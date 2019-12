La luz ha sido, como antagonista de la oscuridad, uno de los pilares más importantes sobre los que se ha construido la vida humana. Primero aprendimos a utilizarla para nuestra supervivencia, posteriormente la extendimos a diferentes sectores y niveles en los que resultaba extremadamente útil, y finalmente la hemos convertido en una herramienta de diversión más, un enfoque este último que Corsair ha sabido elevar a otro nivel gracias a iCUE y a la iluminación inmersiva.

Es un hecho, sin la luz no habríamos podido llegar a donde estamos. Su importancia es, a día de hoy, tan grande que basta pensar por un momento como sería el mundo sin luz para darse cuenta de ello. La luz nos permite ver, nos sirve de guía y nos ayuda a superar obstáculos, pero también nos permite expresar emociones, desarrollar nuestro lado más creativo y crear nuestro propio estilo. Ya no es solo un elemento de supervivencia, es una parte fundamental de nuestra vida y de nuestro «micromundo».

¿Crees que exagero? Piensa en la importancia que tiene la iluminación en tu hogar, no solo como elemento que te permite ver, sino también como pieza clave a la hora de decorar y de crear tu propio espacio, tu propio estilo. ¿Sorprendido? No te preocupes, es comprensible, la luz se ha convertido en algo tan importante y tan básico que tendremos a normalizarla de tal manera que no siempre llegamos a ser conscientes de su importancia y del papel que juega en nuestra vida.

Esa realidad se ha extendido al mundo del PC durante los últimos años, y lo ha hecho en diferentes fases. Durante su primera etapa la iluminación LED se introdujo de una manera bastante discreta, con pequeños componentes que ofrecían iluminación en tonos fijos con una calidad bastante «ajustada», limitándose principalmente a ratones y teclados. Posteriormente se fue integrando en periféricos e incluso se aplicó a componentes tan importantes como las placas base, la tarjeta gráfica y la memoria RAM.

No fue casualidad. La popularidad de la iluminación LED RGB ha ido creciendo, y los grandes del sector han sabido dar respuesta a esa demanda con soluciones cada vez más atractivas y de mayor calidad. En este sentido Corsair consiguió un importante hito con la introducción de la iluminación LED RGB inmersiva en juegos, un avance muy importante que ya tuvimos la oportunidad de contaros en este artículo, y recientemente ha ampliado su catálogo con la serie Corsair iCUE LS100 Smart Lighting Strip, que permite añadir iluminación LED RGB de alta calidad a diferentes periféricos y superficies sin esfuerzo, disfrutar de efectos de iluminación ambiental avanzada y crear espacios únicos.

Navidad, tiempo de luz y esperanza: vívela a tu manera con la iluminación de Corsair

Es imposible negarlo, la Navidad es una de las épocas más importantes, más esperadas y más queridas del año. Es fácil dejarse llevar por el espíritu navideño y decorar la casa con motivos varios que van desde el clásico árbol «vestido» con diferentes elementos para darle un toque de color hasta figuras, pósters e imágenes que podemos colgar en la pared y, como no, luces navideñas.

Una navidad sin luces no es lo mismo, forma parte del espíritu propio de estas fechas y es una parte fundamental de la decoración y del espectáculo que tanto disfrutamos en estas fechas. Puede que ya tengas listo tu hogar para disfrutar de estas fiestas, ¿pero has preparado tu PC? Si utilizas periféricos y componentes Corsair puedes personalizar el sistema de iluminación LED RGB para darle un toque navideño a tu equipo. No exagero, lo que ves en el vídeo es solo un pequeño ejemplo de todo lo que puedes hacer con iCUE, una herramienta fantástica que te permitirá crear efectos dinámicos de iluminación totalmente personalizados.

La interfaz de iCUE es intuitiva, fácil de utilizar, integra a la perfección todos los componentes y accesorios de Corsair y tiene un soporte pleno y continuado tanto en Windows como en macOS. A título personal lo tengo claro, es la mejor herramienta de su estilo que he probado hasta el momento, y creedme, he tenido la oportunidad de probar muchas aplicaciones de este tipo durante los últimos años.

Con iCUE y la iluminación LED RGB personalizable de Corsair puedes vestir tu PC con un elegante atuendo de luz navideña, y también puedes adaptarlo a cada día, a cada evento, o dejarlo «conjuntado» con la iluminación y la decoración de tu hogar.

Crea un entorno único y adaptado a tu estado de ánimo con la iluminación LED RGB de Corsair

La iluminación LED RGB de Corsair y la herramienta iCUE te permitirán disfrutar de la Navidad de una manera única, su potencial va mucho más allá. ¿Te imaginas disfrutar cada día de un entorno de trabajo personalizado y totalmente adaptado a tu estado de ánimo? Pues esa es otra de sus posibilidades.

A través de iCUE puedes, por ejemplo, crear ciclos de luces con colores cálidos y ajustar al milímetro su velocidad de transición y el sentido en el que se mueve la iluminación. Imagina, por ejemplo, una imponente mañana de verano con un tremendo cielo azul y un Sol abrasador. Sería genial acompañar una jornada laboral con una iluminación ambiental en tonos azules, blancos y amarillos, ¿verdad? O quizá prefieras el clásico efecto de iluminación arcoíris en rotación para dar un toque de alegría a tu escritorio. No hay problema, con iCUE y la iluminación LED RGB de Corsair el límite lo pone tu creatividad.

¿Quieres mostrar tus colores? Puede que no seas futbolero, pero sí un gran amante de la saga Star Wars, por ejemplo. Pues bien, con iCUE y la iluminación LED RGB de Corsair puedes demostrar de qué lado estás: ¿la fuerza está contigo o prefieres el lado oscuro? Deja que tu PC hable por ti.

La luz y los colores influyen en nuestro estado de ánimo, y también en lo que transmitimos a otras personas, así que no subestimes su importancia y aprende a sacarle el máximo partido. Con iCUE lo tienes muy fácil, ya que, como te hemos comentado, puedes crear diferentes perfiles con efectos estáticos o dinámicos y alternar entre ellos para disfrutar de tus días como prefieras.

Iluminación inmersiva de Corsair: disfruta de tus juegos favoritos como nunca

Con iCUE puedes utilizar la iluminación LED RGB de los periféricos y accesorios de Corsair para crear tu propio estilo, pero también puedes aprovecharla para sumergirte de lleno en tus juegos favoritos gracias a la iluminación inmersiva. Juegos como The Division 2, Metro Exodus, Far Cry New Dawn, Far Cry 5, Diablo III y Blair Witch son compatibles con esta tecnología.

La sensación de inmersión que conseguimos a través de esta tecnología es realmente buena, sobre todo cuando jugamos con poca luz ambiental o en una situación de oscuridad total, ya que en esas condiciones los efectos de luz destacan más y resultan más llamativos.

Como podemos ver en los vídeos que acompañamos los resultados son espectaculares. Personalmente mi juego favorito de todos los que soportan la tecnología de iluminación inmersiva de Corsair es The Division 2, un título que es capaz de mostrar una gran variedad de efectos de forma dinámica utilizando la iluminación inmersiva. Por ejemplo, cuando llueve en un escenario lo muestra con un efecto dinámico muy atractivo, y cuando abrimos el mapa refleja las tonalidades de la interfaz de una manera sublime.

Otros efectos muy chulos que consigue la iluminación inmersiva en este juego son el indicador de daño, que activa un tono rojo muy llamativo que nos pone en alerta de manera directa, el efecto con tonalidades anaranjadas y amarillas, que aparece cuando nuestro personaje se está quemando, y los efectos en tonos verdes y blancos que aparecen cuando utilizamos un kit de reparación de armadura para «curar» a nuestro personaje.

Corsair cuida el soporte con actualizaciones frecuentes y mantiene una compatibilidad total incluso con los periféricos más antiguos, un valor importante que también merece la pena tener en cuenta, ya que te permitirá aprovechar al máximo tus periféricos favoritos.

Iluminación inmersiva de Corsair en The Division 2

Iluminación inmersiva de Corsair en Metro Exodus

Iluminación inmersiva de Corsair en Far Cry New Dawn

Tres productos para empezar a iluminar tu día con Corsair por poco dinero

Si has llegado hasta esta parte del artículo es porque te gusta todo lo que ofrece la iluminación LED RGB de Corsair y la plataforma iCUE, pero es probable que tengas dudas o que ni siquiera sepas por dónde debes empezar, sobre todo si eres un recién llegado y nunca has tenido un periférico de la compañía estadounidense.

