Los creadores de ‘Juego de tronos’ se atreven con Lovecraft

Los creadores de Juego de tronos son los nuevos niños bonitos de Hollywood. No hay estudio que no los quiera para llevar adelante algún proyecto que arrase en taquilla o por streaming, y esa parece ser una de las razones por las que la última temporada de la serie acabó retrasándose un año para ofrecer un final apresurado que no ha convencido a una gran parte de los seguidores: se les acumulan las ofertas millonarias y tienen mucho en qué pensar.

Así, los creadores de Juego de tronos, David Benioff y D.B. Weiss, tardaron poco en firmar un acuerdo que se dice ronda los 300 millones de dólares y por el que durante los próximos cinco años estarán produciendo contenidos para Netflix. Pero también iban a ser los encargados de la próxima trilogía de Star Wars, cuyo estreno está previsto para 2020. Sin embargo, terminaron rechazándolo porque no tienen tiempo para todo. Así de solicitados están.

Claro que no es lo mismo enrolarse para una trilogía de Star Wars que hacer películas sueltas y se acaba de confirmar la primera: una aventura de terror fantástico para Warner Bros. ambientada en el mundo imaginario de H. P. Lovecraft. Apenas han trascendido detalles, salvo que no se basará en una de las obras del escritorio estadounidense, sino en una derivada que lo cierto es que puede dar para mucho -para más de una película si va bien en taquilla- por la premisa que sostiene.

En concreto, David Benioff y D.B. Weiss utilizarán la historia de Hans Rodionoff para la novela gráfica Lovecraft, que a grandes rasgos es una biografía inventada del escritor que plantea un escenario de lo más inquietante: ¿y si todo sobre lo que escribió Lovecraft no fuese un producto de su imaginación, sino algo real a lo que tuvo que enfrentarse en vida? Vaya por delante que Lovecraft no tuvo un vida muy amable, especialmente durante su juventud, pero…

Pero da igual. Los creadores de Juego de tronos han demostrado, a pesar del tropezón que tuvieron con la última temporada de la serie, que saben mantenernos pegados a la pantalla cuando el material que tienen entre manos vale la pena, y el imaginario que plasmó Lovecraft en sus novelas y cuentos es una mina que hasta ahora nadie ha explotado como se merece, así que tienen el beneficio de la duda. Habrá que ver cómo se lo montan.