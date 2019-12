No hay resumen de tecnología que se precie que no tenga en cuenta estos pequeños dispositivos que han cambiado la manera de comunicarnos y para algunos usuarios hasta de vivir teniendo en cuenta la dependencia que tienen (o sufren) de ellos. Aunque 2019 terminará con una caída ligera de ventas confirmando la tendencia a la baja del segmento observada el año pasado donde se puso fin a un boom de ventas impresionante, no cabe duda que con 1.500 millones de unidades vendidas anualmente son el grupo de producto de referencia.

La oferta de smartphones es simplemente apabullante y se incrementará los años siguientes con la llegada del 5G o con los nuevos plegables como revulsivo. Aunque es complicado seleccionar solo uno nos «tiramos a la piscina» y os dejamos los «mejores smartphones de 2019». O mejor, los que más han gustado a los redactores de MC porque podríamos hacer diez o veinte listados distintos y es seguro que tú tendrás tu propia opinión.

Apple iPhone 11 Pro

Gama: Alta

Característica más destacable: Experiencia de uso

Precio: 1.159 euros

Recomendado por Tomás Cabacas

Desde mi punto de vista, Apple ha dado un importante paso adelante con el nuevo iPhone 11 Pro. La combinación de un sistema de cámaras sublime, mejoras importantes en términos de autonomía, una pantalla excelente y una calidad de construcción sin rival hacen de este dispositivo la opción número uno cuando se trata de hablar de smartphone premium.

Que el iPhone 11 Pro es caro es una obviedad. La primera que lo sabe es Apple, que posiciona el iPhone 11 en primera línea de batalla y reserva la línea Pro para aquellos usuarios menos sensibles al precio y dispuestos a pagar más por tener lo último. Es en este punto donde el iPhone 11 Pro se queda solo: hay smartphones con más RAM, con más megapíxeles o con una pantalla mejor pero esto no va de comparar tablas de especificaciones técnicas sino de poner el mejor hardware posible al servicio de la experiencia de uso: es en este punto donde creo que iOS 13 sobre este dispositivo no tiene competencia.

Es probable que si este artículo hablara de los smartphones con mejor relación calidad precio o qué smartphone recomiendo comprar para estas navidades el elegido hubiera sido otro terminal pero si se trata de premiar a lo mejor, creo que Apple se alza con el premio al mejor smartphone que podemos comprar ahora mismo.

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

Gama: Alta

Característica más destacable: Pantalla Dynamic AMOLED

Precio: 1.209 euros

Recomendado por Juan Ranchal

Me ha gustado esta serie desde el primer modelo y fui en su día (y por unos cuantos años) un feliz propietario del Note 4. En una época donde el tamaño de pantalla en móviles todavía no había alcanzado las cotas actuales, estos modelos de Samsung fueron los primeros y la verdadera referencia del concepto del «phablet». Otros aspectos para considerarlos como tal, como el lápiz óptico, no ha sido superado por ningún otro fabricante.

Después del fiasco del Note 7, Samsung ha recuperado la serie con varios modelos hasta que el pasado verano estrenó los Galaxy Note 10 en dos modelos con distintos tamaños de pantalla. Aunque soy un defensor declarado de la gama media en móviles (la más equilibrada en precio/prestaciones) la versión Plus del Note 10, en su versión con soporte para el 5G, es en mi opinión el mejor smartphone de este año y del mercado.

Si la pantalla es el componente estrella de casi cualquier equipo, el Note 10+ presume de contar con una de las mejores gracias a un panel Dynamic AMOLED, soporte para HDR10+ y unas dimensiones y resolución estratosféricas, perfectas para sacarle partido a un lápiz óptico S-Pen mejorado para la ocasión y para el que no encontrarás alternativa de mayor potencial en ningún otro smartphone. A pesar de su gran tamaño, Samsung se las ha arreglado para disminuir su grosor y contener el peso, al tiempo que mantiene la resistencia al polvo y al agua con certificación IP68.

Su sistema de cámaras está a la altura de la del mejor móvil al igual que su chipset, memoria, almacenamiento y conectividad, todo lo último disponible en el lanzamiento y todo al máximo nivel. Además de sus funciones de móvil, conviene destacar el soporte para el PlayGalaxy Link, un servicio que permite transmitir juegos desde un PC con Windows 10 a un móvil inteligente de Samsung. También su funcionamiento en el escritorio como un PC básico Linux gracias a la función Samsung DeX.

