apoyada en argumentos que, como hemos ido viendo, se han desmontado por completo de forma gradual.

Creo que uno de los mejores ejemplos lo tenemos en este artículo, donde vimos que un ex-desarrollador de Valve aseguraba que Epic Games Store era un «caballero de brillante armadura» que había venido a rescatar al gaming en PC de las garras de Steam. A priori puede parecer interesante, pero cuando empiezas a pensar un poco te das cuenta de que es una auténtica patraña.

Steam llegó en un momento en el que el mundo de los videojuegos en PC necesitaba un rescate de verdad, y planteó un modelo de negocio que era positivo tanto para desarrolladores como para usuarios. Dicho modelo ha ido evolucionando para adaptarse a las particularidades del sector a día de hoy, pero mantiene intacto su valor.

Hoy Steam es mucho más que una simple tienda online, es una plataforma y un punto de encuentro para una de las comunidades más grandes del mundo de los videojuegos. A través de ella podemos acceder a un enorme catálogo de juegos, disfrutar de un buen soporte técnico y encontrar ofertas muy apetecibles que nos permiten hacernos con nuestros juegos favoritos a precios realmente atractivos.

Estoy seguro de que los que tenéis cuenta en Steam desde sus inicios os acordaréis del enorme cambio que supuso y de los desafíos que tuvo que superar. En aquel momento la piratería amenazaba a una industria que seguía dando palos de ciego. Al final, la estrategia de la plataforma de Valve funcionó perfectamente y logró democratizar el acceso de los usuarios a los juegos originales a través de una acertada política de precios y de disponibilidad.

Lo sé, me estoy limitando a hablar de las glorias pasadas de Steam, y puede que alguno me diga que la Epic Games Store lo ha estado haciendo mejor en los últimos meses, pero sinceramente no estoy de acuerdo. Piensa, por un momento, ¿qué ha hecho la plataforma de Tim Sweeney más allá de regalar algunos juegos y de comprar exclusivas a golpe de talonario? Pero esto no es todo, ¿recuerdas la campaña de ofertas que excluyó a algunos grandes lanzamientos y dejó solo un puñado de títulos en rebajas?

Ahora vamos a pensar en Steam. La plataforma de Valve ha dado apoyo a nuevos desarrolladores, mantiene la posibilidad de que éstos recurran a campañas de acceso anticipado para conseguir recursos y ofrece temporadas de rebajas fantásticas que nos permiten hacernos con colecciones completas de juegos por muy poco dinero. Epic Games Store se ha limitado a comprar exclusivas para obligarte a ir a su plataforma si quieres jugar a un título determinado, ¿eso la convierte en salvadora de la industria? Creo que no hace falta dar una respuesta.

Deep Silver cree que Steam debe evolucionar y apuesta por Epic Games Store

El CEO de Deep Silver, Klemens Kundratitz, ha comentado recientemente que el modelo de negocio que mantiene Steam es anacrónico y ha hecho referencia al 70/30 que mantiene la plataforma de Valve, un tema que ya hemos discutido hasta la saciedad, y que parece que tendremos que tocar una vez más.

En su opinión ese modelo está obsoleto, y sostiene que aunque mantendrán una buena relación tanto con Steam como con Epic Games Store no descartan firmar nuevas exclusivas con la segunda, un enfoque que, francamente, no me sorprende.

Sobre el tema del porcentaje que se lleva Steam por juego vendido repito lo que dije en su momento. Mantener una plataforma del calibre de Steam conlleva un gasto considerable, y es evidente que no «vive del aire», es decir, necesita ingresos, como cualquier otra empresa.

La comisión que se lleva Steam solo ha sido cuestionada recientemente y, curiosamente, ha sido impulsada tras la entrada en escena de la Epic Games Store. Desarrolladoras y publicadoras han venido funcionando a la perfección durante los últimos años con ese modelo de negocio, y ahora, de forma súbita, resulta que no es viable. No, no es creíble, es un argumento que sirve para tapar una realidad simple y clara: los ingresos que reciben de la Epic Games Store a cambio de firmar exclusivas.

¿Veríamos críticas a Steam si siguiera el juego de Epic Games Store y pagara por exclusivas en su plataforma? Es una pregunta que se responde sola, pero en cualquier caso es algo que nunca veremos, ya que la plataforma de Valve no va a entrar en ese juego.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación y qué camino acaban tomando los principales desarrolladores del sector, pero ahora mismo lo único que debéis tener claro es que, como consumidores, lo que más nos beneficia es una distribución y una disponibilidad global de los juegos en la mayor cantidad de plataformas posibles, no solo porque podremos elegir dónde queremos disfrutar de nuestros juegos favoritos, sino porque además habrá más competencia a nivel de precios y mejores ofertas.