No te preocupes, es normal, Corsair ofrece actualmente una enorme variedad de productos con precios para todos los bolsillos, así que es fácil perderse buceando en su impresionante catálogo y tener dudas a la hora de elegir. Con mucha frecuencia ayudo a familiares, amigos y conocidos a elegir los componentes y los accesorios que creo que mejor se pueden ajustar a sus necesidades, siguiendo siempre un principio claro: que ofrezcan un buen valor calidad-precio, y eso es lo que voy a hacer con vosotros.

Para disfrutar de la iluminación LED RGB de Corsair no es necesario contar con una enorme cantidad de periféricos o de componentes, y tampoco hay que gastar mucho dinero, solo tenemos que saber elegir. Si quieres acceder a esta tecnología y dar un toque de color a tu escritorio sin tener que asumir una gran inversión estos son los tres productos que debes tener muy en cuenta:

Teclado Corsair K70 MK.2 RGB

Uno de los mejores teclados mecánicos que existen. Tuve la oportunidad de analizarlo en su momento, y me gustó tanto que empecé a utilizarlo a diario y acabó por convertirse en mi nuevo compañero de vida. En mi caso he elegido la versión con interruptores Cherry MX Red porque son los que mayor equilibrio ofrecen a la hora de jugar y de trabajar.

Su calidad de construcción y la respuesta de sus teclas es soberbia, y la calidad de la iluminación LED RGB no se queda atrás. El teclado es la una de las piezas más importantes a la hora de interactuar con nuestro PC, y por ello es el periférico al que debemos dar una mayor prioridad si queremos empezar a disfrutar de la iluminación inmersiva de Corsair.

Podemos conseguirlo rebajado a 129,99 euros por tiempo limitado, un precio fantástico para un teclado casi perfecto.

Ratón Corsair Nightsword RGB

Es un ratón perfecto para los amantes de los juegos que quieran una solución cómoda, altamente personalizable, con un diseño atractivo y un acabado de primera. También tuve la oportunidad de analizarlo, y mi experiencia con él fue muy positiva.

Puede que alguien se pregunte que por qué un ratón como segundo periférico recomendado para disfrutar de la iluminación inmersiva de Corsair, y la razón es muy sencilla, porque es, junto con el teclado, otro elemento fundamental que utilizamos para interactuar con nuestro PC.

El Corsair Nightsword RGB viene con un completo juego de iluminación LED RGB que se extiende tanto por el frontal como por el lateral, la parte posterior y superior. Esta generosa distribución lo convierte en una de las mejores opciones que existen en el catálogo de Corsair para disfrutar de forma óptima de la iluminación inmersiva.

Está disponible con un precio de 69,99 euros, una cifra muy buena teniendo en cuenta el valor que ofrece.

Torre Corsair iCUE 465X RGB

Terminamos con una torre, un componente que juega un papel muy importante a la hora de disfrutar de la iluminación LED RGB y de la tecnología de luz inmersiva de Corsair. Si os habéis fijado en los vídeos que hemos acompañado os habréis dado cuenta de que los efectos destacan mucho en los ventiladores LED del frontal.

Pues bien, la torre Corsair iCUE 465X RGB, que también puede analizar recientemente, es un modelo sobresaliente que ofrece un gran espacio interno, nos permite gestionar el cableado de maravilla y crear un flujo de aire perfecto para evitar problemas de temperatura. Su diseño es, además, muy elegante y muy atractivo, gracias al uso de cristal templado en el lateral y en el frontal.

Su valor de cara a empezar a disfrutar de la iluminación LED RGB viene por el hecho de que incluye tres ventiladores Corsair LL120 RGB y un Lighting Node Core, lo que significa que está preparada para integrarse a la perfección con iCUE y que nos permitirá disfrutar desde el primer minuto de la iluminación inmersiva de Corsair.

Tiene un precio de 124,99 euros. Por ese dinero ofrece un valor muy sólido ya que, como dijimos, tiene una calidad de construcción excelente y viene con tres ventiladores Corsair LL120 RGB y un Lighting Node Core.