En resumen y en mi opinión. Si te gustan los móviles para todo uso, grandes, potentes, perfectamente preparados para uso con stylus, con soporte para las nuevas redes 5G y estás dispuesto a «invertir» en su elevado precio, Galaxy Note 10 Plus 5G es lo más completo del mercado y un smartphone para muchos años. Más información y venta en el portal de Samsung.

Xiaomi Mi 9

Gama: Alta

Característica más destacable: Calidad/precio

Precio: 499 euros

Recomendado por Isidro Ros

El Xiaomi Mi 9 ha sido todo un ejemplo a seguir por su excelente valor precio-prestaciones. Con este terminal la compañía china ha demostrado que se puede lanzar un terminal tope de gama perfectamente equipado y a la última sin tener que superar la barrera de los 449 euros (precio de salida), y sin hacer sacrificios a nivel de diseño ni de calidad de construcción.

Su SoC Snapdragon 855 le permite ofrecer un rendimiento excelente tanto en tareas y aplicaciones exigentes como en juegos, y sus 6 GB de memoria RAM unidos a sus 64 GB de capacidad de almacenamiento son sinónimo de una buena experiencia de uso, y de una larga vida útil. No importa lo que quieras hacer hoy o mañana, el Xiaomi Mi 9 cuenta con un hardware de primera que te permitirá afrontar con garantías cualquier carga de trabajo.

En términos de diseño su línea marcadamente minimalista le confiere un gran atractivo, y su acabado en metal y cristal hace que no tenga nada que envidiar a otros modelos más caros. Especial mención merece su terminación todo pantalla, que presenta unos bordes muy reducidos. La cámara frontal se integra en un pequeño espacio tipo «gota de agua», y el lector de huellas dactilares está ubicado en la pantalla.

Y hablando de la pantalla, esta tampoco desentona en absoluto. El Xiaomi Mi 9 monta un panel Super AMOLED de 6,39 pulgadas con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles, más que suficiente para garantizar una experiencia de uso óptima tanto en un uso diario como reproduciendo juegos y contenidos multimedia.

No podemos olvidarnos del conjunto de cámaras traseras. Xiaomi ha montado tres lentes, una principal de 48 MP, un teleobjetivo de 12 MP para conseguir zoom óptico sin pérdida de calidad de imagen y una gran angular de 16 MP. Este conjunto de cámaras se traduce en unas prestaciones fotográficas que rozan el sobresaliente.

Durante los últimos meses el precio del Xiaomi Mi 9 ha bajado de forma considerable. Ahora mismo podemos encontrarlo por menos de 400 euros, un precio excelente para un tope de gama que, como dijimos, no tiene nada que enviar a otros modelos más caros.

Realme X2 Pro

Gama: Alta

Característica más destacable: Carga rápida SuverVOOC

Precio: 399 euros

Recomendado por Eduardo Malo

Uno de los últimos lanzamientos del año ha corrido de manos de la recién llegada Realme, con un smartphone orientado a cubrir un espacio entre los terminales de alta gama, manteniendo un precio realmente competitivo y mucho más asequible para el público medio.

Tal y como repasamos ya en nuestro análisis, una de las cosas más llamativas de este teléfono es su gran panel AMOLED de 6,5 pulgadas, con unos marcos discretos (pero todavía visibles) y un discreto notch en forma de gota de agua.

Bajando así hasta un 84,9% de ratio pantalla/cuerpo, pronto nos veremos compensados al notar las tasas de refresco de 90 Hz, superiores a los últimos modelos de Xiaomi, Huawei, Samsung y Apple. Además, contaremos con una opción de configuración que nos permitirá activarlo o desactivarlo (volviendo a los comunes 60 Hz), e incluso hacer un uso selectivo para ciertas aplicaciones de ocio como Netflix, o los juegos de última generación compatibles.

Pero las verdaderas sorpresas llegan cuando echamos un ojo a su interior, donde destaca la presencia del potente procesador Qualcomm Snapdragon 855+, que hace de este terminal uno de los pocos actualmente compatibles con las nuevas redes de datos 5G; y que sumado a la posibilidad de equipar configuraciones hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo hacen uno de los teléfonos más potentes del mercado actual de consumo.

Tampoco defraudan las cámaras, con una configuración cuádruple centrada en un lente principal de 64 megapíxeles con zoom híbrido 20x, acompañada de un objetivo telefoto de 13 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles.

