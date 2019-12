Lo tienes claro, quieres hacerte con una consola mini para regalar (o regalarte) esta Navidad, pero te gustan varios modelos y no tienes claro cuál es el que deberías elegir. Antes de nada debes tener en cuenta que algunas se han agotado y no ha habido reposición, lo que significa que aunque todavía se pueden comprar en algunos minoristas los precios se han inflado, lo que hace que sea complicado recomendar su compra.

En total se han distribuido en España cinco consolas mini de forma oficial, es decir, nos limitamos a tener en cuenta aquellas que encajan en la descripción de consola mini (diseño fiel a la original y juegos y mandos oficiales) y que han sido comercializadas por las mismas empresas que lanzaron, en su momento, las originales.

Tuve la oportunidad de probarlas todas según fueron llegando al mercado, y al final decidí hacerme con ellas. Mi última adquisición fue la PlayStation Classic, una consola mini que había decidido ignorar, pero cuando la vi disponible por 24,99 euros cambié totalmente de opinión. Por ese precio no me arrepiento, aunque como veremos a continuación es una consola con mucho margen de mejora.

En este artículo os contaré, de forma resumida, mi experiencia con cada consola mini, tanto en lo que respecta al diseño como a la calidad de construcción, la respuesta y la fidelidad de los mandos de control, el catálogo de juegos y la calidad de la emulación. Para terminar acompañaré una puntuación de cada una de ellas para que tengáis una idea más concreta de lo que ofrecen, y una descripción del perfil de usuario al que va dirigida.

Espero que os ayude a elegir la consola mini adecuada y que acertéis con este regalo en Navidad. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros.

Tres candidatas a mejor consola mini para regalar esta Navidad

Ha sido la consola mini que más me ha gustado. SEGA tuvo que retrasarla para «mejorar la experiencia» y ofrecer un producto «a la altura de lo esperado» y al final no ha defraudado. A mi juicio es la mejor consola mini que existe ahora mismo, y un regalo perfecto.

Calidad de construcción y diseño: tanto la consola como los mandos tienen una recreación totalmente fiel a la original, y ofrecen una experiencia prácticamente idéntica. Sobresaliente.

Selección de juegos y calidad de la emulación: en líneas generales SEGA ha acertado. El catálogo de Mega Drive es tan bueno que es fácil echar de menos algunos títulos, pero salvo contadas excepciones están todos los que «tienen que estar». A mi juicio quitaría algunos como Virtua Fighter 2 y Vectorman para meter Shadow Dancer y Dragon Ball Z. La calidad de la emulación es realmente buena, y la respuesta excelente.

Valoración y tipo de usuario al que va dirigida: 9/10. Imprescindible para los fans de SEGA, y recomendable para los amantes de los videojuegos en general por su excelente selección de juegos y su calidad. Podemos comprarla por menos de 70 euros.

La 16 bits de Nintendo volvió convertida en una consola mini que, junto con Mega Drive Mini, es de lo mejor que hemos visto hasta ahora, y sería un fantástico regalo para Navidad si no fuese porque está «agotada» y su precio se ha disparado. Todavía podemos comprarla en muchos minoristas, pero su precio original (79,99 euros) ha subido de forma notable y es complicado encontrarla por menos de 120 euros.

Calidad de construcción y diseño: Nintendo no escatimó en medios, y es que tanto la consola como los mandos ofrecen una gran calidad, tienen un diseño y una ergonomía fiel al sistema original y rozan la perfección en todos los sentidos.

Selección de juegos y calidad de la emulación: la emulación es perfecta, pero la selección de juegos me dejó un poco «contrariado». De nuevo es normal, el catálogo de Super Nintendo fue tan amplio y tan bueno que es imposible acertar con todos los juegos, pero en lo personal veo un exceso de «Kirbies» y de juegos de Mario que se podría haber reducido a favor de otros títulos, como King of Dragons, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time y la trilogía de Ninja Gaiden.

Valoración y tipo de usuario al que va dirigida: 8,5/10. Imprescindible para los fans de Nintendo, y muy recomendable para los amantes de los videojuegos en general por su excelente calidad de construcción y por su excelente emulación.

Fue la primera consola mini oficial que llegó al mercado y no solo se convirtió en uno de los regalos de Navidad más deseados, sino que también acabó siendo todo un éxito comercial para Nintendo. Gracias a ella, y al fracaso de Wii U, pudimos ver la llegada de Super Nintendo Classic Mini.

