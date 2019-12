Microsoft insiste en la inclusión de publicidad en las aplicaciones de Windows 10

La transición de Microsoft de un modelo basado en la venta de productos a otro principalmente apoyado en los servicios es algo que ha traído algunos cambios que han sido introducidos en Windows 10, entre ellos la muestra de publicidad tanto en aplicaciones como en el propio sistema. A pesar de las críticas, la corporación de Redmond parece decidida a implementar políticas más agresivas en lo que se refiere al despliegue de publicidad en sus aplicaciones y sistemas operativos.

Según cuentan en Softpedia, Microsoft habría tomado la decisión de apostar por una política más agresiva en el despliegue de publicidad en la aplicación oficial de correo electrónico de Windows 10. Si bien esta situación no es nueva, ya que los usuarios de Insider han tenido que cargar con eso desde hace tiempo como parte de una prueba según la compañía, ahora esto pinta que se extenderá a todas las instancias de la aplicación de correo de Windows 10, incluso para los usuarios regulares. De hecho, y según el citado medio, la publicidad ya puede verse en la versión 1909 del sistema operativo.

La publicidad en la aplicación de correo electrónico de Windows 10 muestra un anuncio invitando al usuario a descargar y usar la aplicación de Outlook para móviles (con instrucciones incluidas), el cual sigue mostrándose incluso si se le hace caso y se tiene la misma cuenta configurada tanto en Windows 10 como en el móvil.

Microsoft ha dicho que la publicidad no puede ser eliminada, aunque anima a los usuarios a reportar sobre el tema: “Los anuncios en la aplicación se mostrarán independientemente de la dirección de correo electrónico con la que la use. No se puede eliminar, pero puede enviarlo como sugerencia dentro del Centro de opiniones en Windows 10 aquí.”

Como ya explicamos en su momento, Microsoft quiere generar ingresos a través de servicios, y uno de esos servicios es la publicidad, que no solo es mostrada en Bing, cosa lógica si tenemos en cuenta que de alguna manera tiene que generar ingresos para que sea sostenible, ya que los usuarios no pagan por usarlo, sino también en aplicaciones y el propio Windows 10, emulando así (o al menos acercándose mucho) el modelo que Google ha implementado en Android.

Viendo el nuevo enfoque que Satya Nadella está impulsando en Microsoft, la inclusión de publicidad en Windows 10 (sistema y aplicaciones) es algo que apunta ir a más, y no sería descartable que la venta de licencias fuera sustituida tiempo después por una cuota para no mostrar publicidad.