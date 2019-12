El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ha confirmado en la GTC China 2019 que la RTX 2080 Max-Q es más potente que la GPU que montarán Xbox Series X y PS5, un comentario importante por el impacto que tiene y muy interesante por todo lo que se puede leer entre líneas.

La primera ronda de informaciones que nos llegó sobre la GPU que iban a utilizar Xbox Series X y PS5 era muy clara, no llegarían ni de lejos al rendimiento de una RTX 2080, sino que quedarían, más o menos, al nivel de una Radeon RX Vega 64-GTX 1080. Sé lo que estáis pensando, dicho así no impresiona, pero tened en cuenta que hablamos de sistemas que contarán con kits de desarrollo totalmente optimizados para sacarles el máximo partido, y recordad todo lo que ha demostrado Xbox One X con una simple CPU Jaguar de AMD y una GPU que equivalía, a grandes rasgos, a una Radeon RX 480.

El salto a una GPU con una potencia bruta similar a la Radeon RX Vega 64 supondría una mejora de rendimiento aproximada del 60%, cifra a la que deberíamos sumar las ventajas de la nueva arquitectura RDNA de segunda generación y la introducción de tecnologías como el soporte de sombreador de tasa variable y de trazado de rayos acelerado por hardware. La cosa va cogiendo «color», ¿verdad?

Poco después los rumores se dispararon y se desató una pequeña locura propiciada por los medios que en un alarde sensacionalista asocian resolución 8K y tasas de 120 FPS a las consolas de próxima generación dando a entender que esa va a ser la norma general, cuando la realidad va a ser otra muy distinta: veremos un dominio absoluto de la resolución 4K y los 30-60 FPS.

El hecho de que Jensen Huang haya decidido hablar sobre este tema ha traído por fin un poco de cordura. Una RTX 2080 Max-Q es más potente que la GPU de Xbox Series X y PS5, lo que significa que, efectivamente, las informaciones que hablaban de que iban a superar el rendimiento de una RX 5700 XT son falsos.

Por otro lado esto significa que cualquier PC equipado con una RTX 2080 debería estar preparado, en teoría, para sobrevivir no solo a la llegada de la nueva generación, sino a todo el ciclo de desarrollo que marcarán durante los próximos años. Digo en teoría porque en PC no tenemos la ventaja de la optimización, presente en consolas, y porque no podemos descartar la llegada de versiones mejoradas de Xbox Series X y PS5 que acaben elevando de forma parcial los requisitos de los juegos de nueva generación.

Recordad que una RTX 2080 Max-Q no rinde como una RTX 2080 de escritorio, ya que tiene sus frecuencias reducidas de forma notable y en algunos momentos está más cerca de la GTX 1070, como podéis ver en el vídeo adjunto, aunque todo depende del TDP que tenga configurado.