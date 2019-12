La búsqueda de Windows 10 se amplía, pero obliga a usar Bing y Edge

Microsoft ha ampliado las funciones de la barra de búsqueda de Windows 10, ahora convertida casi en un mini navegador web alimentado por su motor de búsqueda Bing, incluyendo la nueva característica de «búsqueda visual».

No es la primera vez que se critica a Microsoft por impulsar sus propios servicios y aplicaciones aprovechando el monopolio de Windows en sistemas operativos de escritorio. Este es un nuevo caso. Y es que parece que la nueva barra de búsqueda está diseñada pensando en aumentar estadísticas de su navegador y sobretodo de su motor de búsqueda Bing, que ahora ocupa un lugar fundamental en esta característica. Ambos están muy retrasados frente al liderazgo de Google con Chrome y Search.

Ya sabes que Microsoft ha rediseñado la barra de búsqueda de Windows 10 una vez que decidió fulminar a Cortana. Pocos usuarios habían entendido que el asistente digital tuviera que compartir presencia y espacio con el importante apartado de las búsquedas. Como otros componentes de Windows 10, solo se entendía por motivos comerciales para impulsar una Cortana cuyo uso está muy por debajo de lo esperado y ha sido superada por Alexa o Google Assistant. El desastre de Windows Mobile ha dado al traste con ésta y otras estrategias.

Desde entonces, Microsoft ha ido probando el nuevo diseño en el canal Insiders y ahora llega al canal estable como una nueva oferta para llevar «resultados web rápidos y convenientes directamente a la barra de búsqueda en Windows». El objetivo es ampliar esta función mucho más allá de la búsqueda clásica de un archivo o una aplicación de Windows, añadiendo búsquedas web y visuales.

Nueva búsqueda de Windows 10: todo Edge y Bing

«El objetivo es habilitar la búsqueda en Windows para llevar la web a donde se encuentra», dicen desde Microsoft. «Las personas pasan mucho tiempo en la web y en los navegadores. Vimos una oportunidad para ayudar a las personas a ahorrar tiempo en Windows al brindar resultados web rápidos y convenientes directamente a la barra de búsqueda en Windows. Manténgase en la tarea y en su flujo de trabajo, simplemente presionando la tecla de Windows o haciendo clic en el cuadro de búsqueda».

Por ejemplo, ahora puedes ingresar una URL en el cuadro de búsqueda y serás llevado directamente al sitio web que deseas. El problema es que se abrirá Edge, un desarrollo que al menos hasta que no termine de llegar el nuevo desarrollo basado en Chromium tiene una cuota muy limitada. Microsoft suma un acceso para Edge, pero no da respuesta al usuario que usa Chrome y Mozilla obligándolo a usar un navegador que no quiere usar.

Lo mismo ocurre con Bing. «La búsqueda visual es una nueva forma de búsqueda», explican desde Microsoft tras el añadido de esta nueva función del motor de búsqueda. «Hay muchas cosas que no puedes describir con palabras para obtener resultados lo suficientemente buenos. Al usar una imagen como entrada para la búsqueda, Bing puede ayudarte a buscar lo que ves».

Para usarlo, simplemente haz clic en el botón situado en la esquina inferior derecha de la función de búsqueda, añade cualquier parte de la pantalla y Bing lo usará para buscar en la web. Lo hemos probado en las versiones Insider y funcionar, funciona bien, aunque algunos tipos de resultados (como los de compra) solo están disponibles por el momento en Estados Unidos y Reino Unido.

El problema es el mismo que el de Edge, te obliga a usar Bing cuando la mayoría de usuarios prefieren usar otros motores como Google Search o alguno de los alternativos a ambos. Si bien me gusta la idea de que la búsqueda web, y la búsqueda visual, se incorporen a Windows, es difícil ignorar el hecho de que todo el esfuerzo de Microsoft esté enfocado en «obligar» al usuario a usar sus propios servicios.

Y hay otra cuestión. Dado que la mayoría de los usuarios ya tienen uno o más navegadores web abiertos cuando usan Windows, nos preguntamos si no es más sencillo y rápido realizar la búsqueda directamente en ellos y no perder tiempo en hacerlo en la barra de Windows si además te ofrece los resultados en un navegador que no usas. Te toca opinar. ¿Has probado la nueva barra de búsqueda de Windows 10?