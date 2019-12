Samsung Galaxy S11 y Galaxy Fold 2 ya tienen fecha de presentación

El tener dos líneas de smartphones tope gama mete presión a Samsung para lanzar la generación Galaxy S11 durante la primera mitad del año, por lo que ya están apareciendo rumores sobre su fecha exacta de presentación.

Los últimos rumores que circulan indican que el Samsung Galaxy S11 podría ver la luz en un evento programado para el 18 de febrero de 2020 en la ciudad estadounidense de San Francisco. Sin embargo, los Galaxy S11 podrían no llegar solos, sino acompañados de un smartphone plegable que podría ser el Galaxy Fold 2.

El evento programado en San Francisco podría ser utilizado por Samsung para “calentar motores” de cara al Mobile World Congress. Por otro lado, es importante tener en cuenta que tanto la generación Galaxy S10 como el primer Galaxy Fold fueron presentados el 20 de febrero de 2019, así que la conocida corporación surcoreana estaría básicamente repitiendo las fechas de presentación y puesta a disposición de sus futuros smartphones, aunque un año después. Siguiendo esta línea, la generación Galaxy S11 vería la luz durante la primera mitad del mes de marzo de 2020, cosa que no tiene por qué ser igual para el presunto Galaxy Fold 2.

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020.

— Ice universe (@UniverseIce) 11 de diciembre de 2019