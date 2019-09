Corsair iCUE 465X RGB, análisis: un esmoquin de cristal

La semana pasada vimos la presentación del Corsair iCUE 465X RGB, un chasis de tipo semitorre que se presentaba con un diseño clásico y elegante. Sus líneas y su acabado en acero y cristal templado le dan una terminación premium, y el Lightning Node Core remata el conjunto y añade un toque «inteligente» que nos permitirá disfrutar de la iluminación inmersiva de Corsair.

El chasis siempre ha sido un elemento importante, no solo por el valor estético y de personalización que representa, sino también por todo lo que supone en cuanto a espacio interno, flujo de aire y distribución de componentes, una realidad que debemos tener presente, ya que puede marcar diferencias importantes tanto a nivel de temperaturas de trabajo como de capacidad de ampliación y gestión del cableado.

Como dijimos en su momento estábamos preparando un montaje completo para poder valorar el potencial real que ofrece el chasis Corsair iCUE 465X RGB y mostraros, de paso, lo que podéis conseguir con dicho chasis, y hoy, por fin, estamos listos para compartirlo con vosotros.

Antes de empezar queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad del chasis Corsair iCUE 465X RGB y por permitirnos, como siempre, trabajar con calma y con total libertad. Sin más preámbulos, empezamos. Poneos cómodos.

Corsair iCUE 465X RGB: primer vistazo

Este nuevo chasis de Corsair posiciona dentro de la gama media de la compañía estadounidense, aunque presenta detalles de gran calidad que son más propios de la gama alta. Como anticipamos está construido sobre una estructura de acero y tiene dos láminas de cristal templado, una en el lateral y otra en el frontal.

La colocación de cristal templado en el lateral y en el frontal no es casualidad, Corsair ha tomado esta decisión a nivel de diseño para que queden a la vista tanto los componentes como los ventiladores frontales. El resultado es, como podemos ver en las imágenes adjuntas, realmente bueno. Todo luce de maravilla, y el cristal templado añade un toque único en el frontal que no tendríamos con una terminación en metal o en plástico.

El interior es bastante amplio. Tenemos espacio suficiente para colocar tarjetas gráficas de gran tamaño, placas base ATX con sistemas de disipación pasiva voluminosos, memoria RAM de gran altura y sistemas de refrigeración líquida AIO (todo en uno) que utilicen radiadores de hasta 360 mm sin problema.

Tenemos bastante margen para jugar con la distribución de componentes en función del equipo que queramos montar, la gestión del cableado es perfecta y la ubicación de las unidades de almacenamiento y de la fuente de alimentación está bien planteada, ya que ambas quedan «escondidas», lo que nos permite conseguir un montaje más limpio y mucho más atractivo.

En la parte trasera tenemos siete ranuras de expansión y espacio para un ventilador de 120 mm, donde podemos montar también un radiador de 120 mm, utilizado en los kits AIO de refrigeración líquida de un solo ventilador (como el Corsair H60 2018, por ejemplo). En la parte superior tenemos espacio para dos ventiladores de 120 mm o uno de 120 mm y otro de 140 mm, y en el frontal podemos colocar hasta tres ventiladores y un radiador de 360mm.

Para que todo esté más limpio y que los mantenimientos sean mínimos y muy cómodos contamos con tres filtros de polvo que están repartidos en el frontal, en la zona superior y en la parte inferior. Son muy fáciles de desmontar y de colocar, y limpiarlos no nos llevará más de unos segundos. Viene, además, con tres ventiladores Corsair LL120 RGB y un Lightning Node Core.

Tras esta introducción pasamos a repasar las especificaciones clave del Corsair iCUE 465X RGB:

Construcción en acero y cristal templado de 4 mm de grosor en el lateral y el frontal.

de 4 mm de grosor en el lateral y el frontal. Espacio interior optimizado para conseguir una buena distribución de componentes, una perfecta gestión del cableado y un buen flujo de aire.

y un Capacidad para montar hasta seis ventiladores de 120 mm.

de 120 mm. Admite radiadores de hasta 360 mm y es compatible con ventiladores de 140 mm.

y es compatible con ventiladores de 140 mm. Dispone de un espacio dedicado para colocar y ocultar la fuente de alimentación.

la fuente de alimentación. Tiene espacio para dos unidades de 3,5″ y cuatro de 2,5″ .

. Cuenta con tres filtros de polvo fáciles de extraer y de limpiar.

fáciles de extraer y de limpiar. Dispone de siete ranuras de expansión (más dos en vertical).

(más dos en vertical). En la parte frontal integra un conector jack de 3,5 mm y dos puertos USB 3.0 .

. Incluye un Lightning Node Core y tres ventiladores Corsair LL120 RGB.

y tres ventiladores Es compatible con iCUE y está preparada para ofrecer una experiencia RGB totalmente personalizable.

Soporte total de la iluminación inmersiva LED RGB de Corsair, disponible en algunos de los juegos triple A más importantes.

de Corsair, disponible en algunos de los juegos triple A más importantes. Medidas y peso: 467 mm x 216 mm x 455 mm , 8 kilogramos.