Nintendo supo responder a la buena acogida de esta consola y realizó una reposición de stock, pero por desgracia se encuentra agotada y su precio original (49,99 euros) se ha disparado hasta rondar los 100 euros.

Calidad de construcción y diseño: el diseño de la consola y de los mandos es fiel al sistema original y la experiencia es, en general, muy buena y fiel a la que tuvimos con la 8 bits de Nintendo en los años 80, pero el cable de los mandos es ridículamente corto, así que debemos jugar muy cerca de la consola o comprar alargadores.

Selección de juegos y calidad de la emulación: la selección de juegos que hizo Nintendo es, a mi juicio, casi perfecta, y lo mismo ocurre con la calidad de la emulación. Puestos a sacarle algún «pero» echo en falta algunos juegos «menos conocidos» que me enamoraron cuando jugué con la consola original, como «Blue Shadow» o «Shattered Hand».

Valoración y tipo de usuario al que va dirigida: 8/10. Si eres un fan de Nintendo es, como la anterior, imprescindible. Es igualmente recomendable para los amantes de los videojuegos, pero al ser un sistema de 8 bits sus gráficos son más difíciles de «digerir», así que tenedlo en cuenta, que muchas veces la nostalgia nos ciega.

Dos opciones que quedan por debajo, pero que vale la pena tener en cuenta

Fue, junto con Mega Drive Mini, la consola mini que esperaba con más ganas, de hecho la recibí como regalo la pasada Navidad. Al principio tuve sensaciones enfrentadas, de hecho las valoraciones negativas que recibió me hicieron plantearme si realmente merecía la pena y hoy, casi un año después, puedo decir que sí.

No ha tenido el éxito esperado, y gracias a ello se puede comprar por solo 84,99 euros.

Calidad de construcción y diseño: es sin duda lo mejor de la consola. El acabado tipo máquina recreativa con pantalla es una pasada, aunque debemos jugar con ella conectada ya que no trae batería. El diseño de los mandos es muy bueno y la ergonomía es bastante fiel al sistema original, pero por alguna razón que no entiendo SNK eligió los mandos de Neo Geo CD en lugar de con los joysticks de Neo Geo AES, y estos no cuentan con los microinterruptores que traían aquellos.

Selección de juegos y calidad de la emulación: la selección de juegos es prácticamente perfecta, de hecho me alegró mucho ver que SNK se acordó de títulos como Mutation Nation. En cuanto a la emulación tenemos luces y sombras. Si hacemos un balance general podemos decir que es bastante buena, pero el ajuste en pantallas grandes y el modo de suavizado de los píxeles da forma a una experiencia que puede no gustar a todo el mundo.

Valoración y tipo de usuario al que va dirigida: 6,5/10. Si eres un fan de SNK deberías tenerla en cuenta, sobre todo ahora que ha bajado de precio, aunque no la considero imprescindible. También es una buena opción para los amantes de los arcades de los 90 que no sean demasiado exigentes. Recuerda que hay que comprar el cable HDMI y los mandos aparte.

2.- PlayStation Classic , un ejemplo de cómo no hacer las cosas

Esta fue otra consola que marcó muy juventud, y sé que también la de muchos de vosotros. Sony cometió muchos errores y por ello no tuvo el éxito esperado, pero esto hizo que la consola bajase de precio hasta rondar, en ofertas extremas, los 20 euros. Por ese precio sí es una compra recomendable, pero por los 50 euros de media que ronda ahora la decisión ya no es tan sencilla.

Calidad de construcción y diseño: fiel al diseño original, tanto la consola como los mandos. Sí, la PlayStation vino sin sticks analógicos, algo que mucha gente parece haber olvidado. El tacto de los mandos es bueno, y lo mismo aplica a la ergonomía. Nada que objetar en este sentido.

Selección de juegos y calidad de la emulación: la selección de juegos es buena, pero hay grandes ausencias. No podemos ser injustos, como ha ocurrido con otros sistemas el catálogo de juegos que tuvo la consola de Sony fue tan impresionante que es imposible contentar a todo el mundo. La calidad de la emulación es, por desgracia, bastante floja, tanto que los juegos sufren caídas de FPS y tienen problemas de «stuttering». Si a esto unimos que algunos títulos que llegaron en español han sido incluidos en inglés nos damos cuenta de que el error de Sony fue total.

Valoración y tipo de usuario al que va dirigida: 3/10. Siendo sincero es un guiño a la nostalgia, y nada más. Si la encuentras por menos de 30 euros esta consola mini puede ser un regalo resultón para Navidad, pero no esperes la misma experiencia que tuviste con el sistema original.