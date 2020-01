Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y la novedad más novedad de todas es Treadstone, aunque las hay para todos los gustos y para todos los servicios. Sigue leyendo para enterarte de todo lo que ha salido.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video vuelve a ocupar la cabecera de la sección un mes después de hacerlo por última vez, a pesar de que sus grandes lanzamientos se va a hacer esperar un poco más. Mientras tanto, rellena huecos con muchas películas, varias series y la exclusiva que nos ocupa.

La franquicia protagonizada por Jason Bourne se estrena en la pequeña pantalla con Treadstone, una serie que expande el universo creado por el escritor estadounidense Robert Ludlum y que popularizase Matt Damon en cines, aunque no fue el único encargado de tal labor. Sea como fuere, si te gustaron las películas de la saga Bourne, es muy posible que te guste Treadstone, porque se rige por los mismos principios: espionaje, acción y espectaculares escenarios (Treadstone es el programa que da origen a estos superagentes). La crítica la ha recibido de manera tibia, pero como tampoco es común que este tipo de series gocen de un buen presupuesto y puesta en escena, si eres suscriptor de Amazon Prime Video, apúntatela, porque han logrado plasmar con bastante fidelidad lo visto hasta ahora.

Entra en catálogo:

Attrition

Bajo la piel

Black-ish (T1-T4)

Buenas noches, y buena suerte

Cash

China vs Estados Unidos: Imperios en Guerra

Código Lyoko (T1-T4)

Colegio privado

Cuéntame cómo pasó (T20)

El caso Fischer

El elefante azul

El estigma del mal

El guardián de la reliquia

El joven Detective Dee: El poder del dragón marino

El Sr. Henri comparte piso

El último bailarín de Mao

El viaje de sus vidas

En busca del Óscar

Encontrando a Farideh

Enviado especial

Espías en la sombra

Fatso

Ganges, un viaje por los sentidos del agua

Grabbers

Grantchester (T3)

Hijos de un mismo dios

Hirschen

I am not a serial killer

La autopsia de Jane Doe

La clase de esgrima

La joven Jane Austen

Las hermanas Bolena

LoliRock (T2)

Los visitantes la lían (En la Revolución Francesa)

Lovelace

Lucky Break

Madame Marguerite

Maravillosa familia de Tokio

Medium

Molang (T1)

(T1) Monsieur Chocolat

Mr. Link: El origen perdido

Mr. Rudolpho’s Jubilee

Navidades blancas

No soy un asesino en serie

One last dance

Pacífico (T1)

RIAFN

Rescue Me: Equipo de Rescate (T1-T7)

Retreat (Aislados)

Secuestrada

Seoul Station

Shin Godzilla

Soltera a los 40

Somnia. Dentro de tus sueños

Testigo

The Set

The Warlords: Los señores de la guerra

The killing room

Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!

HBO

Tras un inicio de año comedido, por fin se despereza HBO y comienza a lanzar contenidos propios de interés, y es que lo demás que tiene por ofrecer el servicio va dirigido principalmente a los más pequeños de la casa.

La segunda temporada de The New Pope, no obstante, es el contenido más destacado de la semana y si no lo hemos aupado arriba del todo es porque primamos la novedad, pero esta obra de Paolo Sorrentino tiene caché para desplazar al resto y la crítica ya le dio el visto bueno. Con un elenco de primera en el que sobresalen nombres como John Malkovich, Jude Law, Sharon Stone o Javier Cámara, The New Pope se sumerge en las intrigas vaticanas más espurias… en clave de ficción, pero, es muy posible, más cercana a la realidad de los que muchos fieles se imaginan y desearían. Con la excepción de ver a un papa macizo en gayumbos, claro está.

HBO también estrena esta semana otra segunda temporada: la de Manifest, serie de misterio estadounidense cuya historia gira en torno a un avión perdido que reaparece tras cinco años, pero para cuyos pasajeros no ha pasado el tiempo.

Nuevos capítulos:

Wataha (T3)

Entra en catálogo:

Barrio Sésamo (T49)

El reportero: la leyenda de Ron Burgundy

Jovenes Titanes en acción (T4-T5)

Thomas & Friends: Big World! Big Adventures! The Movie

Tom y Jerry: Regreso al mundo de OZ

Netflix

Este sábado Netflix va a la cola, aunque como de costumbre es la plataforma de vídeo bajo demanda que más contenidos originales o exclusivos lanza. De hecho, se está convirtiendo en norma que lance más cosas suyas que de terceros, de las cuales destacamos…

Al estilo Netflix, llega de una tacada la segunda temporada de Titanes, la serie del Universo DC cuya distribución fuera de Estados Unidos se agenció la cadena en exclusiva. Para quien no conozca el cómic, este grupo de superhéroes es conocido por integrar a jovenzuelos como el Robin de Batman. Y sí, la serie sigue los patrones marcados por las de The CW (Arrow, The Flash…), lo cual es una pésima idea -el tono y el formato está más que agotado-, tal y como la crítica reconoce. Pero si se trata de matar el tiempo…

Más interesante resulta a priori el estreno de Giri/Haji: Deber/Deshonor, una nueva serie de la BBC que Netflix hace suya para su distribución internacional a través de Internet. Suspense policíaco británico, pero con sabor asiático, en el que un detective japonés buscará a su hermano desaparecido porque… sí: hay Yakuza en Londres.

Más contenidos exclusivos:

AJ and the Queen (T1), comedia «petarda» (así la define Netflix) sobre una drag queen que pasa por una mala racha.

(T1), comedia «petarda» (así la define Netflix) sobre una drag queen que pasa por una mala racha. Cheer (T1), docuserie sobre la escuela más famosa de animadoras de Estados Unidos..

(T1), docuserie sobre la escuela más famosa de animadoras de Estados Unidos.. Hasta que amanezca (T1), reality de humor francés.

(T1), reality de humor francés. Jamtara – Sabka Number Ayega (T1), serie policíaca india.

(T1), serie policíaca india. Medical Police (T1), un virus letal, dos médicos dispuestos a evitar su propagación… pero en modo parodia.

(T1), un virus letal, dos médicos dispuestos a evitar su propagación… pero en modo parodia. Scissor Seven (T1) serie de anime… chino.

(T1) serie de anime… chino. The InBESTigators (T2), serie infantil sobre un grupo de amigos muy listos que abren su propia agencia de detectives.

(T2), serie infantil sobre un grupo de amigos muy listos que abren su propia agencia de detectives. Todas las Pecas del Mundo , película mexicana juvenil.

, película mexicana juvenil. Tut Tut Cory Bólidos (T1), dibujos animados para los más peques.

(T1), dibujos animados para los más peques. Zumbo’s Just Desserts (T2), concurso de repostería.

Entra en catálogo:

Barco fantasma

Barridos por la marea

Chica vampiro

La bella y las bestias (T1)

Men on a Mission (T2)

Stuart Little

Un sueño para ella

Vivir dos veces

Wonder Woman y el Profesor Marston

Apple TV+

Terminando con Apple TV+, solo le quedan dos series en emisión, así que no debería tardar mucho en lanzar algo, si es que no quiere espantar a la clientela… decíamos la semana pasada; y lo repetimos esta, porque nada ha cambiado, lamentablemente para los suscriptores a este servicio.

Nuevos capítulos: