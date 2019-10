Vuelven los teléfonos de Microsoft con el Surface Duo de doble pantalla

Surface Duo ha sido la guinda para rematar el evento Microsoft centrado en hardware más atractivo que se recuerda y donde hemos visto el 2 en 1 Surface Pro 7; los portátiles Surface Laptop 3; el Surface Pro X o el novedoso Surface Neo con doble pantalla. El remate ha sido el esperadísimo smartphone plegable. Eso sí, está basado en Android y no en Windows.

Dijo Nadella hace años, cuando Microsoft salió del negocio de la telefonía móvil ante el fiasco de Nokia y Windows Mobile, que volverían cuando tuvieran algo «único e innovador» que presentar y que se diferenciara de la competencia.

Parece que el momento ha llegado. Surface Duo es un dispositivo a medio camino entre móvil y tablet con un diseño de doble pantalla. Parece un Surface Neo de tamaño reducido, con un diseño muy similar, un acabado externo idéntico e incluyendo algunas de sus funciones, pero con diferencias fundamentales. Una es la obvia de su capacidad de comunicaciones y la otra es que no usa Windows 10X sino una versión de Android tuneada por Microsoft para la ocasión.

«Estoy muy emocionado de mostraros esto», ha bromeado el jefe de Surface, Panos Panay. «Vas a hablar de ello como un teléfono, y lo entiendo. Vas a hablar de ello como un dispositivo de comunicaciones, y hace ambas cosas bien, pero yo lo veo como un Surface debido a lo productivo que puede llegar a ser».

Los detalles del hardware son bastante escasos por ahora. Lo que sabemos es que cuenta con dos pantallas de 5,6 pulgadas que se unen gracias a una bisagra de 360 ​​grados. Cuando llega el momento de atender una llamada telefónica, simplemente puedes plegar una de las pantallas detrás de la otra para que el Surface Duo sea más fácil de sostener. Para mayor productividad, se puede extender como un libro abierto. Microsoft lo enfoca a todo tipo de uso, con multitarea real y sincronización en otros dispositivos, incluidos PCs con Windows.

«Puedes hablar, puedes leer, puedes realizar videoconferencia, puedes escribir y puedes hacer lo que tú quieras: este dispositivo es un Surface», describió Panay.

No se ha hablado nada en la presentación de su hardware interno. Algunos medios señalan que montará el chipset Snapdragon 855. Ciertamente, no es mala elección porque es lo más potente de Qualcomm hoy. El problema es que cuando llegue al mercado el Surface Duo ya habrá otros SoC de mayor rendimiento. Y no se ha citado nada del soporte a redes 5G. Queda pendiente.

Y una cosa más que habrás deducido de sus sistema operativo: será capaz de ejecutar cualquier app Android. Desde Microsoft no se han cortado en el anuncio del uso del sistema de su rival: «Nos hemos asociado con Google para ofrecer los mejor de Android dentro del Surface Duo», dijo Panay. Aunque algunos añoren Windows Mobile, Microsoft está mirando hacia dónde se mueve la industria móvil en lugar de aferrarse a su propio sistema.

Surface Duo no estará disponible hasta las navidades de 2020. La tecnología de plegables no está asentada (como hemos visto en el Galaxy Fold) y Microsoft se da tiempo para sacarlo al mercado con garantías. Aquí está, el nuevo móvil de Microsoft, con pantalla plegable, con Android y un aspecto sumamente atractivo.