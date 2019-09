Epic Games Store pagó 9,5 millones de euros por la exclusiva de Control

Ya lo dijimos en su momento, Epic Games Store está creciendo a golpe de talonario. La plataforma de distribución de contenidos en formato digital de la compañía que dirige Tim Sweeney está pagando a desarrolladoras y publicadoras por hacerse con exclusivas temporales, una realidad que, al final, no resulta beneficiosa para nadie.

Sé que se ha cuestionado mucho el tema de los ingresos que reciben los desarrolladores en Steam (el famoso 70/30), y que también se ha comentado en más de una ocasión que la plataforma de Valve debería adaptarse a «los nuevos tiempos». Ya conocéis mi postura al respecto, ahora mismo los desarrollos están unificados y consolizados, así que toda esta polémica no termina de tener sentido.

Los desarrollos se han simplificado al máximo, y con ello se han reducido los costes de forma significativa, así que no entiendo por qué antes, cuando los desarrollos eran mucho más complejos (no es lo mismo adaptar a PC un juego desarrollado para PS3 y Xbox 360, basadas en PowerPC, que uno para PS4 y Xbox One, basadas en x86) era viable ese reparto de ingresos y ahora, de la noche a la mañana, ha dejado de serlo resulta, además, escandaloso para todo el mundo.

Polémicas a un lado lo que está claro es que lanzar exclusivas temporales en una plataforma no es bueno para el usuario, solo beneficia a la tienda que se lleva la exclusiva, que gana usuarios de forma artificial, y a la desarrolladora, que se lleva una compensación por esa exclusividad.

Esa compensación es, como sabemos, una cantidad de dinero determinada, es decir, un pago que según los creadores de DARQ era lo bastante atractiva como para tenerla en cuenta. Ellos al final la rechazaron por cuestión de principios, y sacaron a relucir la peor cara de la Epic Games Store cuando quisieron hacer un lanzamiento simultáneo en dicha plataforma y en Steam, pero su idea fue rechazada por la primera.

La fórmula mágica de la Epic Games Store no consiste en mejorar a nivel de plataforma, en ofrecer un valor real al usuario. Nada más lejos de la realidad, se limita a regalar dinero a las desarrolladoras para conseguir exclusivas y en ofrecer juegos gratis de forma continuada para engrosar (de forma artificial, como dijimos) su número de usuarios.

Una de las últimas exclusivas que han llegado a dicha plataforma ha sido Control, un juego que ha sido ampliamente criticado por su penosa optimización (en PS4 y Xbox One tenía caídas a 10 FPS) y que llegó a la Epic Games Store gracias a un pago de 9,49 millones de euros. Sí, esa ha sido la cifra que recibió Digital Bros, empresa matriz de 505 Games, publicadora de Control.

No está claro si ese dinero es un pago compensatorio o un adelanto, es decir, si es un dinero que Epic Games Store ha «regalado» a cambio de la exclusividad o un adelanto que irá recuperando de los ingresos que genere el juego a nivel de ventas, aunque creo que la primera opción es la única lo bastante «atractiva» como para «justificar» una exclusiva de este calibre.

Control tuvo un presupuesto medio de 20-25 millones de euros, así que la cifra representa un buen «pellizco» que les permite cubrir casi la mitad de lo que les costó desarrollar el juego. Al final las publicadoras y desarrolladoras velan por sus propios intereses, el consumidor queda en segundo plano, una realidad que queda perfectamente ilustrada en este caso.