Por último, y siendo quizás la característica más reseñable del teléfono, nos encontramos con una batería de 4.000 mAh optimizada de forma sobresaliente para ofrecernos una de las autonomías más largas que he tenido la ocasión de probar. Además, por si esto no fuese suficiente, el teléfono cuenta con un cargador de carga rápida SuperVOOC de 50W, capaz de recargar el 100% de la batería en apenas media hora.

Ya se puede encontrar el Realme X2 Pro desde su web oficial bajo un precio de apenas 399 euros para su versión más básica de 6GB+64GB, y un máximo de 499 euros para el tope de gama.

Motorola Moto G7 Power

Gama: Media

Característica más destacable: calidad/precio

Precio: 209 euros

Recomendado por Eduardo Medina

El Moto G7 Power es un smartphone modesto pese a sus dimensiones. El motivo por el que lo compré es muy simple: uso el móvil solo para las cosas más básicas, así que no tengo razones para invertir en nada especial.

El modelo que utilizo cuenta con 64GB de almacenamiento interno, 4GB de RAM, un SoC Snapdragon 632 y es dual SIM, aunque eso último dudo que me sea de utilidad incluso en un futuro. Su pantalla de 6,2 pulgadas cuenta con un panel IPS LCD, una resolución nativa de 720×1570 píxeles y un ratio de aspecto de 19,5:9, mientras que la batería es 5.000mAh y se recarga través de USB Type-C, de forma rápida además si se usa el cargador que incluye. A nivel de cámaras la trasera es de 12 megapíxeles y la delantera de 8 megapíxeles.

En estos momentos el Moto G7 Power sigue teniendo Android 9 como sistema operativo y puedo decir que responde bastante bien. Como no tengo especial interés en los móviles, no soy de probar muchas aplicaciones, así que lo dejaré en que Telegram, el navegador web Vivaldi, Telegram, la aplicación de correo de Outlook, SimpleNote, OnlyOffice, Atesplayer, JuiceSSH y CCleaner funcionan de manera correcta, si bien con Vivaldi he tenido algún que otro disgusto, pero aquí es importante tener en cuenta que todavía es una aplicación en fase beta. Sobre las aplicaciones preinstaladas de Google creo que no hace decir que cumplen con su función perfectamente.

La pantalla ofrece una calidad de imagen correcta en todos los niveles, sin que resalte nada. Sin embargo, resulta un poco molesto ver franjas negras mientras se reproduce un vídeo debido a la utilización de una resolución no estándar. Por su parte, las cámaras de fotos son poca cosa y como les exijas mucho jamás te darán una buena fotografía, cosa lógica teniendo en cuenta el precio de este terminal.

En resumidas cuentas, un terminal modesto para propósitos modestos.

OnePlus 7T

Gama: Alta

Característica más destacable: Alto rendimiento

Precio: 569 euros

Recomendado por María Guilarte

OnePlus 7T es el smartphone que más me ha gustado de los que he analizado durante 2019. Incluso más que su versión «Pro», por su mejor equilibrio. Y es que es de lo mejor que podemos encontrar en el mercado ahora mismo si estamos buscando un terminal que se adapte por completo a nuestro ritmo de vida.

El terminal tiene los suficientes «ingredientes» para gustar y que son lo que todo comprador busca: pantalla, diseño, cámara, rendimiento y todo por un precio razonable. La pantalla de 6,55 pulgadas Fluid AMOLED con resolución de 2.304 x 1.080 píxeles, soporte HDR10 y frecuencia de actualización de 90 Hz ya indica el nivel del equipo.

Su rendimiento está asegurado con el chipset más potente de Qualcomm en este 2019, Snapdragon 855 Plus, los 8 Gbytes de RAM y un mínimo de 128 Gbytes para almacenamiento. Su batería de 3.800 mAh nos ha garantizado una jornada de duro trabajo como mínimo, mientras que el sistema de cámara raya a buen nivel con el triple sensor y la garantía de Sony en este apartado.

El apartado del hardware se complementa a la perfección con la interfaz Oxygen OS 10 personalizada por OnePlus sobre Android 10 y en el que destaca su nivel mínimo de Bloatware, el modo oscuro, el control de la privacidad y la personalización que ofrece.

Por si fuera poco, la relación precio/características es sobresaliente y actualmente puedes encontrarlo por 569 euros en Amazon.