, 8 kilogramos. Compatible con tarjetas gráficas de hasta 37 cm de longitud, fuentes de alimentación de 18 cm y ventiladores CPU de hasta 17 cm de altura.

Corsair iCUE 465X RGB: nuestra experiencia

Este chasis tiene puntos en común con el Corsair iCUE 220T RGB Airflow que analizamos en su momento, ya que ambos incluyen un Lightning Node Core y vienen con ventiladores Corsair LED RGB, pero tienen un diseño y unos acabados distintos, y están dirigidos a usuarios diferentes.

El primero es un chasis muy compacto, pensado para aquellos usuarios que quieran tener la oportunidad de montar un PC de alto rendimiento en un espacio contenido sin tener que hacer sacrificios, mientras que el Corsair iCUE 465X RGB es un chasis más generoso en tamaño y en espacio interno, algo que se deja notar a la hora de montar cada componente y de gestionar el cableado.

Hemos repetido el montaje del análisis anterior, y gracias a ese mayor espacio interno que ofrece el Corsair iCUE 465X RGB no hemos tenido problemas para asentar una GIGABYTE GTX 980 Ti G1 Gaming y un kit AIO Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum, que integra un radiador de 240 mm y dos ventiladores de 120 mm. En el frontal tenemos tres ventiladores Corsair LL120 RGB, un conjunto que hemos rematado con dos ventiladores más en la parte superior y otro en la parte posterior. En total tenemos ocho ventiladores, seis más dos acoplados al radiador.

El flujo de aire que hemos creado ha sido realmente bueno, tanto que los valores que hemos registrado con un uso intensivo son prácticamente perfectos. Por ejemplo, jugando a The Division 2 durante una hora y media consecutiva el procesador se ha mantenido en valores medios de 60 grados, y la tarjeta gráfica ha quedado estabilizada en 77 grados. Tened en cuenta que ambos componentes han funcionando con un alto nivel de overclock.

La configuración de los ventiladores y de la iluminación LED RGB ha sido muy sencilla, gracias al software iCUE de Corsair. A través de dicha herramienta podemos elegir, en cuestión de segundos, los efectos que queremos aplicar, y también podemos crear una iluminación totalmente personalizada o descargar perfiles desarrollados por la comunidad de Corsair.

El sistema de iluminación inmersiva de Corsair ha funcionado a la perfección en todo momento, como podéis ver en las imágenes adjuntas. La hemos probado con los juegos The Division 2, Metro Exodus, Far Cry New Dawn y Diablo III.

Antes de pasar al apartado de conclusiones os dejo un listado con todos los componentes que hemos utilizado en este montaje:

Procesador Ryzen 7 1800X con ocho núcleos y dieciséis hilos a 4 GHz.

32 GB (4 x 8 GB) de RAM Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 a 3.200 MHz (CL16).

Placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 con BIOS F25.

Sistema de refrigeración Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum.

Tarjeta gráfica GIGABYTE 980 TI G1 Gaming con 6 GB de GDDR5 a 7,9 GHz y GPU a 1.498 MHz.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair Force Series MP510 de 960 GB, donde se ha instalado el juego.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Seis ventiladores Corsair LL120 RGB.

Notas finales: un gran valor en relación calidad-precio

La Corsair iCUE 465X RGB se presenta como una de las semitorres más completas, equilibradas y bien terminadas del mercado. Su precio es de 124,99 euros, una cifra muy buena si tenemos en cuenta todo lo que ofrece:

Construcción en acero y cristal templado.

Amplio espacio interno, filtros antipolvo y buena distribución de componentes.

Tres ventiladores Corsair LL120 RGB.

Un Lightning Node Core.

Un kit de tres ventiladores y un Lightning Node Core tiene un precio de 55,90 euros. He querido hacer mención expresa a esto porque nos ayudará a entender mejor por qué decimos que Corsair ha sabido equilibrar el precio de la iCUE 465X RGB. No es solo una semitorre terminada en acero y cristal templado, es un chasis inteligente que está preparado para que podamos disfrutar desde el primer momento de una buena refrigeración, de una iluminación LED RGB totalmente personalizada y de la iluminación inmersiva en juegos.

Durante el proceso de montaje no hemos experimentado ningún tipo de problema, la calidad de acabados se deja notar desde el primer momento y el flujo de aire que hemos creado mantiene todos los componentes clave en temperaturas que rondan, de media, entre los 35 grados con un uso ligero (edición de textos). Bajo un uso intensivo los valores tampoco se disparan, ya que tanto el procesador como la tarjeta gráfica han registrado valores de 60 y 77 grados, respectivamente.

Si buscas una semitorre amplia, funcional, con una buena calidad de construcción y un diseño atractivo pero tienes un presupuesto ajustado la Corsair iCUE 465X RGB es una excelente opción, sobre todo si quieres disfrutar de la iluminación inmersiva de Corsair y darle un toque de color a tu escritorio.